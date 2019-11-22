Окажет ли Израиль военную помощь сирийским курдам? - З.Гельман

08:35 23.11.2019 США в очередной раз бросили на произвол судьбы народ-союзник



Захар Гельман

22.11.2019



Израильские военные на Голанских высотах. Фото Reuters

Десятки офицеров разных званий, служивших в боевых частях ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), подписали в Facebook коллективное обращение к руководству еврейского государства с призывом оказать действенную помощь сирийским курдам, если турецкая армия в нарушение договоренностей с Москвой вновь начнет вторжение на северо‑восток Сирийской Арабской Республики (САР). Несомненно, это обращение – естественная реакция евреев, считающих курдов братским народом, которых заокеанская держава в очередной раз бросила на произвол судьбы.



ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

По всей видимости, решение о выводе американских войск из северо‑восточного района САР президент Трамп принял не с бухты‑барахты, но и без глубокой проработки с профессионалами. Если пентагоновские генералы и были задействованы в качестве советников, то уже после принятия решения верховным главнокомандующим. Вот как об этом пишет Сет Францман, аналитик газеты Jerusalem Post, в статье "Хроника одного предательства" с примечательным подзаголовком "По прихоти Трампа за шесть дней было разрушено все, что было с трудом создано за шесть лет": "Американские военные, отстраненные от принятия решений, пытались снизить уровень эскалации путем создания "механизма по поддержанию безопасности" и курдских пограничных форпостов".



Похоже, что в данном случае Трамп кинул не только курдов, но и своих военных. Крис Скарфельд, сын которого воевал и погиб, сражаясь с боевиками "Исламского государства", запрещенного в России и в ряде других стран, написал в Twitter: "Зачем мы потеряли пять лет? Зачем жертвовали нашими сыновьями, в том числе моим сыном?" Американским инструкторам, потратившим немало сил в подготовке 110 тыс. курдских бойцов, и в страшном сне не могло привидеться, что в один октябрьский день в Вашингтоне примут решение отказаться от помощи своим союзникам курдам и созерцать их истребление со стороны. И ведь речь идет о тех самых курдах, которые сыграли важнейшую роль в разгроме боевиков ИГ.



Американский лидер в привычной для себя манере не политика, а бизнесмена, не очень опасаясь за свой имидж в странах, десятилетиями определяющих "кипящую точку планеты", заявил: "Турция будет ответственна за боевиков ИГ на северо‑востоке Сирии".

Анкара американский указ отвергла и, посчитав свои руки свободными, начала планомерно с воздуха ровнять с землей курдские селения. Одновременно турки бросили на курдов марионеточные военизированные подразделения из организации "Аль‑Джейш аль‑Ватани аль‑Сури", названные ими Сирийской национальной армией (СНА).



Американские сухопутные войска в Сирии.

Фото с сайта www.dvidshub.net

Анкара создала СНА на базе двух формирований, входивших в так называемую Свободную сирийскую армию ("Аль‑Джейш ас‑суурий аль‑хурр"; ССА), – бригад "Султан Мурад" и "Левант", состоящих в основном из сирийских туркоманов. СНА в значительной степени находится под контролем турецкой разведки. Примечательно, что еще в октябре 2017 года Анкара намеревалась передать СНА контроль над сирийско‑турецкой границей. В результате турецкого вторжения около 200 тыс. курдов были вынуждены бежать из своих домов.



Поставив себе цель ликвидировать курдское политическое руководство, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действовал с предельной откровенностью. Демонстративно без суда подручные турецких военных из СНА расстреляли 35‑летнюю Хеврин аль‑Халаф, генерального секретаря партии "Будущее Сирии", члена Президентского совета Ассамблеи демократической Сирии (АДС), крупнейшей коалиционной структуры демократических оппозиционных сил в стране.



Хеврин аль‑Халаф была убита 12 октября, а главарь ИГ Абу Бакр аль‑Багдади, окруженный американским спецназом, покончил с собой 26 октября. Следовательно, между смертями этих двух противостоящих при жизни политических фигур – две недели. Важно иметь в виду, что в эти две недели уложилось и фактическое бегство американских военных, и безжалостные атаки турецкой армии. Различные источники по‑разному освещают гибель аль‑Багдади. Одни утверждают, что ключом к месту нахождения главаря послужили сведения, полученные после ареста одной из его жен и курьера. По другим данным, иракская разведка передала американцам сведения о передвижениях аль‑Багдади.

Полковник в отставке Янив Рохов, много лет проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны Израиля, в беседе с "НВО" выразил точку зрения, согласно которой именно турки, агентура которых действовала и продолжает действовать в высших структурах ИГ, передали сведения американцам о его передвижениях. В качестве взаимной услуги Анкара попросила Вашингтон вывести войска из Северо‑Восточной Сирии.



Еще в октябре 2017 года сопредседатель исполнительного комитета АДС Ильхам Ахмад в беседе с журналистами издания Daily Telegraph заявила: "Самая большая опасность, с которой может столкнуться регион, – это власти Турции. Они опаснее ИГ. Пользуясь тем, что Турция является членом НАТО, они хотят военным путем и при поддержке мировых держав оккупировать наш регион. С разрешения Америки, России и европейских стран они пытаются уничтожить все наши социальные и экономические достижения". Относительно России Ахмад в этом высказывании двухгодичной давности хватила лишку: в той ситуации многим курдам казалось, что великие державы и Европа бросили их на произвол судьбы.



ТРАГЕДИЯ АФРИНА НЕ ПОВТОРИТСЯ



В наши дни именно Москва отвела от курдов опасность геноцида. Вот как об этом сказал Мазлум Кобани (псевдоним Абди), командующий "Силами демократической Сирии" (СДС), военной организации, в которой наряду с курдами служат арабские, ассирийские, армянские ополченцы и определенное количество местных туркоманов и черкесов: "Сегодня между нами и сирийской армией под эгидой Москвы существует полное взаимопонимание". И тем не менее если Москва и Дамаск не смогут остановить турецкие бомбардировки, то "взаимопониманию" придет конец. Курды никогда не забудут судьбу Африна, города на северо‑западе Сирии, где турки и их джихадистские пособники осуществили этнические чистки курдского населения.



Упоминавшийся выше Сет Францман в другой своей статье "От Косово до Хмеймим: как Россия вытесняла США в мире", также опубликованной в Jerusalem Post, пишет: "Трамп предоставил блестящую возможность Путину укрепить свои позиции без единого выстрела. Более 100 тыс. бойцов курдских ополчений из СДС, обученные и подготовленные американскими специалистами, стали частью сирийской армии. Американцы не оставили курдам иного выхода, кроме как пригласить для защиты Асада. Из двух зол они вынуждены были выбрать меньшее".

Продолжая свою мысль, полковник в отставке Янив Рохов сравнил ситуацию с курдами с ситуацией середины 70‑х годов прошлого века, когда американцы бросили на произвол судьбы южных вьетнамцев, считавшихся их союзниками. Рохов напомнил обращение южновьетнамского военного деятеля, одного из последних президентов Республики Вьетнам (Южного Вьетнама) Нгуен Ван Тхьеу к Вашингтону: "Американцы, вы убегаете и заставляете нас делать работу, с которой вы не справились". Сет Францман, соглашаясь с Роховым, пишет: "Никогда еще со времен Вьетнама Америка не подвергалась такому унижению. Россия одержала бескровную победу, во многом определяющую будущее региона".



Авторитетный израильский военный эксперт Давид Шарп в статье "Эрдоган начинает, Путин выигрывает", опубликованной в местной русскоязычной газете "Новости недели", замечает: "Как ни крути, Вашингтон бросил своих союзников, курдов, на произвол судьбы. Такие действия американцев... стали иллюстрацией того, что слепо полагаться даже на администрацию Трампа, несмотря на его дружеское отношение к Израилю, не стоит".

После начала Анкарой военной операции на северо‑востоке САР курды вынуждены были оставить район тюрьмы Айн‑Исса. В результате почти тысяча боевиков ИГ оказалась на свободе. С учетом того, что эта приграничная территория предположительно будет контролироваться протурецкими сирийскими группировками джихадистского толка, опасность активизации иговцев исключить нельзя.



ИЗРАИЛЬ НЕ ОСТАНЕТСЯ В СТОРОНЕ



Евреев и курдов на протяжении всей истории связывают братские отношения. Когда президент Трамп объявил о выводе американских солдат из Северо‑Восточной Сирии, в Израиле возмутились все. Премьер‑министр Биньямин Нетаньяху, явно не ожидавший такого поворота событий, совершенно однозначно выразил свое недоумение. Более резко критиковать такого близкого союзника, как Соединенные Штаты, он не счел возможным. Зато израильские политики, принадлежащие к разным партиям, поспешили открыто поддержать курдов.

О том, что еврейское государство оказывало и продолжит оказывать помощь курдам, вначале высказался, как положено по рангу, израильский лидер. Несколько позже замглавы израильского МИДа Ципи Хотовели подтвердила, что помощь уже оказывается сразу по нескольким каналам.

Международный легальный форум (МЛФ), объединяющий усилия еврейских и курдских некоммерческих организаций, уже собрал более 100 тыс. долл. и закупил лекарства, продукты, воду, одеяла, одежду для тысяч курдов, выселенных турками из так называемой зоны безопасности в Северной Сирии. МЛФ объединяет юристов, организации и активистов в разных странах мира, которые противостоят террору и юдофобской кампании по бойкоту Израиля. По словам основателя МЛФ Яфы Сегал, он поддерживает тесные контакты с сирийскими курдами.



Авторитетнейший израильский политик и общественный деятель, врач по профессии, занимавший посты министра здравоохранения, транспорта и дважды заместителя министра обороны Эфраим Снэ (сын Моше Снэ, одного из лидеров израильской Компартии), в интервью изданию Media Line сказал: "Израиль многое делает и еще сможет сделать в гуманитарной сфере для помощи курдам. Мы готовы заполнить моральный вакуум и принять то или иное количество раненых курдов для лечения в наших больницах. Они могут быть доставлены к нам через Эрбиль (столицу Иракского Курдистана) или Иорданию – это было сделано много раз в Южной Сирии".



Майор ЦАХАЛ Яир Финк, инициировавший через Facebook коллективную петицию к руководству еврейского государства с призывом оказать курдам военную помощь, сказал журналистам сразу нескольких изданий: "Мы как израильтяне и как евреи не можем стоять в стороне, когда у нас на глазах целый народ брошен своими союзниками и оказался без защиты. Мы хорошо помним и пролитую кровь нашего народа, и что случается, когда страны всего мира бросают какой‑то народ на произвол судьбы".

Официальные правительственные структуры и общественные организации Израиля, несомненно, увеличат гуманитарную помощь курдам. Нельзя исключить, что ЦАХАЛ произведет какие‑то военные поставки на территории, контролируемые СДС. Израиль в 1970‑е годы активно осуществлял военные поставки курдам, а инструкторы ЦАХАЛ обучали курдских военных. Но затем Советский Союз выразил готовность взять под свою опеку курдские боевые организации при условии прекращения израильской помощи. Но даже в те времена ни Израиль, ни Советский Союз никаких значительных групп добровольцев на помощь курдам не посылали.



Сегодня ситуация совершенно иная, чем была четыре десятилетия назад. Она стала более накаленной и запутанной. Если Израиль, следуя призыву таких горячих голов, как майор Яир Финк, пошлет своих добровольцев на помощь курдам, а курды примут такую помощь, то против них – не только против израильтян, а именно против курдов – ополчится весь мусульманский мир. Тот факт, что не все курды – мусульмане (среди них немало езидов и определенное количество бахаев), значения иметь не будет.

Проживающий в Рамалле палестинский общественный деятель, бывший советник Арафата Ахмед Бакаи, который сочувственно относится к курдам, отвечая на вопрос "НВО" о возможной помощи курдским военным формированиям, заметил: "Ни одно мусульманское государство действенной военной помощи курдам не окажет. О добровольцах, курируемых правительствами этих стран, и речи быть не может. Потому что против государственного самоопределения курдов активно выступают Турция, Ирак и Иран. Воевать с ними никто не будет. Если евреи пошлют своих добровольцев, то ситуация станет взрывоопасной для всего региона. Любую военную помощь может оказать только Россия потому, что русским противостоять напрямую вряд ли кто осмелится. Если бы американцы остались в Северо‑Восточной Сирии, ответственные структуры с ними тоже связываться поостереглись бы".



Об этом же говорит и упоминавшийся выше израильский полковник в отставке Янив Рохов: "Не так важно количество российских или американских сил в регионе противостояния турок и курдов. Значение имеют флаги великих держав".

С ТУРКАМИ НАДО ДЕРЖАТЬ УХО ВОСТРО

Турецкий президент Эрдоган образца 2019 года совсем не похож на Эрдогана образца 2015 года, когда он, надеясь отхватить определенные сирийские территории, делал попытки противостоять России. К тому времени относится и конфронтация на фоне сбитого турками в ноябре 2015 года российского бомбардировщика Су‑34 и гибели летчика Олега Пешкова, удостоенного звания Героя России.

Вскоре турецкий лидер понял, что конфронтация с Россией ему дорого может обойтись. В военном отношении Турция сильнее Сирии – если бы не Россия, нельзя исключить и силовые действия Анкары против Дамаска. Следует обратить внимание, что после прекращения турками антикурдской операции "Источник мира" зону безопасности вдоль турецко‑сирийской границы протяженностью более 400 км и глубиной 30 км патрулирует российская военная полиция совместно с турецкими военными. Сирийских военных контингентов непосредственно на границе нет.

В противостоянии с ИГ в Сирии Турцию следует определить как слабое звено, имея в виду именно ненадежность этой страны как безоговорочного союзника в коалиции, возглавляемой Россией. Действительно, сирийско‑турецкие отношения далеки от союзнических в полном смысле этого слова. И за примерами далеко ходить не надо. По сообщению сирийского информационного агентства SANA, подразделения сирийской армии к середине ноября освободили от турецких войск и их саттелитов из СНА деревню Умм Шуайфа в окрестностях Рас аль‑Айн (именуемого по‑курдски Серекание), города на северо‑востоке Сирии. Этот город со смешанным курдско‑арабским населением (там проживает и небольшая община этнических чеченцев и черкесов) турки при поддержке СНА захватили 12 октября нынешнего года, на четвертый день операции "Источник мира". Тогда же курды расстреляли в городе 35 человек за отказ воевать против Турции.

По мнению Янива Рохова, боевые действия, развязанные президентом Эрдоганом на турецко‑сирийской границе в рамках "Источника мира", на самом деле рамок не имеют. Они могут прекращаться и вновь возобновляться бесконечное количество раз.

Пока курдская проблема, имеющая много граней и аспектов, не будет решена хотя бы в северо‑восточном регионе САР, высокое напряжение на турецко‑сирийской границе не спадет. Источник - ng.ru

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