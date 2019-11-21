Марево фашизма над Пиренеями, - С.Кожемякин

14:19 23.11.2019 Марево фашизма над Пиренеями



Испания в тупике. Ни один из лагерей на парламентских выборах не добился большинства, а исчезновение левой альтернативы способствует распространению ультраправых идей. Схожие тенденции наблюдаются в Португалии, где в парламент прошла профашистская партия.



Замкнутый круг



Внеочередные выборы, четвертые по счету за четыре года, прошли в Испании 10 ноября. Их главная цель - создание устойчивого правительства - снова не достигнута. Произошло обратное. С одной стороны, политическое поле никогда еще не было так раздроблено. С другой - составляющие его партии одинаково защищают интересы капитала, игнорируя интересы трудящихся. Как итог, в этом болоте вызревают деструктивные силы, способные полностью изменить лицо Испании.



В прошлом году в стране закончилось многолетнее правление Народной партии. Новое правительство сформировала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), хотя парламентского большинства у нее не было. Какое-то время положение спасала поддержка со стороны фракции "Подемос" и ряда региональных партий, но прочной эта конструкция не оказалась. Не сильно упрочили позиции ИСРП и состоявшиеся в апреле этого года выборы. Переговоры с "Подемос" о дележе постов ни к чему не привели, и Испания вступила в новую избирательную кампанию.



Задачей социалистов было получение абсолютного большинства. Для этого их руководитель, и.о. премьер-министра Педро Санчес старался заручиться поддержкой самых разных слоев. Вниманию левых адресовались перезахоронение останков Франсиско Франко и обещание запретить публичное оправдание диктатуры. Правых же пробовали привлечь ужесточением риторики в отношении Каталонии. "Ее независимости никогда не случится", - заявлял Санчес.



Схожей эквилибристикой отмечены и другие сферы. Обещая поднять минимальную зарплату и увеличить инвестиции в образование, ИСРП приняла ультиматум Еврокомиссии по сокращению госрасходов. До конца следующего года бюджетные траты на образование и здравоохранение снизятся на 3,7 млрд евро. 6 ноября вступили в силу поправки в закон о телекоммуникациях, позволяющие блокировать интернет-сайты без решения суда. Инициативу провели в обход парламента, что вызвало обвинения правительства в дрейфе к франкизму.



В результате "партия власти" не только не прибавила, а потеряла несколько мест. Снизилось и представительство "Подемос", или, точнее, блока "Унидас Подемос". Он объединяет несколько организаций, включая Коммунистическую партию Испании. Эта предвыборная коалиция пошла путем, который ранее проделала сама Соцпартия, переродившаяся в буржуазную силу с размытой риторикой. Среди пунктов предвыборной кампании "Унидас Подемос" значились декриминализация марихуаны, узаконение эвтаназии, расширение прав сексуальных меньшинств и т.п., а самым радикальным требованием было введение налога на большие состояния. От прежних призывов вроде национализации промышленности и выхода из НАТО не осталось и следа.



Пытаясь сохранить лицо на фоне неудач, Санчес и лидер "Унидас Подемос" Пабло Иглесиас подписали предварительное соглашение о формировании коалиционного кабинета. "Мы должны выйти из тупика", - заявил глава правительства. Но пожелание может повиснуть в воздухе. В сумме у двух сил лишь 155 мандатов, а для создания парламентского большинства требуется минимум 176. Недостающие голоса могут дать мелкие региональные партии, но прочной данная структура не будет.



Наследники Франко



У правых партий также нет шансов создать коалицию. Это означает продолжение ситуации неопределенности. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, тем более что уязвимых мест у страны много. Во-первых, тяжелые проблемы в социальной сфере. За чертой бедности проживают 26,1 процента граждан - на 2,3 процентных пункта больше, чем десять лет назад.



Не меньшими темпами растет неравенство. Если средний доход богатейших 10 процентов граждан увеличился с 2000-х годов вдвое, то у беднейшей части населения он остался на прежнем уровне, а учитывая инфляцию, даже значительно сократился. По уровню неравенства Испания вышла на четвертое место в ЕС, пропуская вперед только Румынию, Болгарию и Грецию.



Бедность все больше превращается в "наследственное проклятие". Установлено, что две трети детей, родившихся в бедных семьях, обречены разделить участь родителей. Социальные лифты практически перестали работать, что выражается в недоступности качественного образования для малоимущих. 19 процентов учащихся не оканчивают среднюю школу и вынуждены искать работу. Но удача улыбается не всем. При общем уровне безработицы в 14,2 процента среди молодежи она достигает 25.



Ведущие политические силы не предлагают выхода, в лучшем случае купируя наиболее острые симптомы. Левый фланг переживает кризис. Если Коммунистическая партия, влившись в "Унидас Подемос", фактически потеряла самостоятельность, то более мелкие организации - Испанская коммунистическая рабочая партия, Компартия народов Испании и др. - имеют еще меньше влияния.



Не находя выхода в реальной борьбе за права трудящихся, недовольство находит другие каналы. Во-первых, в сепаратистских настроениях. Наиболее напряженной является ситуация в Каталонии. Доля сторонников независимости, долгое время не превышавшая 20 процентов, стала стремительно расти с началом глобального кризиса. Неолиберальные реформы вызвали особенное недовольство в Каталонии - наиболее промышленно развитой области и доноре госбюджета.



Два года назад правительство автономии провело референдум, большинство участников которого проголосовало за отделение от Испании. И хотя явка была меньше 50 процентов, местные власти провозгласили независимость. В Мадриде назвали эти действия неконституционными, введя прямое управление и арестовав десятки каталонских чиновников и активистов. Судебный процесс завершился в октябре. 12 человек, среди которых бывшие вице-президент Ориол Жункерас и спикер регионального парламента Карме Форкадель, приговорены к тюремному заключению сроком от 9 до 13 лет и последующему запрету занимать госдолжности.



Это вызвало новую волну манифестаций. Если раньше они проходили, как правило, в мирном русле, то теперь демонстранты перекрывают дороги, строят баррикады и сопротивляются сотрудникам полиции. Институциональный протест уступил место радикально-ситуативному: его движущей силой стали не официальные организации, а незарегистрированные движения - "Комитеты защиты республики" и "Демократическое цунами". Сбор участников они проводят через мобильные приложения. В правоохранительных органах признаются, что не обладают информацией ни о лидерах, ни об организационной структуре этих групп.



Вдобавок новое руководство Каталонии стоит на тех же позициях, что и прежнее, распущенное Мадридом. 12 ноября парламент автономии большинством голосов принял резолюцию о суверенитете. "Законодательная ассамблея выражает свою волю реализовать в конкретной форме право на самоопределение в соответствии с волей каталонского народа", - говорится в документе.



Кабинет Санчеса вынужден маневрировать. С одной стороны, он заявляет о стремлении к урегулированию путем диалога. С другой - сторонникам независимости грозят уголовным преследованием. Этим воспользовались ультраправые силы, обвинившие власть в заигрываниях с сепаратистами. Главным триумфатором последних выборов можно считать сравнительно молодую партию "Вокс" ("Голос"). Всего год назад она неожиданно для всех прошла в законодательную ассамблею Андалусии, а уже в апреле заполучила 24 места в парламенте. Голосование 10 ноября принесло еще больший успех: с 15 процентами голосов и 52 мандатами "Вокс" заняла третье место.



Являясь типичной организацией фашистского толка, партия апеллирует к страхам "среднего класса" и части рабочих перед разрушением привычного уклада жизни. Всячески уводя их от осознания реальных причин изменений, она навязывает образ врага. Этот ярлык "Вокс" приклеила к сепаратистам и нелегальным иммигрантам. Для борьбы с первыми партия призывает ликвидировать систему автономных сообществ, запретить региональные партии и жестко пресекать движения за независимость - вплоть до смертной казни их руководителей. Вторым "Вокс" грозит изгнанием и строительством защитной стены вокруг африканских владений Испании. Кроме того, партия обещает защищать традиционные культурные и семейные ценности. "Сегодня в Испании закрепилась патриотическая альтернатива", - заявил ее лидер Сантьяго Абаскаль.



Еще одним "внутренним врагом" провозглашены левые, поскольку-де именно они потворствуют сепаратизму, иммиграции, феминизму и разрушают вековые устои. "Мы показали левым, что история еще не закончена и у них нет никакого морального превосходства", - объявил Абаскаль, назвав антикоммунизм основой партии. Неудивительно, что в Национальном фонде Франко заявили: "Вокс" "наилучшим образом воплощает наследие" диктатора.



В действительности партия выражает интересы крупного капитала. Ее экономическая программа целиком неолиберальная. Так, "Вокс" требует сократить социальные программы для неимущих и отменить налоги на имущество и наследство.



Долг коммунистов



Соседней Португалии, на первый взгляд, удалось избежать многих ошибок Испании, хотя еще недавно страну называли "больным человеком Европы". С началом кризиса правое правительство обратилось к МВФ и Евросоюзу за помощью и обязалось начать политику жесткой экономии. Следствием стало сокращение зарплат и пенсий, рост бедности и безработицы. Почти миллион жителей покинули страну в поисках лучшей доли.



В 2015 году на выборах с небольшим перевесом победила правая Социал-демократическая партия, но сформировать правительство ей не удалось. Новым премьером стал социалист Антониу Кошта. Поддержку кабинету, формально не войдя в его состав, оказали Португальская коммунистическая партия (ПКП) и "Левый блок" - объединение троцкистских, маоистских и т.п. организаций. Вынужденная считаться с партнерами Социалистическая партия пошла на ряд прогрессивных шагов. Были национализированы крупнейшая авиакомпания, общественный транспорт, несколько банков. Увеличилась минимальная зарплата, снизились тарифы на проезд, бесплатными стали школьные учебники. Безработица сократилась с 16 до 6 процентов, в 18 раз уменьшился бюджетный дефицит.



Но системных изменений не произошло. Занятость в госсекторе и доля зарплаты в ВВП ниже, чем до кризиса. Высокой остается безработица среди молодежи. В области трудового законодательства правительство не отменило дискриминационные меры предшественников и даже ужесточило их. Увеличен испытательный срок для молодых и длительно безработных граждан, продлена максимальная продолжительность краткосрочных контрактов, по которым трудятся почти четверть работников.



Сотрудничество с правительством ударило по коммунистам. На октябрьских выборах альянс под их руководством понес потери и завоевал всего 12 мест. Это заставило партию пересмотреть тактику. ПКП отказалась подписывать новое соглашение с социалистами, уточнив, что открыта для переговоров по каждому отдельному законопроекту. "Выборы важны, но на первом месте для нас всегда будут интересы трудящихся", - заявил член руководства компартии Альбано Нуньес. "За последние годы предприняты важные шаги, - добавляет генеральный секретарь ПКП Жерониму де Соуза. - Но достигнутых успехов недостаточно для решения коренных проблем".



В этих условиях впервые с момента свержения диктатуры Салазара в парламент прошли крайне правые. И хотя результат партии "Чега" ("Хватит") достаточно скромный - 1,3 процента и одно место, - тенденция не может не тревожить. Свои голоса ей отдал не только обедневший "средний класс", но и рабочие районы: Сетубал, Бежа и т.д.



Риторика партии - настоящий популистский винегрет из требований борьбы с коррупцией, ужесточения уголовного кодекса, антииммигрантских и антифеминистских выпадов. ООН там называют "марксистской организацией", а также настаивают на переписывании Конституции, с исключением из преамбулы пункта о том, что целью революции 1974 года было "открыть путь к социалистическому обществу".



Раздражение ультраправых этим положением объяснимо, ведь их задача - расчистить дорогу капиталу. "Чега" выступает за сведение роли государства к минимуму, за приватизацию здравоохранения и пенсионной системы. Также она требует большей интеграции в НАТО, развития отношений с Израилем и сопротивления "гегемонистским соблазнам Китая и Ирана". Аналогичные пункты присутствуют и в программе "Вокс". Кстати, свое первое крупное пожертвование - миллион евро - испанские радикалы получили от На-ционального совета сопротивления Ирана. Эта эмигрантская организация требует свержения правительства в Тегеране.



Как и в 1920-1940-е годы, фашисты становятся главным орудием в руках капитала. И остановить их могут только массы трудящихся под руководством коммунистов.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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