 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из Киргизии "вытащили" $700 млн. Жээнбеков разводит ручками
16:08 22.11.2019

Госорганы обязаны проверить факты о выводе $700 млн из Кыргызстана

Государственные органы должны проверить все факты, о которых в своем расследовании рассказали kloop.kg и радио "Азаттык", уверен экс-руководитель отдела ГКНБ Максат Мамытканов.

- Факты представленные в журналистских расследованиях на первый взгляд выглядят убедительно. Журналисты сделали свою работу: поставили перед властью вопросы. Теперь власть должна выполнить свою часть работы - провести расследование и дать исчерпывающие ответы", - сказал в разговоре с VB.KG Мамытканов.
По его мнению, власти сегодня не могут позволить себе просто отмолчаться.

- Молчание - знак согласие и признание своей вины по всем подозрениям, озвученном в расследовании. Как раз сейчас представителям власти нельзя молчать, нужно максимально оперативно дать ответы, - заключил он.

Напомним, Айеркен Саймаити за несколько недель до убийства рассказал журналистам, что до 2017 года помогал отмывать деньги для компаний бизнесмена из КНР, этнического уйгура Хабибулы Абдукадыра. Согласно данным журналистов, Абдукадыр и члены его семьи курировали обширную сеть по транспортировке товаров из Китая в другие страны. Пользуясь связями и подкупая высокопоставленных чиновников Кыргызстана они перевозили товары без оплаты таможенных пошлин, или по сниженным тарифам. Прибыль выводили через банковские счета офшорных компаний.

Ни один официальный госорган пока не прокомментировал данное расследование журналистов

22 ноября 2019 - Екатерина Улитина

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574428080
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