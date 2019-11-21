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Сокровища викингов: украденный клад может переписать историю АнглииСокровища викингов: украденный клад может "переписать историю" Англии
17:55 22.11.2019

Сокровища викингов: украденный клад может "переписать историю"

Суд города Вустер признал всех четверых виновными в краже и сокрытии краденного

Четыре года назад двое археологов-любителей нашли в поле в графстве Херефордшир 300 монет англо-саксонского периода. Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис властям о находке не сказали, а продали клад перекупщикам. Стоимость монет, датируемых примерно IX веком нашей эры, оценивалась в 3 млн фунтов.

Горе-искателей сокровищ обвинили в краже и сокрытии клада. Такая же участь ждала и торговцев монетами Саймона Уикса и Пола Уэллса.

Частично властям удалось найти украденное - несколько украшений, среди которых золотое кольцо IX века, браслет в форме головы дракона и хрустальная подвеска, 31 монета, которые оцениваются в 10-50 тысяч фунтов, и слиток серебра. Но большая часть клада считается утраченной.

"Остальное, видимо, припрятано в укромном месте или нескольких местах, или уже разошлось по рукам - все для того, чтобы было невозможно когда-либо восстановить все части клада вместе", - сказал прокурор Кевин Хегарти.

Большая часть из более чем 300 монет из клада до сих пор не найдена

Обвиняемые Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис на суде в городе Вустер отрицали, что сознательно нарушили закон о кладах, который предполагает необходимость декларировать крупные находки.

Клад невероятно ценен с исторической точки зрения, утверждают эксперты. Монеты, относящиеся к англо-саксонскому периоду, были, как предполагается, захоронены викингом.

По словам экспертов, находка бросает новый свет на историю объединения Англии. Теперь можно говорить о том, что существовал доселе неизвестный союз между королями Уэссекса и Мерсии.

"Монеты позволяют нам пересмотреть нашу историю и точно установить момент создания Англии в качестве единого королевства", - говорит Гарет Уильямс, куратор собрания монет раннего средневековья в Британском музее.

Нашел-скрыл-попал в тюрьму

Джордж Пауэлл и Лейтон Дэвис нашли клад в поле у деревни Ай в июне 2015 года, но решили скрыть находку от властей и не говорить о ней фермеру-хозяину земли. Вместо этого искатели сокровищ выяснили стоимость клада у торговцев монетами.

Еще через месяц они связались с Национальным музеем Уэльса, задекларировав находку лишь двух монет и трех украшений.

Они назвали слухами информацию о находке 300 монет, но полиция засомневалась в искренности археологов-любителей и начала расследование.

Полиции удалось восстановить стертые в телефоне Дэвиса фотографии с изображениями еще нетронутого клада на месте раскопок.

На суде выяснилось, что Пауэлл и Дэвис несколько раз встречались с перекупщиками Саймоном Уиксом и Полом Уэллсом, договариваясь о продаже монет на рынке.

Уикс, Пауэлл и Дэвис также были признаны виновными в продаже краденного за наличные частным коллекционерам. Полиции удалось проследить продажу нескольких монет.

Насколько важен клад?

Альфред Великий был самым знаменитым из англо-саксонских королей и правил королевством Уэссекс в 871-899 годы. Он первым стал именовать себя королем Англии

Найденные монеты имели хождение на территории двух независимых соседних королевств в конце IX века - Уэссекса и Мерсии.

Королем Уэссекса тогда был знаменитый Альфред Великий, а в Мерсии правил менее известный король Келвульф II, который, по словам эксперта Уильямса, исчез из истории бесследно около 879 года, как раз в период, которым датируется данный клад.

"Эти монеты недвусмысленно указывают, что между Альфредом и Келвульфом существовал союз, поскольку у монет одинаковая форма и символика, - указывает Гарет Уильямс. - Однако всего через несколько лет все упоминания о короле Келвульфе исчезают. Он пропадает из истории, но эти монеты рисуют совсем иную картину".

"Речь идет о находке национального значения, которая относится к важнейшему моменту в объединении Англии. В те времена страна находилась под угрозой нападений викингов в массовом масштабе".

Питер Ревилл, координатор службы регистрации кладов Британского музея в Шропшире и Херефордшире, выразил обеспокоенность тем, что археологи-любители типа Пауэлла и Дэвиса могут ставить личные корыстные интересы выше государственных.

"Подобные важные находки могут быть легко утрачены просто в силу человеческой жадности, - заявил он. - Навеки утрачена важная информация. Речь идет о нашем историческом наследии, которое мы потеряли из-за жадности, и я считаю это ужасным".

Среди предметов клада была эта хрустальная подвязка, которая датируется 600 годом н.э.

Кто закопал этот клад и почему?

Хотя большая часть найденного относится к англо-саксонскому периоду, Гарет Уильмс не сомневается, что эти предметы были собраны и захоронены викингом.

Известно, что в 878 году в этих местах располагалась армия викингов, которые вторглись в королевства Уэссекс и Мерсия. В том году там развернулась битва при Эдингтоне, в которой армия короля Альфреда сражалась с викингами.

"Вероятно, это сокровище предали земле, чтобы скрыть его от других викингов, а также англо-саксов, - говорит Уильямс. - Владелец так и не смог вернуться и откопать его, чтобы с ним ни случилось".

Когда зачитали вердикты суда, одному из подсудимых, Полу Уэллсу, стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Судебное заседание отложили до пятницы, тогда же будут объявлены приговоры.

Все четверо подсудимых были признаны виновными в нарушении закона, который требует декларирования крупных кладов

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574434500
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