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Мирзиеев провел "чистку" аппарата УзбМВД - уволен последний некоренной генерал Дмитрий Пан
12:33 22.11.2019

В МВД Узбекистана уволены должностные лица, ответственные за тюрьмы и СИЗО

Указом президента Шавката Мирзияева около десятка высокопоставленных чиновников были уволены с должностей заместителя министра внутренних дел, начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка, а также Командующего караульными войсками МВД Узбекистана.
Об этих кадровых перестановках, которые еще официально не были обнародованы, сообщили несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах Узбекистана.

Чиновники назвали это "зачисткой" и заявили, что процесс начался после сообщений о продолжающихся пытках в тюрьмах и следственных изоляторах Узбекистана, убийствах людей и освобождении некоторых VIP-заключенных из тюрем за взятки.
По словам представителя МВД, премьер-министр Абдулла Арипов 19 ноября провел видеоконференцию, в которой приняли участие представители правоохранительных органов.

"Арипов зачитал указ президента об отставке заместителя министра внутренних дел по охране общественному порядку, полковника Мухиддина Джураева. Одной из причин этого решения является увеличение случаев смерти людей в местах содержания под стражей. Накануне сообщалось о смерти мужчины в милицейском участке Булунгурского района, которого привели на допрос. Его семья пожаловалась на то, что он умер от пыток. Очевидно, что эта информация также способствовала отставке Джураева", - сказал один из сотрудников МВД.

Высокопоставленный чиновник, присутствовавший на видеоселекторном совещании, сказал, что начальник Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана также был уволен. МВД 2 января текущего года официально сообщало о назначении на эту должность полковника Бахтиера Пормонова.

В то же время чиновник добавил, что, "удивлен тому, что несмотря на случаи смерти людей в результате избиений в ходе допросов в милиции в Ферганской и Самаркандской областях, главы ОВД этих областей не были наказаны или уволены".
Другой чиновник министерства сообщил, что причиной увольнения около 10 чиновников стали их "другие преступления". "9 сотрудников следственного изолятора МВД каждую ночь за 2000 долларов одевали на заключенных милицейскую форму и отвозили их домой. Среди таких заключенных были бывшие высокопоставленные чиновники, попавшие в опалу у президента. Это и стало основой для этой чистки", - сказал он.

По данным представителя МВД, вместе с заместителем министра был также уволен Командующий караульными войсками МВД Узбекистана генерал-майор Дмитрий Пан и шестью других сотрудников следственного изолятора МВД.

"В настоящее время они находятся под следствием по статье 207 Уголовного кодекса ("Должностная халатность")", - сказал один из сотрудников МВД.

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Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574415180
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