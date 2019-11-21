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Как казахи пришли в Россию и получили там землюКак казахи пришли в Россию и получили там землю
18:08 23.11.2019

Карта казахских земель. Букеевская орда на самом западе

Сразу после победы в Гражданской войне и укрепления своей власти, большевики приступили к долгожданным реформам. Губернское деление Российской империи, не признававшей административных единиц по этническому признаку, было заменено национальными автономиями.

Была создана и Казахская АССР, в состав которой вошли все территории, в той или иной степени населенные казахами. К новой советской республике присоединили даже населенные преимущественно славянами земли уральских казаков, не входившие ранее в состав казахских кочевий.

Но обширная область к востоку от Волги осталась в составе РСФСР и разделила ее дальнейшую судьбу. Сейчас в России около 650 тысяч казахов. Примерно половина из них живет с Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.

Как это получилось?

Низовья Волги были вошли в состав России еще в середине 16-о века, вместе с тем самым Астраханским ханством, которое, как известно, брал царь Иван Грозный. Но русским эти земли толком не были нужны. Для земледелия они мало пригодны, а к пастбищному скотоводству славяне не приучены.

Поэтому, когда в начале 17-о столетия из далеких азиатских степей к пределам Русского царства пришли калмыки, поселить их здесь стало наилучшим решением. Но через сто лет из-за неприятностей с царской властью более половины калмыков ушли на историческую родину – в Джунгарию. Обширные территории стали свободными.

В это время как раз начались волнения среди казахов Младшего жуза, не так давно принявшего российский протекторат. Им не хватало земли и пастбищ. Борьба за ханский престол обострилась до предела.

У умершего в 1790-м году Нуралы-хана было 40 сыновей, и каждый из них хотел стать следующим правителем. Наиболее влиятельным был султан Каратай, рожденный от калмычки. Он почти уже утвердился в Младшем жузе, но из-за плохих отношений с Россией (он любил грабить торговые караваны), имперские представители его не признали.

Вскоре ханом стал старый Айшуак, а дети Нуралы оказались не у дел.

В 1799-м году один из них, султан Букей попросил у русского царя выделить земли за Волгой для поселения. Прошение было удовлетворено, и вскоре в Заволжье двумя частями пришли казахи в количестве чуть более 30 тысяч человек.

В связи с тем, что Букеевская орда была основана на территории, принадлежавшей России, ее статус был иной, чем у других казахских земель. Новое ханство было более плотно включено в структуру империи, на нем российские чиновники обычно "обкатывали" реформы, которые потом затрагивали и сам Казахстан.

Жангир-Керей-хан с супругой Фатимой, дочерью оренбургского муфтия

Букеевцы управлялись казахами и русскими совместно, хан и генерал-губернатор назначали объединенный совет из своих представителей. Именно здесь впервые появилась система образования, которая затем была распространена на всех казахов. С помощью казанских татар открывались религиозные школы и мечети.

Жангир-Керей-хан, сын Букея, был хорошо образован. Именно с этим человеком были связаны масштабные изменения в жизни кочевников на "западный" лад. Впервые у казахов появился государственный аппарат на европейский манер – с централизованной системой власти, развитой торговлей и сельским хозяйством. Букеевские казахи продавали в империю основной продукт своего хозяйства – скот.

Правда, в своем желании провести модернизацию кочевой жизни, Жангир поторопился с реформами. Безусловно, его деятельность позволила сильно поднять экономику, но простые люди сильно обнищали и лишились земли.

Восстание недовольных было подавлено русскими войсками, и несмотря на то, что в дальнейшем хан правил мирно, после его смерти это стало одной из причин ликвидации ханства.

Казахи - коренной народ Астраханской области. Они оставляют вторую по численности этническую региона после русских

Оно было включено в Астраханскую губернию на общих основаниях, а затем выделено в особую Букеевскую губернию площадью 94,3 кв. км. Это лишь немногим меньше, чем современная Ростовская область.

При советской власти в ходе образования союзных республик территория Букеевской орды по большей части отошла РСФСР. Но ханская столица (сейчас – село Хан Ордасы) находится в составе Казахстана.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574521680
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