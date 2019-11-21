В правительство через постель. Как формируется УкрКабМин

14:00 23.11.2019

Депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" обсуждали, что заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины Александра Клитина попала на свою должность через постель. Аудиозапись их разговора на встрече в ресторане в Кривом Роге опубликовал их однопартиец Антон Поляков.



Как сообщает Lenta.ru, один из депутатов показал собеседникам фотографии замминистра, отметив, что женщина "очень хотела пост".



"Ого! Охеренная!", "Хороша подруга!", "Это называется "я чиста перед вами"", - со смехом обсуждают чиновницу участники разговора.



Александра Клитина уже опровергла информацию о том, что она попала в правительство через постель, обвинив журналистов в неадекватности. К записи в Facebook замминистра прикрепила фотографию мужа и сына.



Как сообщает новостное агентство Sputnik, Александра Клитина родом из Киева, ей 37 лет. В 2005 году она получила диплом бакалавра Университета Ларенштайн (Нидерланды), окончила курс международного бизнес-менеджмента. Сейчас учится по программе Senior Executive МВА в Киеве.



В Министерстве транспорта и инфраструктуры работает с 2015 года.