Этот мир нас не устраивает категорически

15:06 22.11.2019

"Этот мир нас не устраивает категорически"

о молодежи



Михаил Хазин



Когда в нашей стране началось разрушение образования, я, естественно, сильно переживал. Поскольку любой учитель не может равнодушно смотреть на то, как разрушается родная ему система - это как смотреть на пожар в доме, в котором прожил много лет. Но частично это компенсировалось внутренним анализом (в некоторой части я его описывал на форумах, на которых тогда участвовал), поскольку у меня сложилось четкое впечатление, что дело – это крайне опасное в том числе и для его организаторов.



Логику разрушителей я не так давно описывал в одном из своих текстов, сейчас повторю ту, мысль. Суть ее состояла в том, что любой образованный человек очень ценит среду, в которой он получил свое образование и в которой он может его как-то проявить, то есть использовать для повышения социального статуса. Разрушение системы образования означает резкое ослабление социальной стабильности в обществе, что всегда очень сильно бьет по правящим группам.



Это очень хорошо видно на примере нынешней России. Люди старшего возраста категорически отказываются выходить на митинги и демонстрации, что, к слову, очень сильно расстраивает разных либерастов, от Сороса и Ходорковского, до, простите за неприличные слова, Гозмана и Альбац. И существенную роль в этом играет как раз высокое советское образование.



Более молодое поколение (условно, 25+) уже образования не получило (только старшая его страта, которым около 35 лет, застала остатки советской школы), но зато четко выучили, что если исполнять правила (какие - это отдельный вопрос), то кусок дадут. И они, в целом, являясь людьми циничными и злобными, тем не менее все время ищут места, где правила есть и где их можно понять и принять. Отсюда, кстати, желание уехать на Запад, поскольку иллюзии, что там есть правила, в этом поколении вбиты довольно прочно. Правда, они постепенно развеиваются.



При всем этом возникает вопрос, а зачем тогда российские либерасты, то есть работающие по заданию "Западного" глобального проекта либеральные отечественные элиты, сами себе ставили палки в колеса? Зачем им рост социальной нестабильности?



Во-первых, их никто не спрашивал, элиты "Западного" проекта просто проводили типовую программу.



Во-вторых, они не учли одного важного обстоятельства.



Дело в том, что желание учиться у "быдла" на Западе выбивалось несколько сот лет. И было выбито. Там нет четкого представления, что нужно учиться, что без этого вообще жить нельзя. Отдельные исключения только подтверждают правила. Там поступление в какие-нибудь Гарварды или Кембриджи осуществляется не для учебы, а для того, чтобы вскочить в "социальный лифт". Собственно учеба для этого не очень нужна. И нам планировали такую же участь. Но не успели…



В результате, у нас появилось новое поколение, условно, 22-. Они никому не верят, поскольку убедились, что государство только отнимает и лишает, но никогда ничего не дает. К слову, вы можете припомнить хоть один закон, принятый за последние лет восемь, который бы облегчал жизнь простого народа? Только новые налоги, новые штрафы, новые ограничения, новые льготы для чиновников. Может быть я и ошибаюсь, но кто хоть один полезный для народа закон вспомнит?



Так вот, в отличие от предыдущего поколения, это точно знает, что правила пишутся для того, чтобы обмануть, а потому следовать им не стоит. В этом смысле очень показательна история одного моего родственника, который пару лет назад (когда ему было 15 лет) сказал, что пойдет на митинг Навального. Его родители начали было впадать в панику (поскольку правила, к которым они прислушивались, говорили, что это делать не стоит), но не успели, поскольку он уже вернулся. И на вопрос, пойдет ли снова, получили ответ: "Нет, потому что он мошенник и провокатор". Все, тема была закрыта.



Это поколение очень хочет учиться. Ну просто очень-очень. Но - не имеет такой возможности. Школы ликвидированы, вузы очень дорого стоят и там, по большому счету, как и в школах, уже не учат. Да и применит это образование просто невозможно, возможности развития, повышения социального статуса, даже просто зарабатывания денег оно уже не дает. Что делать в такой ситуации? И новое поколение (которое только входит в мир), четко понимая, что оно еще много чего не знает и не очень готово брать на себя ответственность, тем не менее четко сформулировало всю позицию: этот мир нас не устраивает категорически.



При этом они достаточно разумны, чтобы понимать, что технологии "майдана" - это разводка (на Украине это прошло потому, что новое украинское поколение учиться не хочет, а хочет денег и ищет пути, которые обеспечат их получение "на халяву", например, демонстрацию откровенной русофобии; к их сожалению должен отметить, что это уже не работает). Работать с ними старыми пропагандистскими аппаратами совершенно невозможно, причем не только отечественными, но и западными, поскольку уже довольно много народу оттуда вернулись и объяснили, что там - такое же разводилово. Пугать их тоже нельзя, потому что их родители, которых обманули, но которые сами на площадь не пойдут, по перечисленным выше причинам, могут пойти за своими детьми. А дети, которые активно занимаются самообразованием, скоро поймут, что и как им нужно.



Теоретически, нужно бы их подхватить и правильно выучить, но современная государственная машина, во многом, либерастическая, этого просто не видит, она с этим поколением работать не может и не хочет (боится). Любой пропагандист на встрече с этими ребятами немедленно разоблачается, поскольку они и не скрывают своей махинаторской сущности (оправдывая ее правилами). Старшие такую позицию признают, а молодежь - нет. Отметим, что и западные пропагандисты попадают в такую же ситуацию (к слову, они пока этого еще не поняли), так что российская молодежь в некотором смысле повисает в воздухе и это значит, что кто-то может ее подхватить. Вот и вопрос, кто и как.



Потому что они готовы стать новыми патриотами России и строителями нового будущего, но еще не понимают, что это и как работает. Их же не учили в школе, как нас. Но они учатся сами и довольно скоро начнут понимать. Сформируют свои библиотеки, в которых будут это знание получать. И тогда будет очень интересный процесс. И я надеюсь, что еще успею принять в нем участие.