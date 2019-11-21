Год назад обвинявшаяся в подделке документов Мамбетжунушова назначена замглавой Таможни Киргизии

10:04 23.11.2019

Куда ни кинь – всюду клин



Получила повышение до должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Эльнура Мамбетжунушова, заместитель главы таможенного пункта "Северо-Восток", которую в прошлом году вроде бы брали под стражу. Тогда сообщалось, что в отношении Мамбетжунушовой было возбуждено уголовное по обвинению в подделке документов об уплате таможенных пошлин. В политических кругах критикуется такое кадровое назначение как отсутствие единой антикоррупционной политики и нарушение последовательной кадровой политики. Возникает вопрос, на каком основании глава правительства назначил на должность заместителя председателя Государственной таможенной службы Мамбетжунушову, в отношении которой только в прошлом году было возбуждено уголовное дело? В таких случаях обычно говорят: "Куда ни кинь – всюду клин".



Источник: газета "Фабула пресс" №41 от 22.11.2019 / стр. 4