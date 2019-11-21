 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 23.11.2019
10:04  Год назад обвинявшаяся в подделке документов Мамбетжунушова назначена замглавой Таможни Киргизии
09:02  ЕАЭС лишил Киргизию таможенных льгот
08:39  От турецких выборов ждут фальстарта? - И.Субботин
08:36  В Кабуле убит самый известный афганский политолог Вахид Можда
08:35  Окажет ли Израиль военную помощь сирийским курдам? - З.Гельман
08:31  Китайские дроны-киллеры напугали Америку
Пятница, 22.11.2019
21:06  Главу Кырфинпола Таирова уличили в связях с компаниями, которые отмыли сотни миллионов

17:55  Сокровища викингов: украденный клад может "переписать историю" Англии
16:13  Детектив вокруг трубы "Северного потока", - Bild
16:08  Из Киргизии "вытащили" $700 млн. Жээнбеков разводит ручками
16:02  "…Поддерживать всячески престиж и достоинство бухарского эмира", или основы политики российской империи на востоке, - Б.Алимджанов
15:13  Поиск родственников Казаха-Героя. Старший лейтенант Рахим Досмухамбетов не получил орден "Александра Невского"
15:09  Гремучая смесь: что происходит в Иране. Рост цен на топливо привел к кровопролитию, - К.Логинова
15:08  Председатель Си: "Данные предпочтительнее слов"
15:06  Этот мир нас не устраивает категорически. Молодежь как фитиль к существующей "элите", - М.Хазин
15:04  Космос как зона конфликта, - Франк Херольд
13:47  Международную исламскую академию в Ташкенте возглавил экс-министр Рустам Касимов
13:22  У узбекских хокимов появятся в аппарате "творческие советники"
12:49  Япония. Российская фигуристка А.Косторная установила мировой рекорд для коротких программ - 85.04 баллов!
12:38  В КырПарламенте опять дебатируют отставку правительства, обвинив его в "выводе из страны миллионов долларов"
12:33  Мирзиеев провел "чистку" аппарата УзбМВД - уволен последний некоренной генерал Дмитрий Пан
11:45  Сначала почка, потом печень: украинцев и кыргызов разделывают на органы для евреев в Казахстане, - "СП"
10:51  Москва и Кабул укрепляют новый канал стратегической коммуникации, - А.Серенко
10:12  До Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений, - В.Никифорова
10:07  Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?
10:05  Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП? - САМ
07:49  Почему черные африканцы страшат Макрона меньше украинских банд, - Св.Князев
07:46  Америка усиливает давление на Иран, - Вл.Щербаков
07:18  Архив адмирала Колчака продали в Париже с молотка за 3 млн евро
06:58  Россия инвестирует в охваченный беспорядками Иран? - О.Соловьева
02:08  Трамп и Эрдоган продолжат "дружить". Встреча двух лидеров: не решен ни один ключевой вопрос
00:41  Китай готовит цифровой удар по доллару, - "НГ"
Четверг, 21.11.2019
23:06  Китай и США находятся "в предгорье" холодной войны, - Генри Киссинджер
23:00  Несбывшиеся надежды. Отчего опять расколбасило Грузию, - С.Маркедонов
21:16  ОПЕК+, вероятно, продлит сделку о сокращении добычи до июня
21:11  Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции
20:53  Британский принц-педофил "сложил с себя публичные обязанности". Сурово наказан озорник Андрейка
19:55  Показания посла США в ЕС назвали катастрофой для Трампа
19:07  Ближний Восток: в ожидании "второго халифата", - Ст.Тарасов
17:05  КазПолупрез Токаев уволил акима города Тараз. Из-за изнасилованной в школьном туалете школьницы
16:57  Анафема для Варфоломея. Стамбульского "попика" пора призвать к ответу, - Д.Скворцов
15:29  Балхаш повторит судьбу Арала?
15:27  Уйгурок заставляют спать с китайцами. Перевоспитание сексом
15:25  В Ташкенте откроют "Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций"
15:22  Старшего внучонка Елбасы (братишку лондонского "кусаки") включили в правительственную делегацию
15:21  Дружеские комплексы: российские С-400 выведут Индию в лидеры
15:19  Иран "подожгли бензином", но дотла его спалить не смогли
15:15  Трагедия в Кашкадарье. Актриса Гавхар Шарипова выпрыгнула из машины и погибла из-за домогательств водителя
15:14  Откуда взялись города на дне высохшего Аральского моря и сможет ли сюда вернуться вода?
15:11  Как понять, что в современных казахских семьях родные братья и сестры носят разные фамилии? - Н.Нуртазина
14:33  В Туркмении решили всерьез взяться за геев и хлопководов, - И.Джорбенадзе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   КАДРЫ   | 
В Кабуле убит самый известный афганский политолог Вахид Можда
08:36 23.11.2019

Президент Афганистана осудил убийство обозревателя Вахида Можды
Опубликовано: 21.11.2019 18:38
Печать

КАБУЛ, 21 ноября. В четверг президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани осудил атаку в Кабуле, в результате которой накануне погиб известный политический обозреватель Вахид Можда.

Ссылки по теме

Как уже сообщал "Афганистан.Ру", журналист и политолог был застрелен неизвестными злоумышленниками по дороге в мечеть. Нападавшие подстерегли Можду неподалеку от его дома. Расправившись с жертвой, боевики скрылись с места происшествия на мотоцикле.

В своем заявлении, опубликованном в одной из социальных сетей, президент отметил, что в прошлом Вахид Можда был не только обозревателем, но и госслужащим. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибшего и поручил правоохранительным и судебным органам принять меры для тщательного расследования убийства и привлечения виновных к ответственности.
Заявление Гани было опубликовано лишь на следующий день после того, как с осуждением атаки выступили другие выдающиеся афганские государственные и политические деятели, в том числе глава исполнительной власти Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай.

Стоит отметить, что ранее бывший глава государства также опубликовал еще одно заявление по поводу гибели Можды, где подверг резкой критике работу правоохранительных органов. "Долгом государственных структур является защита жизни и свободы жителей, а не действия, противоположные этому", – отметил Хамид Карзай. На фоне молчания президентской пресс-службы эти слова были восприняты общественностью как обвинение в адрес Ашрафа Гани.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - afghanistan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574487360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал ряд международных документов
- Нурсултан Назарбаев посетил спектакль "Тыраулап ұшқан тырналар"
- Крымбек Кушербаев провел совещание по вопросам работы консультативно-совещательных органов при Президенте РК
- О результатах контроля качества госуслуг
- Депутаты "Ак жола" просит провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов сотовой связи
- Кадровые перестановки
- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве обороны РК
- Калмуханбет Касымов провел переговоры с Секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым
- Абаев сказал, что завещает свои органы для трансплантации после смерти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  