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|Год назад обвинявшаяся в подделке документов Мамбетжунушова назначена замглавой Таможни Киргизии
10:04 23.11.2019
Куда ни кинь – всюду клин
Получила повышение до должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Эльнура Мамбетжунушова, заместитель главы таможенного пункта "Северо-Восток", которую в прошлом году вроде бы брали под стражу. Тогда сообщалось, что в отношении Мамбетжунушовой было возбуждено уголовное по обвинению в подделке документов об уплате таможенных пошлин. В политических кругах критикуется такое кадровое назначение как отсутствие единой антикоррупционной политики и нарушение последовательной кадровой политики. Возникает вопрос, на каком основании глава правительства назначил на должность заместителя председателя Государственной таможенной службы Мамбетжунушову, в отношении которой только в прошлом году было возбуждено уголовное дело? В таких случаях обычно говорят: "Куда ни кинь – всюду клин".
Источник: газета "Фабула пресс" №41 от 22.11.2019 / стр. 4