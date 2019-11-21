 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Foreign Policy: каковы реальные шансы на перизбрание Трампа в 2020 году?
17:56 23.11.2019

Несмотря на массу имеющихся против Трампа доказательств и несмотря на те или иные действия его администрации, в конечном итоге может оказаться, что Трампу просто повезло с противниками.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Если вы хотели бы разобраться в том, что может произойти в течение следующих 11 месяцев до президентских выборов 2020 года, вам следовало бы обратить внимание на комментарий бывшего сотрудника ЦРУ Уилла Херда, который всегда был одним из самых умеренных республиканцев в Палате представителей США, а теперь входит в состав комитета по разведке под руководством демократа. Херд всю неделю внимательно следил за разоблачающими показаниями против президента США Дональда Трампа, пишет журналист Майкл Херш в статье для издания The Foreign Policy.

Херд прошлым летом объявил, что отказывается от своего места в Техасе после окончания срока, дав понять, что он боится Трампа еще меньше, чем раньше. Херд неоднократно демонстрировал свою готовность призвать Трампа к ответственности за его отвратительное поведение. Летом 2019 года Херд стал одним из четырех республиканцев, которые проголосовали за осуждение расистских комментариев Трампа в отношении четырех представительниц Демократической партии (Трамп велел им "убираться" туда, откуда они пришли). На этой неделе Херд раскритиковал пресловутые телефонные переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, назвав их "неуместными", а внешнюю политику Трампа ошибочной. Херд таким образом хотел намекнуть, что Трамп явным образом стремился смешать свои личные интересы с внешней политикой США. Но при всем при этом Херд отметил, что преступление должно быть "ясным и недвусмысленным", добавив, что он так и "не услышал доказательств, подтверждающих, что президент совершил подкуп или вымогательство".

Позиция Херда - это неплохой индикатор, на основе которого можно предположить, что произойдет в течение следующих 11 месяцев. Лидеры демократов в Палате представителей, которые перешли Рубикон, начав слушания по импичменту, голосование по которому должно пройти в течение ближайших нескольких недель, потерпят эффектное поражение в Сенате, поскольку они, очевидным образом, вообще не смогли убедить в своей правоте республиканцев. Исследователи Джейк Шерман и Анна Палмер отметили, что расстановка сил в Палате представителей не изменилась: демократы не смогли получить дополнительные голоса. "Фактически, некоторые республиканцы предполагают, что даже несколько демократов могут проголосовать против импичмента", - добавили исследователи. Если вообще никто из республиканцев Палаты представителей не поддержит импичмент, то очень немногие республиканцы в Сенате, если таковые вообще будут, осмелятся выступить за импичмент. Действительно, в Сенате, в котором республиканцы получили большинство, потребуется огромное мужество, чтобы публично показать свое несогласие с мнением большинства, к которому принадлежишь, по столь важному вопросу, как смещение президента с занимаемой должности впервые в истории США.

Это означает большую победу для Трампа, который вступает в выборную кампанию 2020 года. Тем временем ведущие кандидаты в президенты США от Демократической партии снова вцепились друг в друга во время своих пятых дебатов, состоявшихся в среду вечером, 20 ноября.

Итак, что мы имеем? Бывший вице-президент США Джо Байден - самый опытный кандидат от Демократической партии и человек, чьи заслуги не имеют себе равных среди всех участников предвыборной гонки, - кажется, не может найти собственную опорную базу, на что указывает медленное, но уверенное снижение рейтингов Байдена, согласно данным опросов в ключевых американских штатах. Что касается восходящей звезды Демократической партии Пита Буттиджича - мэра небольшого города, женатого на мужчине, то, как показывают опросы, на посту президента у него могут возникнуть проблемы из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Согласно опросу, который в конце октября провели Politico и Morning Consult, половина зарегистрированных избирателей США считают, что они готовы к президенту-гею, однако только 40% уверены, что к подобному готова страна.

Так кто остается? Сенатор Элизабет Уоррен - один из ведущих кандидатов в президенты США от Демократической партии, продемонстрировала впечатляющий рост, согласно опросам, однако ее крупные планы в отношении национальной программы медицинского страхования "Medicare" многие демократы и независимые кандидаты до сих пор считают слишком либеральными. Это идеальная основа для республиканской стратегии на 2020 год, в рамках которой республиканцы намерены выдать демократов за социалистов.

В начале ноября опрос, проведенный The New York Times совместно с Siena College, показал, что Трамп, несмотря на общие низкие рейтинги одобрения, смог сохранить за собой сильную поддержку в ключевых "колеблющихся" штатах (где исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу), в которых он одержал победу в 2016 году. Демократов это должно насторожить. По сравнению с Трампом рейтинг Уоррен в этих "колеблющихся" штатах ниже, чем у Байдена или даже Берни Сандерса - еще одного демократического кандидата в президенты США. Позднее заявили, что новые данные опросов показывают, что Трамп даже может получить дополнительные преимущества в Коллегии выборщиков в 2020 году по сравнению с 2016 годом. Другими словами, на этот раз Трамп может получить меньшую поддержку со стороны избирателей, но все равно добиться переизбрания.

Несмотря на массу имеющихся против Трампа доказательств и несмотря на те или иные действия его администрации, в конечном итоге может оказаться, что Трампу просто повезло с противниками.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574520960
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