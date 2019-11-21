Калмыцко-ногайские войны

18:04 23.11.2019

К концу XVI века в западной части Дикого Поля установилось равновесие великих держав, ослабленных войнами между собой. С одной стороны, Русское царство и Речь Посполитая достигли предела в своем продвижении на юг и для его продолжения им требовались качественные реформы не только в области военного дела, но и в области государственного устройства, чего обескровленные войнами между собой и Крымским ханством Русь и Польша не могли себе позволить. В то же время Крымское ханство и его сюзерен Османская империя не могли более продвигаться на север, ведь Русское царство и Речь Посполитая хоть и были ослаблены, но не настолько, чтобы стать турецкими пашалыками, да и у турок с татарами было столько внутренних проблем, что им было не для дальнейших завоеваний. Поэтому все противостояние между кочевым и оседлым миром к концу XVI века свелось к взаимным набегам, не способным поколебать установившееся равновесие сил. И вдруг - "черный лебедь" - случайность с непредсказуемыми последствиями - приход калмыков в низовья Волги. Появление нового необычного народа в западную часть Дикого Поля должно было стать решающим фактором в затянувшемся противостоянии, способным окончательно переломить ситуацию в ту или иную сторону. Первыми использовать калмыцкий фактор в своих целях решили представители Ногайского ханства, увидевшие в калмыках ту самую силу, которая при правильном использовании сломает хребет ненавистному Русскому царству, но они просчитались.



Дипломаты ведут борьбу.



Первые монголоязычные племена пришли в низовья Волги в середине XVI века и сразу столкнулись с представителями сильнейших государств того времени - Русского царства, завершившего к тому времени покорение Астраханского ханства и Ногайской орды. И русские, и ногайцы сочли появление в прикаспийских степях чужаков подарком судьбы, дававшим неоспоримое преимущество одной из сторон в борьбе с противником. В сложившейся обстановке, когда и русские, и ногайцы старались переманить калмыков на свою сторону посулами, подкупом, а то и прямыми угрозами калмыки сделали свой выбор, признав в 1574 году власть Ивана IV Грозного.



Калмыки против ногайцев.



Взбешенные потерей потенциального вассала ногайцы стали совершать набеги на калмыков, угоняя коней и прикидывая в уме, сколько заплатят в Геленджике за монголоидный и очень крепкий калмыцкий ясырь. Но тут их расчет не оправдался: калмыки в ответ на ногайские набеги начали потчевать ногайцев их же "угощением", отбивая своих пленников не только из окрестностей ногайской столицы Сарайчика, но даже из Кабарды.



Бой калмыков и ногайцев.



Начало Смуты в России развязало калмыкам руки в отношении ногайцев и они немедленно этим воспользовались. В 1609 году калмыки нанесли упреждающий удар по ногайцам, не дожидаясь их набега на Русь. Тогда калмыцкие воины в нескольких сражениях наголову разбили ногайцев, присоединив к себе (а значит, и к России) значительный кусок их территории. В результате этой войны Ногайская орда не сумела принять участие в дележе "русского пирога", как и Крымское ханство, вынужденное прийти на помощь своему невезучему вассалу.



После окончания Смутного времени набеги калмыков на ногайцев продолжились, более того - в них теперь принимали активное участие донские и волжские казаки, у которых был свой кровавый счет к Ногайской орде. Под мощными ударами русско-калмыцкого войска ногайцы теряли свои территории, отступая в горы Северного Кавказа, где их ждала новая напасть - миграция чеченцев-ауховцев, в первой половине XVII века захвативших север современного Дагестана.



В результате постоянных военных поражений Ногайская орда в 1634 году прекратила свое существование, сократившись до маленького княжества в закубанских степях. Дожать его не позволили крымские татары, озаботившиеся сохранностью своего правого крыла на Кавказе и вскоре познавшие на себе всю силу калмыцких воинов.