В Кабуле убит самый известный афганский политолог Вахид Можда

08:36 23.11.2019

Президент Афганистана осудил убийство обозревателя Вахида Можды

Опубликовано: 21.11.2019 18:38

Печать



КАБУЛ, 21 ноября. В четверг президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани осудил атаку в Кабуле, в результате которой накануне погиб известный политический обозреватель Вахид Можда.



Ссылки по теме



Как уже сообщал "Афганистан.Ру", журналист и политолог был застрелен неизвестными злоумышленниками по дороге в мечеть. Нападавшие подстерегли Можду неподалеку от его дома. Расправившись с жертвой, боевики скрылись с места происшествия на мотоцикле.



В своем заявлении, опубликованном в одной из социальных сетей, президент отметил, что в прошлом Вахид Можда был не только обозревателем, но и госслужащим. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибшего и поручил правоохранительным и судебным органам принять меры для тщательного расследования убийства и привлечения виновных к ответственности.

Заявление Гани было опубликовано лишь на следующий день после того, как с осуждением атаки выступили другие выдающиеся афганские государственные и политические деятели, в том числе глава исполнительной власти Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай.



Стоит отметить, что ранее бывший глава государства также опубликовал еще одно заявление по поводу гибели Можды, где подверг резкой критике работу правоохранительных органов. "Долгом государственных структур является защита жизни и свободы жителей, а не действия, противоположные этому", – отметил Хамид Карзай. На фоне молчания президентской пресс-службы эти слова были восприняты общественностью как обвинение в адрес Ашрафа Гани.