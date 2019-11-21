У узбекских хокимов появятся в аппарате "творческие советники"

13:22 22.11.2019

Художники, деятели культуры и музыканты прикреплены к хокимам в качестве творческих советников на общественных началах. Они будут помогать вовлекать молодежь в культуру и искусство.



Художники, деятели культуры, имеющие звания "Народный артист Узбекистана" и "Народный художник Узбекистана", а также лауреаты музыкальной премии "Нихол" прикреплены к хокимам в качестве творческих советников по вопросам культуры и искусства на общественных началах.

Это предусмотрено постановлением правительства от 21 ноября по совершенствованию системы содержательной организации досуга молодежи в свободное время путем их широкого привлечения в учреждения культуры и искусства, сообщило Министерство юстиции.

Ранее подобная система была внедрена в Андижанской области и теперь будет распространена в остальных регионах страны. Основная задача творческих советников - помогать хокимам вовлекать молодежь в культуру и искусству.



До конца года в каждом районном и городском центральном культурном центре на общественных началах будет организовано по одному театральному коллективу, вокально-инструментальному ансамблю, ансамблю пения и танца и образцовому детскому ансамблю.