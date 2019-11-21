 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 21.11.2019
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Международную исламскую академию в Ташкенте возглавил экс-министр Рустам Касимов
13:47 22.11.2019

На советника президента Рустама Касимова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана.

Постановлением правительства от 21 ноября на советника президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями Рустама Сабировича Касимова возложено исполнение обязанностей ректора Международной исламской академии Узбекистана. Об этом сообщило Министерство юстиции.

До этого Рустам Касимов совмещал пост советника президента и ректора Академии государственного управления при президенте. В предыдущие годы был министром высшего и среднего специального образования.
С августа прошлого года ректором Международной исламской академии Узбекистана был Шухрат Акмалович Евкочев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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