 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 23.11.2019
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Пятница, 22.11.2019
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    Кыргызстан   | 
ЕАЭС лишил Киргизию таможенных льгот
09:02 23.11.2019

ЕАЭС не поддержал просьбу Кыргызстана по таможне

Совет Евразийской экономической комиссии не поддержал предложение правительства Кыргызстана о продлении срока действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении автомобилей, ввозимых из третьих стран. Об этом средствам массовой информации сообщил заместителя министра экономики Эльдар Алишеров.
Вчера в Москве состоялось заседание Евразийской экономической комиссии. На заседании кыргызская сторона озвучила просьбу сохранить действующие тарифы растаможки автомобилей, прибывающих из других стран. Представители других стран - членов ЕАЭС не поддержали предложение КР о продлении льготного периода.
Существуют льготный и общие виды таможенных пошлин на ввозимые из третьих стран автомобили.

Общий - 20% стоимости автомашины, куда включается НДС. С 1 января 2020 года выводится этот вид таможенной пошлины. Согласно новым тарифам, если машина выпущена более 7 лет назад, то таможенная пошлина будет соответственно дороже. С 1 января 2020 года подорожают таможенные пошлины на ввозимые в Кыргызстан автомашины из зарубежных стран, кроме стран ЕАЭС.

Источник: maralfm.kg
Автор: Улан Талипов

20 ноября 2019

Источник - gezitter.org
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