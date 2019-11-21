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Поиск родственников Казаха-Героя. Старший лейтенант Рахим Досмухамбетов не получил орден Александра Невского Поиск родственников Казаха-Героя. Старший лейтенант Рахим Досмухамбетов не получил орден "Александра Невского"
15:13 22.11.2019

Редакция zakon.kz ищет героя ВОВ или его родных
Мы очень надеемся, что найдется либо сам герой войны либо его родные, которые заберут Орден.

Награда ищет героя или его родных. Звучит пафосно, но это так и есть. Дело в том, что в редакцию zakon.kz обратился иностранец, который в архивных документах обнаружил орденскую книжку с приложенным к нему Орденом Александра Невского. Награжден им был Рахим Досмухамбетов, родившийся в Казахской ССР. Награда, к сожалению, не была ему вручена. В силу каких причин, пока остается лишь гадать.

Однако мы очень надеемся, что найдется либо сам герой войны либо его родные, которым мы вручим Орден и расскажем об этом.

О самом Рахиме Досмухамбетове известно не много. Из орденской книжки мы узнали, что родился он в 1920 году, в Джамбулской области, селе Акжар. По национальности казах. Имел звание старший лейтенант. В момент награждения служил на втором прибалтийском фронте в 28 стрелкой дивизии, 88 стрелковом полку. Разобрать написанное сложно, но, похоже, что после войны он жил и работал в Семипалатинске. Кстати, в Красной Армии Рахим Досмухаметов служил с 1940-го по 1944-й годы.

В орденской книжке стоит подпись награжденного. Возможно, Орден и документ к нему были утеряны.

На российском портале "Память народа", созданном Министерством обороны РФ, есть страничка, посвященная нашему соотечественнику. Там мы тоже кое что сумели узнать о герое. Например, за что он получил Орден.

Дата подвига: 6.02.1944 года. Совершил он его будучи командиром стрелковой роты 88 полка 28 Невельской стрелковой дивизии.

28 Невельская стрелковая дивизия, где, согласно документам, служил Досмухамбетов, была сформирована в конце 1941 – начале 1942 годов в Архангельской области. Она включала в себя три стрелковых полка – 88, 144 и 235. Дивизия участвовала в освобождении от немецких захватчиков городов Великие Луки и Невель, воевала в северной Белоруссии и Прибалтике. Прошла большой путь от Архангельской области до Бухареста.

Вот что удалось разобрать из записи в наградном листе:

"Старший лейтенант Досмухамбетов в бою с немецкими захватчиками за деревней Пахомово успешно выполнил поставленную перед ротой задачу. Умело вел роту в атаку, первым с семью бойцами ворвался в деревню, уничтожив при этом девять немцев. Будучи ранен, не ушел с поля боя. При отходе роты из окружения в районе деревень Шитьково, Овсянниково вынес лично с поля боя раненого капитана"

Приказ войскам 10 гвардейской армии о награждении личного состава от имени Президиума Верховного совета СССР был вынесен 18 марта 1944 года. Там и значится имя Рахима. Правда, фамилия его там написана так: Доскухамбетов.

Орденом Александра Невского награждались командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов.

История создания Ордена Александра Невского тянется еще со времен Царской России. При монархии существовал Императорский Орден Святого Благоверного Князя Александра Невского, который считался одной из самых главных наград эпохи царизма на протяжении двух веков (с 1725 по 1917 гг.). 29 июля 1942 года состоялось учреждение нового ордена Александра Невского, которым награждали командный состав Красной Армии. Статут ордена гласил, что реальными претендентами на воинскую награду могут считаться исключительно командиры воинских частей: от взвода до полка. Лишь 10 ноября 1942 года руководство СССР пересмотрело статут ордена и дало возможность претендовать на орден командирам бригад и дивизий.

Всех, кто может помочь найти родных, близких или знакомых Рахима Досмухамбетова редакция Zakon.kz просит звонить по номеру 8 727 273 28 85, писать на whatsapp +7 777 323 45 00 или на почту Press@zakon.kz.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574424780
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