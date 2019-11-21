Как ликвидировали самого опасного басмача – курбаши Ибрагим-бека

18:06 23.11.2019

Ярослав Бутаков



Ибрагим-бек больше десяти лет был самым популярным командиром басмачей, объединяя наиболее крупные их силы. Все это время против него безуспешно боролись армии как Советского Союза, так и королевского Афганистана.



Путь в басмачи



Ибрагим-бек был младшим сыном в семье крупного бухарского чиновника и предводителя клана Исанходжа. Несмотря на столь высокое происхождение, он едва умел читать, а писать так и не научился. Тем не менее, на службе у бухарского эмира он достиг чина, примерно соответствовавшего званию капитана.



В 1919 году в Среднюю Азию пришли отряды Красной Армии под командованием Михаила Фрунзе. Советское правительство поставило целью ликвидировать отсталые феодально-абсолютистские режимы Хивы и Бухары, служившие прибежищем контрреволюционным силам, и интегрировать всю Среднюю Азию в советский Туркестан.



В сентябре 1920 года в результате операции Красной Армии и восстания местных недовольных пала власть бухарского эмира Сеида Алим-хана. Но в Восточной Бухаре, совпадавшей с территорией современного Таджикистана, противникам большевиков удалось организовать сопротивление. Началось басмаческое движение.



Борьба за лидерство



Басмачами назвали их враги – это слово означает примерно "налетчик". Сами басмачи считали себя моджахедами, то есть борцами за правое дело.



Басмаческое движение никогда не имело единого руководства. Ибрагим-бек стал одним из самых сильных предводителей басмаческих отрядов. Поначалу он столкнулся с соперничеством бывшего военного министра Турции – Энвера-паши. Этот человек, один из организаторов геноцида армян в Османской империи в 1915 году, после разгрома Турции был приговорен к смертной казни за военные преступления и вынужден был эмигрировать в Германию. Оттуда он перебрался в советскую Россию по приглашению видного большевика Карла Радека.



Большевики рассчитывали использовать авторитет и связи Энвера-паши среди мусульман для поднятия революции против английского империализма на Востоке. Энвер-паша же решил воспользоваться большевиками для своих целей. Прибыв в 1921 году в Бухарскую Народную Советскую Республику, как военный специалист для организации армии, Энвер-паша при первой же возможности перешел на сторону басмачей.



Но многим басмачам не понравились претензии Энвер-паши на лидерство. Летом 1922 года Энвер-паша был уничтожен в результате спецоперации Красной Армии, которой руководил армянин Яков Мелькумов. Ибрагим-бек не оказал помощи Энвер-паше и спокойно отнесся к его ликвидации.



Уход в Афганистан



Вслед за этим Ибрагим-бек достиг своих наивысших успехов в борьбе с советской властью. Центром его влияния стал поселок Гиссар, где Ибрагим-бек созвал курултай полевых командиров (курбаши) и стал их предводителем.



Ибрагим-бек, несмотря на безграмотность, оказался неплохим администратором. Он упорядочил взимание податей с населения подвластной территории и из этих средств выплачивал жалованье не только полевым командирам, но и воинам. Его войско было многонациональным, в нем объединялись узбеки (сам Ибрагим-бек по национальности был узбеком), таджики, туркмены. Всех их сплачивало неприятие тех порядков, которые принесла большевистская революция в Среднюю Азию.



Борьба была долгой и упорной. Только в июне 1926 года очаги басмачества на советской территории были ликвидированы. Однако Ибрагим-беку удалось уйти на территорию Афганистана. Там, в северных провинциях, он устроил лагеря беженцев из СССР и базы повстанцев. Оттуда басмачи продолжали уходить в рейды на советскую территорию.



Стремясь к ликвидации басмачества, советское правительство всячески задабривало короля Афганистана Амануллу-хана, но тот очень вяло воевал с Ибрагим-беком. Тем не менее, последний считал короля своим врагом и поддержал вспыхнувшее против него в 1928 году восстание Хабибуллы Калакани. Когда Калакани в январе 1929 года захватил Кабул, Ибрагим-бек признал его своим повелителем.



Война с афганским королем



Парадоксальным образом большую помощь Советскому Союзу в ликвидации басмачества оказали англичане. Видимо, им самим было важно иметь дело со стабильным Афганистаном.



Осенью 1929 года против Калакани выступил родственник свергнутого короля Мухаммед Надир-шах. Получив оружие от англичан, ранее поддержавших Калакани против Амануллы, он в свою очередь захватил Кабул и стал королем. После этого Надир-шах развернул операции против сепаратистов на севере страны.



Деятельность Ибрагим-бека действительно стала угрожать целостности как СССР, так и Афганистана. Он провозгласил создание независимого исламского государства узбеков и таджиков. Поэтому в июне 1930 года афганское правительство одобрило ввод на север своей страны частей РККА с целью разгрома баз басмачей. Однако этот рейд, проведенный Мелькумовым, не достиг цели. Ибрагим-бек вовремя увел из-под удара свои основные силы.



Поэтому осенью 1930 года афганские правительственные войска, вооруженные и снабженные англичанами, под командованием Шаха Махмуд-хана, начали операции по уничтожению банд Ибрагим-бека. Но поначалу королевская армия терпела поражения, и Ибрагим-бек расширял зону своей власти. Только весной 1931 года в военной кампании наметился перелом. Главные силы Ибрагим-бека потерпели жестокое поражение под Талуканом. 16 марта в Ханабаде были публично казнены 35 плененных курбаши Ибрагим-бека. Но ему самому опять удалось уйти.



Плен и ликвидация



В июне 1931 года Ибрагим-бек позволил желающим покинуть его армию. С ним осталось лишь около двух сотен самых верных моджахедов. Они перешли Амударью, надеясь поднять восстание в советской Средней Азии – в Афганистан до Ибрагим-бека доходили слухи о массовом недовольстве дехкан политикой коллективизации.



Но на советской территории Ибрагим-бека уже ждали. На его ликвидацию были подняты три кавалерийские бригады, стрелковая дивизия, авиационный отряд, не считая отдельных подразделений. Правда, столь большие силы не понадобились.



23 июня 1931 года отряд спецназа ОГПУ под командованием Султана Мукумова уничтожил отряд Ибрагим-бека под Дербентом в Сурхандарьинской области Узбекистана. И снова курбаши сумел ускользнуть. Несколько дней спустя Ибрагим-бек был выслежен и пойман при переправе через реку Кафирнаган в 150 километрах от места боя местным колхозником Гюль-Ходжой Назаром.



Схваченного Ибрагим-бека этапировали в Ташкент, быстро судили и уже 31 августа 1931 года расстреляли.



Ибрагим-беку приписывают слова: "Везде от нас требуют сдать оружие. Пойдем на север, в родные места, лучше погибнуть там. Пусть лучше меня застрелят большевики, чем афганцы". Это пожелание легендарного курбаши сбылось.