Китай выталкивает американцев с рынка электромобилей и лития

14:29 23.11.2019 Вашингтон уже не в силах диктовать Пекину



Фредерик Уильям Энгдаль



В течение нескольких лет после того, как стремление к массовой разработке электромобилей приобрело глобальный характер, элемент литий стал стратегическим металлом. В настоящее время спрос на него огромен в Китае, в ЕС и в США, и, в отличие от контроля над нефтью, обеспечение контроля над поставками лития уже становится собственной геополитикой.



Китай тянется к гарантированным источникам



Для Китая, который поставил перед собой амбициозную задачу стать крупнейшим в мире производителем электромобилей, разработка материалов для литиевых батарей является приоритетом на период 13-й пятилетки (2016?20 годы). Хотя у Китая и есть свои собственные запасы лития, объемы его добычи ограниченны, и Пекин приступил к обеспечению прав на добычу лития за рубежом.



В Австралии китайская компания Talison Lithium, контролируемая корпорацией Tianqi*, добывает и владеет крупнейшими в мире запасами сподумена** самого высокого качества на месторождении Гринбушес ("Зеленые кусты"; произносится: Гринбушиз) недалеко от г. Перт в Западной Австралии.



Talison Lithium Inc. - крупнейший в мире производитель первичного лития. Их производство в Гринбушес сегодня удовлетворяет около 75% китайского спроса на литий и около сорока процентов мирового спроса. Это, а также другое жизненно важное австралийское сырье сделало отношения с Австралией, традиционно твердым союзником США, стратегически важными для Пекина. Кроме того, Китай стал крупнейшим торговым партнером Австралии.



Однако растущее экономическое влияние Китая в Тихоокеанском регионе, окружающем Австралию, привело к тому, что премьер-министр Скотт Моррисон направил Китаю предупредительное сообщение о том, чтобы Пекин не бросал вызов Австралии в ее стратегическом тыловом регионе. В конце 2017 года Австралия, с растущей обеспокоенностью наблюдая за расширением китайского влияния в регионе, возобновила неформальное сотрудничество в таком формировании, которое иногда называют Quad (Австралия, США, Индия и Япония), реанимировав, таким образом, более раннюю попытку ограничить влияние Китая в южной части Тихого океана. Австралия также недавно активизировала кредитование стратегических островных государств Тихого океана с целью противодействовать тому, чтобы их кредитовал Китай. Все это, безусловно, заставляет Китай выходить на мировые рынки, чтобы гарантировать себе литий и в течение ближайшего десятилетия стать ключевым игроком в развивающейся экономике электромобилей.



Поскольку развитие отрасли электромобилей стало приоритетом китайского экономического планирования, усилия по поиску гарантированных поставок лития переместились в Чили. Там китайская Tianqi аккумулировала основную долю в Sociedad Quimica Y Minera (SQM), одном из крупнейших производителей лития в мире. Если китайская Tianqi преуспеет в получении контроля над SQM, то, по данным отчетов горнодобывающей промышленности.



Предложение на глобальный рынок литиевых металлов, стратегического компонента литиево-ионных аккумуляторов, используемых для питания электромобилей, сосредоточено в очень немногих странах.



Чтобы составить представление о потенциальном спросе на литий, надо понять, что для аккумулятора электромобиля Tesla Model S требуется 63 килограмма карбоната лития. Этого достаточно для примерно 10?000 аккумуляторов мобильных телефонов. В своем недавнем отчете банк Goldman Sachs назвал карбонат лития "новым бензином". По словам Goldman Sachs, увеличение производства электромобилей всего на 1 процент может увеличить спрос на литий более чем на 40 процентов по сравнению с текущим мировым производством. В связи с тем, что правительства многих стран требуют снижения выбросов CO2, мировая автомобильная промышленность в ближайшие десятилетия значительно расширит планы по использованию электромобилей. А это сделает литий таким же стратегическим ресурсом, каким сегодня является нефть.



Литиевая Саудовская Аравия?



Боливия, литий которой добывать гораздо сложнее, также в последние годы стала для Пекина объектом интереса. По некоторым геологическим оценкам, запасы лития в Боливии считаются самыми большими в мире. Так, только в соляных равнинах Салар-де-Уюни содержится девять миллионов тонн лития.



С 2015 года китайская горнодобывающая компания CAMC Engineering Company эксплуатирует в Боливии крупный завод по производству хлорида калия в качестве удобрения. Что преуменьшает CAMC, так это тот факт, что в солончаках Салар-де-Уюни, одном из 22 таких солончаков Боливии, под хлористым калием находятся крупнейшие в мире запасы лития. Китайская компания Linyi Dake Trade в 2014 году построила в этом месте пилотный завод по производству литиевых батарей.



Затем в феврале 2019 года правительство Моралеса заключило еще одну литиевую сделку с китайской Xinjiang TBEA Group Co Ltd, которая будет владеть 49-процентной долей в запланированном совместном предприятии с государственной литиевой компанией Боливии YLB. Это - сделка по производству лития и других материалов из солончаков Coipasa и Pastos Grandes. Проект обойдется примерно в 2,3 миллиарда долларов.



В том, что касается лития, Китай до сих пор доминирует в новой Большой Игре Глобального Контроля. В настоящее время китайские предприятия контролируют почти половину мирового производства лития и 60 процентов мощностей по производству электрических батарей. Goldman Sachs прогнозирует, что в течение десятилетия Китай сможет удовлетворить мировую потребность в электромобилях почти на 60 процентов. Короче говоря, литий является стратегическим приоритетом для Пекина.



Литиевое соперничество между США и Китаем?



В современном мире еще одним важным игроком в добыче лития являются Соединенные Штаты. Albemarle, компания из г. Шарлотта, штат Северная Каролина, с впечатляющим советом директоров, ведет крупномасштабную добычу лития в Австралии и Чили и - что важно - в Китае. В 2015 году Albemarle стала доминирующим фактором в мировой добыче лития, когда она купила американскую компанию Rockwood Holdings. Примечательно, что Rockwood Lithium работала в Чили в Салар-де-Атакама и на том же руднике Гринбушес в Австралии, где китайской промышленной группе Tianqi принадлежит 51 процент. Это дало Albemarle 49%-ую долю в огромном австралийском литиевом проекте в партнерстве с Китаем.



Становится ясно, что напряженность в отношениях между США и Китаем по поводу китайских экономических планов также, вероятно, включает противодействие влиянию Китая в контроле над ключевыми стратегическими запасами лития. Недавний военный переворот в Боливии, который вынудил Эво Моралеса отправиться в мексиканскую ссылку, по предварительным данным, имеет отпечатки пальцев Вашингтона. Выход на политическую авансцену Жанин Аньес, "временного" президента, правого христианина и ультраправого миллионера Луиса Фернандо Камачо, указывает на отвратительный поворот вправо в политическом будущем страны. И это открыто поддерживает Вашингтон. Среди других вопросов важным будет вопрос о том, аннулирует ли будущее правительство соглашения по добыче лития с китайскими компаниями.



То же самое относится и к отмене намеченной на 16 ноября в Чили встречи АТЭС, где должен был состояться торговый саммит Трамп-Си Цзиньпин. По сообщению South China Morning Post, во время этой встречи Китай и Чили также должны были заключить крупные торговые сделки. Планируемая делегация Си включала бы в себя 150 руководителей корпораций, в их планы входило подписать крупные экономические соглашения. Это еще больше укрепило бы экономические связи между Чили и Китаем, против чего выступали США.



Вспышка массовых акций протеста в Чили, участники которых выступают против повышения государственного тарифа на общественный транспорт, имеет признаки сходства с аналогичными экономическими "спусковыми механизмами" в других странах, где Вашингтон использовал их для разжигания "цветных революций". Протесты имели краткосрочный эффект в виде отмены саммита АТЭС в Чили. Активная роль финансируемых Соединенными Штатами НПО в протестах в Чили не была подтверждена, но растущие экономические отношения между Чили и Китаем явно не воспринимаются Вашингтоном как позитивные. В настоящее время эксплуатация Китаем литиевых месторождений в Чили является мало обсуждаемым стратегическим геополитическим фактором, который может стать целью вмешательства Вашингтона, несмотря на приверженность нынешнего правительства рыночной экономике.



На данном этапе ясно, что идет глобальная битва за доминирование на рынке аккумуляторов для электромобилей в будущем, и в основе этого лежит контроль над литием.



Автор: Фредерик Уильям Энгдаль - Frederick William Engdahl;- американский экономист (консультант по стратегическим рынкам), независимый журналист, писатель, лектор и политолог; автор ряда известных книг и исследований. Закончил Принстонский университет (США) по специальности "Политика", докторскую степень в области сравнительной экономики получил в Университете Стокгольма (Швеция) и более 30 лет работает в сфере геополитики. Регулярно выступает в интернет-журнале New Eastern Outlook.



Публикуется с разрешения издателя.

Перевод Сергея Духанова.



* Tianqi Lithium Corp - китайская производственная компания, базирующаяся в Сычуани. По состоянию на 2018 год компания контролирует более 46% мирового производства лития.



** Сподумен - минерал, силикат лития и алюминия из группы пироксенов. Источник - СвободнаяПресса

