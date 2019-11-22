 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.11.2019
10:04  Год назад обвинявшаяся в подделке документов Мамбетжунушова назначена замглавой Таможни Киргизии
09:02  ЕАЭС лишил Киргизию таможенных льгот
08:39  От турецких выборов ждут фальстарта? - И.Субботин
08:36  В Кабуле убит самый известный афганский политолог Вахид Можда
08:35  Окажет ли Израиль военную помощь сирийским курдам? - З.Гельман
08:31  Китайские дроны-киллеры напугали Америку
Пятница, 22.11.2019
21:06  Главу Кырфинпола Таирова уличили в связях с компаниями, которые отмыли сотни миллионов

17:55  Сокровища викингов: украденный клад может "переписать историю" Англии
16:13  Детектив вокруг трубы "Северного потока", - Bild
16:08  Из Киргизии "вытащили" $700 млн. Жээнбеков разводит ручками
16:02  "…Поддерживать всячески престиж и достоинство бухарского эмира", или основы политики российской империи на востоке, - Б.Алимджанов
15:13  Поиск родственников Казаха-Героя. Старший лейтенант Рахим Досмухамбетов не получил орден "Александра Невского"
15:09  Гремучая смесь: что происходит в Иране. Рост цен на топливо привел к кровопролитию, - К.Логинова
15:08  Председатель Си: "Данные предпочтительнее слов"
15:06  Этот мир нас не устраивает категорически. Молодежь как фитиль к существующей "элите", - М.Хазин
15:04  Космос как зона конфликта, - Франк Херольд
13:47  Международную исламскую академию в Ташкенте возглавил экс-министр Рустам Касимов
13:22  У узбекских хокимов появятся в аппарате "творческие советники"
12:49  Япония. Российская фигуристка А.Косторная установила мировой рекорд для коротких программ - 85.04 баллов!
12:38  В КырПарламенте опять дебатируют отставку правительства, обвинив его в "выводе из страны миллионов долларов"
12:33  Мирзиеев провел "чистку" аппарата УзбМВД - уволен последний некоренной генерал Дмитрий Пан
11:45  Сначала почка, потом печень: украинцев и кыргызов разделывают на органы для евреев в Казахстане, - "СП"
10:51  Москва и Кабул укрепляют новый канал стратегической коммуникации, - А.Серенко
10:12  До Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений, - В.Никифорова
10:07  Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?
10:05  Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП? - САМ
07:49  Почему черные африканцы страшат Макрона меньше украинских банд, - Св.Князев
07:46  Америка усиливает давление на Иран, - Вл.Щербаков
07:18  Архив адмирала Колчака продали в Париже с молотка за 3 млн евро
06:58  Россия инвестирует в охваченный беспорядками Иран? - О.Соловьева
02:08  Трамп и Эрдоган продолжат "дружить". Встреча двух лидеров: не решен ни один ключевой вопрос
00:41  Китай готовит цифровой удар по доллару, - "НГ"
Четверг, 21.11.2019
23:06  Китай и США находятся "в предгорье" холодной войны, - Генри Киссинджер
23:00  Несбывшиеся надежды. Отчего опять расколбасило Грузию, - С.Маркедонов
21:16  ОПЕК+, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи до июня
21:11  Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции
20:53  Британский принц-педофил "сложил с себя публичные обязанности". Сурово наказан озорник Андрейка
19:55  Показания посла США в ЕС назвали катастрофой для Трампа
19:07  Ближний Восток: в ожидании "второго халифата", - Ст.Тарасов
17:05  КазПолупрез Токаев уволил акима города Тараз. Из-за изнасилованной в школьном туалете школьницы
16:57  Анафема для Варфоломея. Стамбульского "попика" пора призвать к ответу, - Д.Скворцов
15:29  Балхаш повторит судьбу Арала?
15:27  Уйгурок заставляют спать с китайцами. Перевоспитание сексом
15:25  В Ташкенте откроют "Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций"
15:22  Старшего внучонка Елбасы (братишку лондонского "кусаки") включили в правительственную делегацию
15:21  Дружеские комплексы: российские С-400 выведут Индию в лидеры
15:19  Иран "подожгли бензином", но дотла его спалить не смогли
15:15  Трагедия в Кашкадарье. Актриса Гавхар Шарипова выпрыгнула из машины и погибла из-за домогательств водителя
15:14  Откуда взялись города на дне высохшего Аральского моря и сможет ли сюда вернуться вода?
15:11  Как понять, что в современных казахских семьях родные братья и сестры носят разные фамилии? - Н.Нуртазина
14:33  В Туркмении решили всерьез взяться за геев и хлопководов, - И.Джорбенадзе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайские дроны-киллеры напугали Америку
08:31 23.11.2019

Вашингтон намерен бороться с новой угрозой радикальным способом

Владимир Щербаков
Заместитель ответственного редактора НВО

22.11.19

Одной из новинок китайского авиапрома, представленной на авиасалоне Dubai Airshow 2019, стал беспилотный вертолет U8EW (другое обозначение – AV500W). Полноразмерный макет машины, способной работать в полностью автономном режиме, был представлен на стенде корпорации AVIC. Впрочем, сегодня существует две версии такого беспилотника, которые могут решать широкий круг задач, в том числе обеспечивать осуществление поисково‑спасательных операций, вести разведку и наблюдение, а также наносить удары с применением высокоточных средств поражения.

Дрон‑разведчик может оснащаться оптико‑электронной системой на гиростабилизированном подвесе и РЛС с синтезированной апертурой, которая размещается на внешней подвеске. Ударная же версия оснащается пулеметом, а также управляемыми ракетами класса "воздух‑поверхность" FT‑8D с дальностью стрельбы 4, 5‑5,0 км или высокоточными управляемыми авиабомбами с лазерным наведением. Дрон также может оснащаться средствами связи, аппаратурой радиотехнической разведки и т.п.

Максимальная взлетная масса беспилотника – 470 кг, масса полезной нагрузки – около 160 кг, длина – 7 м, радиус действия – около 200 км, продолжительность полета – от 4 часов (ударный вариант) до 8 часов (вариант разведчика).
Следует отметить, что в последнее время китайские компании, специализирующиеся на разработке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов, предпринимают активные усилия по продвижению своей продукции на международном рынке вооружений, в том числе и в регионе Ближнего и Среднего Востока. Причем речь идет как о дронах‑разведчиках, так и о разведывательно‑ударных БЛА. Последнее вызывает серьезную озабоченность Вашингтона.

В частности, выступая 5 ноября с.г. на конференции, организованной Комиссией по национальной безопасности в сфере искусственного интеллекта, министр обороны США Марк Эспер особо подчеркнул, что КНР уже осуществляет в регион Ближнего и Среднего Востока экспорт своих БЛА, способных наносить авиаудары в автономном режиме.
"Китайское правительство уже экспортирует на Ближний и Средний Восток ряд самых современных воздушных дронов военного назначения, а также готовится начать экспорт следующего поколения своих "стелс"-БЛА, как только они станут доступны, – заявил глава Пентагона. – Причем китайские производители оружия продают дроны, которые, по их утверждению, обладают полной автономностью, включая способность наносить убийственные прицельные удары".

Страх перед китайскими беспилотниками в Америке оказался столь велик, что, как стало известно в конце октября с.г., руководство Министерства внутренних дел (МВД) приняло беспрецедентное решение приземлить весь парк БЛА, недавно приобретенных у одной из китайских компаний. Дело в том, что сотрудники министерства посчитали, что эти летающие роботы могут в прямом смысле слова находиться на службе у китайской разведки, сливая ее аналитикам всю информацию (включая фото- и видеоданные), которую они собирают по всей Америке.
А ведь ряд специалистов этого ведомства и независимые эксперты еще до того, как министерство приобрело у Поднебесной партию дронов, предупреждали об опасности закупки китайской продукции, поскольку, по их мнению, спецслужбы КНР могут иметь доступ к системам управления и обмена данными этих БЛА.

Тогда их слушать не захотели, зато теперь поставить на прикол было решено не только беспилотники, собранные в КНР, но еще и те аппараты, которые содержат какие‑либо комплектующие китайского производства. Исключение сделано только для тех дронов, которые заняты в операциях, где имеется угроза для человеческой жизни или имуществу. В этом случае воздушные роботы продолжат свою работу.

Впрочем, дронофобия в Америке выходит уже далеко за пределы просто подозрительного отношения к беспилотникам из Поднебесной. Угроза со стороны этих аппаратов для нацбезопасности если и не заняла первое место, то уж точно находится в "топлисте озабоченностей" Вашингтона. Дело дошло до того, что всесильное Министерство внутренней безопасности, которое не следует путать с упомянутым выше МВД, решило предоставить Федеральной службе воздушных маршалов право применять противодроновые системы, стоящие на вооружении Пентагона, против неопознанных БЛА, которые будут обнаружены в районе американских аэропортов и могут, по мнению специалистов этой службы, представлять какую‑либо угрозу.

Однако эта инициатива показалась чересчур радикальной даже конгрессменам‑республиканцам, практически во всем поддерживающим президента Дональда Трампа и его администрацию. Так, заместители председателей комитетов Палаты представителей Конгресса по внутренней безопасности и по транспорту и инфраструктуре Майк Роджерс и Сэм Грэйвс направили 14 ноября с.г. на имя исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чеда Вулфа письмо, в котором указали на ошибочность такого решения, которое к тому же противоречит действующему законодательству.
"Никто не хочет, чтобы дроны вызывали сбои в работе наших аэропортов, но поспешно передать полномочия сбивать дроны агентству, которое не имеет серьезных знаний или опыта в том, как работает наша система контроля воздушного пространства, безответственно и опасно", – подчеркнули конгрессмены‑республиканцы в своем совместном заявлении по данному поводу.

В общем, как говорится, погорячились чиновники Министерства внутренней безопасности. С другой стороны, их тоже можно понять: небольшие летающие роботы за последние годы неоднократно становились причиной сбоев в работе аэропортов по всему миру. Ну а события в лондонском аэропорту Гатвик в декабре 2018 года и вовсе шокировали все авиационное сообщество. Напомним, что тогда эта воздушная гавань, будучи "атакованной" дронами, вынуждена была почти на двое суток остановить работу. Были отменены и задержаны сотни рейсов, что затронуло около 140 тыс. пассажиров. Для обеспечения безопасности в район аэропорта пришлось даже перебросить специальные подразделения британских ВВС, оснащенные средствами борьбы с БЛА.

Судя по всему, американцы совершенно не собираются повторять печальный опыт британских коллег и намерены уничтожать бесчеловечных нарушителей еще на подлете. Осталось только уговорить конгрессменов либо изменить закон. Ну а когда они это сделают, то могут, к примеру, приобрести российский противодроновый комплекс "Пищаль‑ПРО", который тоже представлен на выставке Dubai Airshow 2019.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574487060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал ряд международных документов
- Нурсултан Назарбаев посетил спектакль "Тыраулап ұшқан тырналар"
- Крымбек Кушербаев провел совещание по вопросам работы консультативно-совещательных органов при Президенте РК
- О результатах контроля качества госуслуг
- Депутаты "Ак жола" просит провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов сотовой связи
- Кадровые перестановки
- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве обороны РК
- Калмуханбет Касымов провел переговоры с Секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым
- Абаев сказал, что завещает свои органы для трансплантации после смерти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  