 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КырПарламенте опять дебатируют отставку правительства, обвинив его в "выводе из страны миллионов долларов"
12:38 22.11.2019

В парламенте КР предлагают отправить правительство в отставку после расследования о выводе млн долларов из страны

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, комментируя журналистское расследование "Азаттыка" о коррупции на таможне, выразил мнение, что парламент должен отправить в отставку правительство.
"Во-первых, нужно обеспечить безопасность журналистов. Это серьезное расследование. Во-вторых, нужно отправить в отставку руководителей Генеральной прокуратуры, финполиции, Финразведки, ГКНБ и Таможенной службы. На их место нужно назначить тех, кому доверяет общество. И мы должны потребовать у нового руководства провести тщательное расследование. Нужно возбуждать уголовные дела, проводить расследование и судить всех виновных.

Мы, депутаты, должны отправить в отставку правительство. Доверия к правительству уже нет", - сказал Бекешев.
На своем сайте депутат заявил, что страна находится "во власти контрабандистов, коррупционеров, ОПГ и отмывателей денег". Он попросил граждан не оставаться в стороне, делиться журналистским расследованием под хештегом #япротивматрстана.
В свою очередь лидер парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов считает, что журналистское расследование о коррупции на таможне дает основание правоохранительным органам начать проверку.
В разговоре с "Азаттыком" он отметил, что отреагировать на расследование должен и президент Сооронбай Жээнбеков. "Президент является председателем Совета безопасности. Как стоящий во главе борьбы с коррупцией человек он должен отреагировать на это расследование. Если же реакции не будет, то это знак того, что власть сама погрязла в этой коррупции", - сказал депутат.
Он также добавил, что из созданной на днях парламентской комиссии по расследованию ситуации вокруг убийства китайского предпринимателя Айеркена Саймаити необходимо исключить его коллегу из фракции СДПК Искендера Матраимова.
Шыкмаматов рассказал "Азаттыку", что присутствие Матраимова в комиссии может вызвать недоверие со стороны общества. "Матраимов должен выйти из состава комиссии. Потому что общество может не поверить результатам расследования комиссии. Я думаю, что мы поднимем этот вопрос и потребуем исключения Матраимова из состава комиссии", - сказал Шыкмаматов.
Радио "Азаттык" совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg выпустило вторую часть своего расследования о том, как из Кыргызстана вывели минимум 700 млн долларов. 10 ноября в Стамбуле убили одного из фигурантов журналистского расследования – китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айэркена Саймаити. Он рассказал журналистам, что в махинациях замешана семья бывшего замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574415480
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