Сначала почка, потом печень: украинцев и кыргызов разделывают на органы для евреев в Казахстане, - "СП"

11:45 22.11.2019

Сначала почка, потом печень: Украинцы сваливают в Израиль по частям

В Казахстане помогают гражданам "незалежной" решать свои материальные проблемы



Дмитрий Родионов

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Лариса Шеслер

22.11.19



В казахстанском городе Шымкент задержан главный врач городской клинической больницы № 1 Абылай Донбай, которого подозревают в незаконных операциях по трансплантации человеческих органов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

По данным ведомства, в 2017-2018 годы в республике действовала преступная группа, занимавшаяся трансплантацией органов, в которой состоял и главврач. Ее клиентами выступали богатые иностранцы, преимущественно из Израиля. Донорами же выступали граждане Украины, Узбекистана и Киргизии. Они шли на это из-за тяжелого материального положения.



Сам Донбай, проводил операции за крупное вознаграждение. Он обвиняется по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) Уголовного кодекса Республики Казахстан. По аналогичным статьям были возбуждены дела и против других участников банды, которые были задержаны ранее.

Как сообщает Sputniknews. kz, Абылай Донбай стал главным врачом шымкентской клинической больницы всего восемь месяцев назад. По информации издания, молодой директор попал под подозрение почти сразу после назначения.



В прошлом году в Шымкентской клинической больнице № 1 иностранцам сделали 17 операций по пересадке почек, об этом сообщается на официальном сайте медучреждения. Среди пациентов - граждане Германии, Канады, Израиля и Румынии.



Отметим, что, согласно законодательству Казахстана, гражданам республики запрещается отдавать иностранцам свои почки и печень. Трансплантации между иностранцами разрешены.



Как пишет Украина.Ру, с января 2019 года на Украине начал действовать новый закон о трансплантации, согласно которому, каждый гражданин Украины должен либо согласиться, либо запретить изъятие своих органов после смерти. Если он при жизни не успел выразить свое мнение по этому вопросу, то решение примут родственники, в случае их отсутствия вступает в силу принцип: нет согласия - нет посмертному донорству.



Однако, как сообщает издание, система здравоохранения оказалась не готова к новому закону - в стране нет реестра доноров и реципиентов. Медики же боятся, что без этого реестра после проведения операций им будут угрожать уголовные дела. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет за насильственное изъятие органов и до семи - за незаконную торговлю ими.

Украина.Ру напоминает, что несколько лет назад в стране разгорелось несколько громких скандалов, связанных с незаконным изъятием органов. Одной из первых была история с Львовской областной клинической больницей, медработники которой выдавали свидетельства о смерти младенцев, а на самом деле оформляли липовые отказы родителей и продавали малышей на органы в США и другие страны.



Позже в ходе журналистского расследования немецкое издание Der Spiegel выяснило, что в 2000-2001 годах местная компания Tutogen Medical GmbH, специализирующаяся на изготовлении имплантов на основе костной ткани человека, вывезла из Украины фрагменты более тысячи тел, каждое из которых принесло прибыль в размере $ 250 тысяч.



Уголовные дела против "черных трансплантологов", как правило, разваливались, и они отделывались испугом.

Издание приводит приблизительную стоимость органов: легкое - до 150 тысяч евро, целая печень - до 550 тысяч евро, роговица глаза - до 15 тысяч евро, килограмм костного мозга - $ 20 тысяч, а стоимость почки варьируется от 15 тысяч евро в Китае до 250 тысяч евро в США.

Казахстанское издание Inbusiness. kz после случая с Донбаем выяснило, что человеческую почку в стране можно купить за 10 млн. тенге (около 26 тысяч долларов).



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- Отсутствие в странах цивилизованной структуры такой сложной отрасли, как трансплантология, вызывает огромный криминальный интерес, и поставка органов для трансплантации становится источником многомиллионных прибылей, - считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

- Пространство бывшего Советского Союза стало полем такой деятельности, поскольку существующие тесные связи в профессиональных медицинских сферах сочетаются с огромной разницей в доходах в разных регионах. Поэтому такие сообщения не удивляют.

"СП": - У украинцев и впрямь все так плохо с деньгами, что они готовы продавать почки?

- Сегодня Украина - самая бедная страна из всех европейских стран. По уровню обездоленности она оставила за собой и таких европейских аутсайдеров, как Болгария или Молдова. Но, в отличие от граждан Молдовы или Болгарии, Украина остается урбанизированной страной, около 70 процентов граждан живет в городах, значит, не может рассчитывать на продукты с приусадебного хозяйства. Поэтому, ничего удивительного, что в условиях безнадежного прозябания, некоторые решаются на отчаянные действия

Но на мой взгляд, все же не крайняя бедность стали причиной того, что Украина стала источником органов для преступных трансплантологов.

Главное то, что Украина стала ареной действия группировок всяческих отморозков.

И подобно тому, как длительное время преступники из Косово были главными поставщиками донорских органов, так сегодня у всевозможных банд украинских националистов есть возможность использовать хаос в обществе и правоохранительных органах. Нужно учитывать также фактор т.н. АТО, когда тысячи людей погибли или пропали без вести.



Сочетание обнищания населения и безнаказанности преступных группировок - вот основные факторы, которые делают Украину активным поставщиком на этом криминальном рынке.

Судите сами. Сегодня минимальная пенсия составляет 55 долларов, а минимальная зарплата - 140 долларов.

"СП": - Закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека подписал бывший президент Украины Петр Порошенко. Нужен ли был закон? Кому он выгоден?

- То, что этот закон усиленно лоббировала американка Ульяна Супрун (с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины - ред.), по прозвищу "доктор Смерть", сразу вызывало подозрения.

Насколько мне известно, до принятия этого закона пересадка органа от живого донора допускалась только в случае родственного донорства. По новому закону такое ограничение было снято.

"СП": - Вызовет ли данная история резонанс на Украине? Или не обратят внимание?

- Конечно, тема "черной трансплантологии" - довольно скандальная, и привлекает внимание СМИ. Но, учитывая общее состояние экономики, социальной сферы, политические скандалы и разруху инфраструктуры, я думаю, эта тема не станет главной в украинских газетах и на сайтах.