Международную исламскую академию в Ташкенте возглавил экс-министр Рустам Касимов

13:47 22.11.2019

На советника президента Рустама Касимова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана.



Постановлением правительства от 21 ноября на советника президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями Рустама Сабировича Касимова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана. Об этом сообщило Министерство юстиции.



До этого Рустам Касимов совмещал пост советника президента и ректора Академии государственного управления при президенте. В предыдущие годы был министром высшего и среднего специального образования.

С августа прошлого года ректором Международной исламской академии Узбекистана был Шухрат Акмалович Евкочев.