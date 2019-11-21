Космос как зона конфликта, - Франк Херольд

15:04 22.11.2019

21 ноября 2019 г.

Франк Херольд | Tagesspiegel



"НАТО объявило космос зоной боевых действий. Некоторые государства сделали это уже давно", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Подготовка НАТО к атакам в космосе и из космоса напоминает о стратегической оборонной инициативе (SDI), начало которой положил почти 36 лет назад американский президент Рональд Рейган.

"В 1983 году, во времена холодной войны, президент США Рейган мечтал о непроницаемом щите из кинетического оружия и лазеров, установленных в космосе для перехвата советских ракет. До распада Советского Союза в этот проект инвестировались миллиарды, не приблизив его к цели. Спустя три десятилетия, теперь, после заявления НАТО, речь идет о системах дальнего обнаружения, о спутниках для координации, коммуникации и навигации".

"Альянс не располагает собственной техникой на околоземной орбите, он зависит от технических возможностей стран-участниц и их готовности к взаимодействию, - отмечает журналист Франк Херольд. - Лишь 9 из 29 стран НАТО имеют собственную космическую программу - ориентированную по большей части на мирные цели. Поэтому заявление альянса скорее имеет политическое значение и его в меньшей степени стоит рассматривать с практической военной точки зрения, полагают эксперты".

"Решение НАТО принимает в расчет тот факт, что такие страны, как США, Россия, Китай и Индия давно создали постоянные военные структуры для отражения атак из космического пространства. Речь идет о перехвате межконтинентальных ракет, но и не только об этом. Например, участие российской и американской армий в войне в Сирии было бы невозможным без координации действий техникой в космосе. Также и кибератаки на общественную жизнь - от влияния на выборы с помощью троллей до нарушения ежедневной электронной коммуникации людей - невозможны без спутников. Отражение такие атак приобретает все большее значение", - говорится в статье.

Так, Россия еще в 2015 году сформировала военно-космические силы и систематически занимается их развитием. Президент Дональд Трамп объявил в 2019 году о начале работы Космического командования США. "В американской стратегии сценарии российской угрозы путем применения новых боевых систем играют центральную роль. Однако сутью программы является не создание защитного щита. Наряду с развитием защиты от ракет класса "земля-воздух", в космосе планируется разместить датчики и дроны для быстрой идентификации угроз". Владимир Путин, в свою очередь, представил в марте 2018 года "новые устрашающие боевые системы".

"У милитаризации космоса есть только один слабый барьер: договор о космосе, заключенный в 1967 году. Его ратифицировали почти все страны, активные в настоящий момент в космосе. Договор определяет, что исследование космоса должно осуществляться в мирных целях. Согласно 4 статье, размещение ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения в космосе запрещено. Однако, - указывает Der Tagesspiegel, - в соглашении ничего не сказано о конвенциональном оружии".



Источник: Tagesspiegel