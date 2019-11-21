Младший зять Мирзиеева устроил застолье в честь борца Хабиба Нурмагомедова (видео)

|21:06 Главу Кырфинпола Таирова уличили в связях с компаниями, которые отмыли сотни миллионов
17:55 Сокровища викингов: украденный клад может "переписать историю" Англии
16:13 Детектив вокруг трубы "Северного потока", - Bild
16:08 Из Киргизии "вытащили" $700 млн. Жээнбеков разводит ручками
16:02 "…Поддерживать всячески престиж и достоинство бухарского эмира", или основы политики российской империи на востоке, - Б.Алимджанов
15:13 Поиск родственников Казаха-Героя. Старший лейтенант Рахим Досмухамбетов не получил орден "Александра Невского"
15:09 Гремучая смесь: что происходит в Иране. Рост цен на топливо привел к кровопролитию, - К.Логинова
15:08 Председатель Си: "Данные предпочтительнее слов"
15:06 Этот мир нас не устраивает категорически. Молодежь как фитиль к существующей "элите", - М.Хазин
15:04 Космос как зона конфликта, - Франк Херольд
13:47 Международную исламскую академию в Ташкенте возглавил экс-министр Рустам Касимов
13:22 У узбекских хокимов появятся в аппарате "творческие советники"
12:49 Япония. Российская фигуристка А.Косторная установила мировой рекорд для коротких программ - 85.04 баллов!
12:38 В КырПарламенте опять дебатируют отставку правительства, обвинив его в "выводе из страны миллионов долларов"
12:33 Мирзиеев провел "чистку" аппарата УзбМВД - уволен последний некоренной генерал Дмитрий Пан
11:45 Сначала почка, потом печень: украинцев и кыргызов разделывают на органы для евреев в Казахстане, - "СП"
10:51 Москва и Кабул укрепляют новый канал стратегической коммуникации, - А.Серенко
10:12 До Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений, - В.Никифорова
10:07 Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?
10:05 Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП? - САМ
07:49 Почему черные африканцы страшат Макрона меньше украинских банд, - Св.Князев
07:46 Америка усиливает давление на Иран, - Вл.Щербаков
07:18 Архив адмирала Колчака продали в Париже с молотка за 3 млн евро
06:58 Россия инвестирует в охваченный беспорядками Иран? - О.Соловьева
02:08 Трамп и Эрдоган продолжат "дружить". Встреча двух лидеров: не решен ни один ключевой вопрос
00:41 Китай готовит цифровой удар по доллару, - "НГ"
|Младший зять Мирзиеева устроил застолье в честь борца Хабиба Нурмагомедова (видео)
14:22 23.11.2019
В соцсетях распространилось видео с застолья, организованного в честь российского борца Хабиба Нурмагомедова, находящегося в Узбекистане.
На видеозаписи запечатлен и младший зять президента Узбекистана, муж Шахнозы Мирзиеевой, который перечисляет блюда в меню для Хабиба, состоящем из 12 блюд.
Напомним, что недавно Отабек Умаров был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана.
Отабек Умаров также работает первым заместителем руководителя службы безопасности главы государства и председателем Федерации триатлона.