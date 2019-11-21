Младший зять Мирзиеева устроил застолье в честь борца Хабиба Нурмагомедова (видео)

14:22 23.11.2019

В соцсетях распространилось видео с застолья, организованного в честь российского борца Хабиба Нурмагомедова, находящегося в Узбекистане.



На видеозаписи запечатлен и младший зять президента Узбекистана, муж Шахнозы Мирзиеевой, который перечисляет блюда в меню для Хабиба, состоящем из 12 блюд.



Напомним, что недавно Отабек Умаров был избран главой Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана.



Отабек Умаров также работает первым заместителем руководителя службы безопасности главы государства и председателем Федерации триатлона.





