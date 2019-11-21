Владимир Путин вручил орден жене Ильхама Алиева. За заслуги в... чем-то

18:01 23.11.2019

Президент России Владимир Путин принял в Ново-Огареве первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, супругу президента Ильхама Алиева, которая находится с визитом в России, сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе встречи Путин вручил Мехрибан Алиевой государственную награду России – орден Дружбы – за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.



"Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим", - сказал Путин.



Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева была назначена первым вице-президентом 21 февраля 2017 года.