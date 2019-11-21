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Москва и Кабул укрепляют новый канал стратегической коммуникации, - А.Серенко
10:51 22.11.2019

Россия и Афганистан делают ставку на "дипломатию Совбезов"
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

21/11/19

Россия и Афганистан успешно развивают политические контакты по линии руководителей советов безопасности. За последние полгода секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб провели две важные встречи, причем обе – на российской территории. Канал "Патрушев – Мохиб" имеет все основания стать ведущей площадкой стратегической коммуникации между Москвой и официальным Кабулом.

В российской столице 20 ноября успешно прошла ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств СНГ. В качестве особого приглашенного гостя на ней присутствовал руководитель Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана 36-летний доктор Хамдулла Мохиб. По уровню политического влияния его называют "вторым человеком в Кабуле" после президента страны Мохаммада Ашрафа Гани. Доктор Мохиб является лидером группы "новых афганских патриотов", которые за последний год значительно усилили свои позиции в высшем эшелоне кабульской административно-политической элиты. Именно представители этой группы, несмотря на свою относительную молодость, занимают сегодня руководящие посты в силовых структурах Афганистана – армии, полиции, разведке и службе безопасности. "Новых афганских патриотов" отличает прагматизм и политический реализм, они являются яростными противниками любых террористических и джихадистских движений, заинтересованы в налаживании конструктивных и взаимовыгодных отношений со странами региона, а также с Россией.

В Москве до недавнего времени игнорировали любые политические группы, связанные с действующим президентом Ашрафом Гани. Курирующий афганское направление в российском МИДе спецпредставитель РФ Замир Кабулов сделал ставку на сотрудничество с представительством "Талибана" (организация запрещена в РФ) в Катаре, совместные интриги с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем, а также с оппозиционными политическими группами в Кабуле. В итоге это привело к фактическому банкротству афганской политики Москвы: отношения с правительством Ашрафа Гани были безнадежно испорчены, а ставка на афганских оппозиционеров не привела к ожидаемому усилению российских позиций в Афганистане. Заигрывание же некоторых чиновников со Смоленской площади с талибами обернулось в итоге тасканием каштанов из огня для американского дипломата Залмая Халилзада, целый год безуспешно пытавшегося убедить "яростных мулл" отказаться от "джихада" в Афганистане и подписать мирное соглашение с США.

Судя по некоторым признакам, в конце весны – начале лета 2019 года в Москве решили скорректировать свою не слишком успешную политику на афганском направлении. Не отказываясь окончательно от "линии Кабулова" на заигрывание с разношерстной афганской оппозицией, было решено "сбалансировать" ее перезагрузкой отношений с официальным Кабулом. Тем более, что люди из команды Ашрафа Гани, да и сам афганский президент с весны 2019 года начали подавать различные сигналы Кремлю о готовности к взаимовыгодному партнерству. Одним из таких посредников стал новый посол Афганистана в РФ доктор Латиф Баханд, развернувший в последние восемь месяцев активную работу с целью сближения Кабула и Москвы.
Активность афганских представителей не осталась незамеченной в российской столице. Однако ответные сигналы о готовности к новым политическим отношениям прозвучали не со Смоленской площади, а из Ипатьевского переулка: новый канал коммуникации с Кабулом начал создавать секретарь Совбеза РФ генерал Николай Патрушев, партнером которого и стал доктор Хамдулла Мохиб.

Первая после начала "мягкой" перезагрузки отношений встреча Патрушева и Мохиба произошла летом 2019 года в Уфе, на международном совещании высоких представителей органов безопасности. Как сообщали тогда знакомые с ситуацией источники "НГ", общение двух высокопоставленных влиятельных чиновников прошло "весьма позитивно". Вторая встреча уже состоялась в Москве 20 ноября. По информации "НГ", переговоры Николая Патрушева и Хамдуллы Мохиба продолжались около часа. Официальный сайт Совбеза РФ на этот счет немногословен: "Николай Патрушев и Хамдулла Мохиб уделили внимание вопросам противодействия террористическим угрозам в целях поддержания стабильности в центрально-азиатском регионе".

Впрочем, наверняка одним лишь обсуждением проблемы активности террористических группировок в Афганистане общение Патрушева и Мохиба не ограничилось. "Патрушев и Мохиб – политические тяжеловесы, их влияние на политическую ситуацию в своих странах выходит далеко за пределы официального статуса. Можно не сомневаться, что они обсуждали самый широкий спектр вопросов, в том числе, двухсторонних отношений. А то, что официальное сообщение об этой беседе на сайте Совбеза РФ ограничилось всего одним предложением, дает основания предполагать, что и Патрушев, и Мохиб пока хотели бы сохранить в тайне подробности своих контактов", - прокомментировал ситуацию один из кабульских источников "НГ".

По мнению ряда политических экспертов в Кабуле, "сегодня можно говорить о том, что новый канал коммуникации по линии "Патрушев – Мохиб" стал реальностью и это долгожданная реальность": "Отношения России и Афганистана по линии МИД двух стран давно стали сугубо формальными, в них отсутствует доверие, а, следовательно, какие-либо позитивные перспективы. Отношения между руководителями Совбеза РФ и СНБ Афганистана строятся на принципиально иной основе – личном общении, стремлении создать свой круг доверия и постоянный канал стратегической коммуникации. Этот канал может стать основой для большой перезагрузки отношений между Москвой и официальным Кабулом".

"В ближайшее время в Афганистане станут официально известны итоги президентских выборов, - заметил в беседе с "НГ" один из информированных кабульских политических экспертов. - Мало, кто сомневается, что победителем вновь станет действующий глава государства доктор Гани. Афганская оппозиция может пошуметь по этому поводу, бурно выразить свое недовольство, но изменить ситуацию она не в состоянии. Вероятно, в Москве учитывают эти факторы и не хотят больше класть все политические яйца в одну корзину. Очевидно, Россия в ближайшей перспективе будет придерживаться "двухголовой" стратегии в Афганистане: МИД и Кабулов продолжат игры с талибами, Карзаем и афганскими оппозиционерами (вроде доктора Абдуллы и сына Гульбеддина Хекматияра), а Совбез и Патрушев будут без лишнего шума укреплять канал политической коммуникации с президентом Гани через его доверенного представителя в лице доктора Мохиба. И на нынешнем этапе такая дифференциация афганской стратегии Москвы является прогрессом, во всяком случае, она лучше и перспективнее той, которая была до сегодняшнего дня".

Как предполагают источники "НГ" в Кабуле, еще одна встреча Николая Патрушева и Хамдуллы Мохиба может состояться до конца 2019 года.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574409060
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