79-летнего канибадамского колдуна-дуа арестовали за разврат (новости, 16-й? век)

14:31 23.11.2019

Сотрудники отделения милиции джамаата Хистеварз Б.Гафуровского района на севере Таджикистана задержали 79-летнего жителя города Канибадам во время совершения сексуальных развратных действий в отношении 35-летней местной жительницы, передает Ахбор.



Пресс-центр УМВД по Согдийской области в своей ТВ-программе сообщил, что Уктам Юсупов, 1940 г.р., несмотря на то, что у него не было религиозного образования, злоупотреблял религиозной верой граждан и занимался целительством путем прочтения дуа из Корана, а также колдовством.



Он был задержан во время совершения развратных действий в отношении 35-летней женщины. На опубликованном милицией видео видно, как старик поспешно одевает брюки после того, как в комнату, где он встречался с "клиенткой" ворвались сотрудники милиции. На видео видно, что Уктам Юсупов успел одеть брюки, но никак не может завязать ремень.





