От турецких выборов ждут фальстарта? - И.Субботин

08:39 23.11.2019

Партии Эрдогана хотят объявить внеочередную войну



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

21.11.2019



В Турции вторая по величине оппозиционная Партия демократии народов (ПДН) выступила за проведение досрочных выборов в парламент. Призыв прозвучал на фоне того, что десятки ее членов подвергаются преследованиям со стороны властей. В экспертной среде не исключают досрочного голосования в 2021 году, однако такой поворот событий может сыграть против президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



Члены ПДН, которую, как правило, считают прокурдской, обнародовали заявление, обращенное ко всем оппозиционным партиям. В нем говорится о необходимости поддержать досрочные выборы, чтобы "спасти турецкие народы от тирании" альянса между президентской Партией справедливости и развития (ПСР) и Партией националистического движения. "Мы говорим о досрочных выборах, чтобы народы Турции избавились от власти двух партий, это призыв к конфронтации, – гласит официальное заявление ПДН. – Мы призываем всю оппозицию объединиться вокруг этой просьбы о досрочных выборах и принять соответствующие меры".



Заявление связано с продолжающимся давлением турецкого руководства на мэров из числа ПДН. На минувшей неделе с должности были сняты еще четыре муниципальных чиновника из юго‑восточных районов Турции. В результате число подвергшихся давлению оппозиционных мэров достигло 24. Один из депутатов ПДН Хисьяр Озсой заявил изданию Al‑Monitor, что продолжение подобной кампании усугубит текущие политические и экономические проблемы Турции. "Нам нужно провести черту", ​​– сказал депутат, очевидно, комментируя таким образом призыв ПДН к проведению досрочных выборов.



В середине октября турецкая партия "Родина" обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием распустить прокурдскую политическую организацию. По мнению руководства "Родины", есть доказательства связей ПДН с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. "ПДН стала центром деятельности, которая идет вразрез с принципами независимости страны и нации и их единства", – говорится в заявлении этой организации. "Родина" не представлена в законодательном органе, однако ее выступление иллюстрировало внутриполитическую тенденцию. С 2016 года "Родина" трижды обращалась в прокуратуру по этому вопросу.



Как отмечает издание Foreign Policy, парламентские выборы в Турции должны состояться по расписанию не раньше 2023 года, однако в заявлениях политиков нередко слышны призывы провести внеочередную борьбу за парламент в 2021 году. Лидер националистической Хорошей партии Мерал Акшенер высказала предположение, что может стать причиной такого сценария. По ее мнению, если некогда близкие к Эрдогану люди – бывшие премьер‑министры Ахмет Давутоглу и Али Бабаджан – смогут сформировать самостоятельные политические партии после ухода из ПСР и это приведет к расколу в рядах соратников Эрдогана, тогда турецкий президент действительно мог бы инициировать внеочередные выборы.



Демарш бывших соратников президента стал громким событием, однако пока все опросы общественного мнения показывают: ветераны турецкой политики и их сторонники могут и не пройти порог в 10%, необходимый для парламента. Впрочем, Давутоглу и Бабаджан гипотетически могут воспользоваться альянсом с другими партиями для преодоления этой планки. Вопрос заключается только в том, кто готов подставить им плечо. То, насколько грубо Давутоглу попытались вычеркнуть из турецкой публичной политики, после того как он объявил войну ПСР, показывает: Эрдоган делает все, чтобы маргинализовать бывших соратников.



"Заявление ПДН само по себе не может повлиять на решение о досрочных выборах, – заявил "НГ" политолог, эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы. – Если бы Партия националистического движения и Народно‑республиканская партия сделали такое заявление, это можно было бы воспринимать серьезно. Я не думаю, что в Турции досрочное голосование состоится в ближайшее время – разговоры об этом могут начаться только в 2020 году. Факт в том, что в Турции создаются две новых партии. Они нацелены на то, чтобы перехватить голоса партии Эрдогана". Именно фактор новыe партий может отразиться на решении о досрочных выборах, допускает эксперт.



Живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов заявил "НГ", что на фоне экономических проблем и усталости электората от нынешней политической элиты парламентские выборы скорее всего действительно пройдут в 2021 году. Причем это может представлять риск для турецкого лидера – в том случае, если представители оппозиции попытаются сохранить единство. "Оппозицию сейчас объединяет неприязнь к Эрдогану, а он, в свою очередь, пытается вывести политические дискуссии на обсуждение вопросов, которые могут расколоть оппозиционный фронт", – говорит Ахметов. По его словам, Эрдоган хочет создать впечатление, что позитивные изменения еще возможны.

Однако Амхетов ставит под сомнение потенциал Давутоглу и Бабаджана. "Сами по себе они вряд ли могут что‑то решить, максимум – отщипнуть голоса у Эрдогана", – полагает эксперт.