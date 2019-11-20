ЕАЭС лишил Киргизию таможенных льгот

09:02 23.11.2019

ЕАЭС не поддержал просьбу Кыргызстана по таможне



Совет Евразийской экономической комиссии не поддержал предложение правительства Кыргызстана о продлении срока действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении автомобилей, ввозимых из третьих стран. Об этом средствам массовой информации сообщил заместителя министра экономики Эльдар Алишеров.

Вчера в Москве состоялось заседание Евразийской экономической комиссии. На заседании кыргызская сторона озвучила просьбу сохранить действующие тарифы растаможки автомобилей, прибывающих из других стран. Представители других стран - членов ЕАЭС не поддержали предложение КР о продлении льготного периода.

Существуют льготный и общие виды таможенных пошлин на ввозимые из третьих стран автомобили.



Общий - 20% стоимости автомашины, куда включается НДС. С 1 января 2020 года выводится этот вид таможенной пошлины. Согласно новым тарифам, если машина выпущена более 7 лет назад, то таможенная пошлина будет соответственно дороже. С 1 января 2020 года подорожают таможенные пошлины на ввозимые в Кыргызстан автомашины из зарубежных стран, кроме стран ЕАЭС.



Источник: maralfm.kg

Автор: Улан Талипов



20 ноября 2019