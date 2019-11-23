 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганский советник по нацбезу Мохиб неожиданно примкнул к своим коллегам по... СНГ
10:36 24.11.2019

Визит Мохиба в Москву стал сигналом Вашингтону

Участие афганского советника по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба во встрече руководителей советов безопасности стран СНГ в Москве был воспринят как свидетельство наметившихся изменений в подходе афганского президентского дворца к дипломатии с Москвой. По крайней мере, год назад приход Мохиба, человека с западным бэкграундом, на стратегически важную должность в администрацию воспринимался как плохой сигнал для России. Теперь же Мохиб, как кажется, все меньше демонстрирует прозападный курс.

Неформатное участие
О том, что Хамдулла Мохиб принял участие во встрече глав советов безопасности стран СНГ в Москве и провел переговоры с российским коллегой Николаем Патрушевым, пресс-служба аппарата российского Совбеза сообщила очень лаконично. "Николай Патрушев и Хамдулла Мохиб уделили внимание вопросам противодействия террористическим угрозам в целях поддержания стабильности в центральноазиатском регионе", - говорилось в сообщении аппарата. О приезде афганского советника по национальной безопасности сообщалось и ранее. Переговоры, которые состоялись в российской столице, он посетил в качестве гостя: формат встречи не предполагает полноценного участия афганской стороны. Участники переговоров проанализировали угрозы, которые исходят от иностранных террористов-боевиков, а также рассмотрели меры по недопущению их перемещения на территорию государств СНГ.

Накануне сообщалось, что в повестку мероприятия включены актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, а также тематика международного сотрудничества. Согласно официальному сообщению, в центре внимания находились "темы, касающиеся глобальной безопасности и стратегической стабильности". В частности, это "последствия выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), стратегия и тактика действий США в области кибербезопасности, американское вмешательство во внутренние дела других государств". Помимо этого сообщалось, что участников встречи глав советов безопасности стран СНГ в Москве интересовали "вопросы химической и биологической безопасности на пространстве Содружества".

Борьба с терроризмом в приоритете

В беседе с журналистами по итогам встречи в Москве Мохиб подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между странами региона в борьбе с терроризмом. Он отметил, что эта проблема представляет угрозу не только для Афганистана, но и для других государств, добавив, что существуют хорошие возможности для налаживания эффективного взаимодействия в борьбе с террористической угрозой. Он подтвердил, что "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) потерпело поражение в Афганистане, и рассказал, что недавно сотни боевиков ИГ сдались властям в провинции Нангархар. Мохиб подчеркнул, что в числе сдавшихся боевиков оказались выходцы из других стран, в том числе Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Советник по национальной безопасности заявил, что центры подготовки боевиков расположены в Пакистане, и для их ликвидации необходимо политическое и дипломатическое сотрудничество.

Мохиб напомнил о борьбе с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и отметил, что в этом году 8 районов страны были очищены от талибского присутствия. Кроме того, Мохиб сообщил о продолжении работы над региональными проектами ТАПИ и CASA-1000, которые, по его словам, будут играть важную роль в расширении сотрудничества между странами Южной и Центральной Азии. Советник также заявил, что президент ИРА Мохаммад Ашраф Гани продемонстрировал готовность вести переговоры с талибами и положить конец конфликту в стране. Мохиб напомнил о новом плане по установлению мира, который был разработан командой афганского президента. Комментируя затянувшиеся президентские выборы в Афганистане, он отметил, что будущее правительство будет основываться на волеизъявлении народа.

Сигнал для американского руководства

С учетом того, что приход Мохиба, бывшего афганского посла в США и человека прозападной политической ориентации, год назад на должность советника рассматривался как плохой знак для России, его визит справедливо вызвал вопросы, связанные с тем, каков нынешний курс президентского дворца в Кабуле.
Бывший представитель афганского дипломатического корпуса Абдул Гаюр заявил "Афганистан.Ру", что Мохиб на сегодня является одним из самых близких к президенту Гани людей. Он, по словам эксперта, как и его предшественник, Мохаммад Ханиф Атмар, играет ключевую роль в формировании внешней политики страны, но в отличие от Атмара, Мохиб работает с оглядкой не на свои интересы, а на интересы президента. "После его критических высказываний в адрес США Мохиб потерял прежнее доверие к себе со стороны Вашингтона, – говорит собеседник "Афганистан.Ру". – Поэтому, сближаясь со странами региона, он посылает Вашингтону сигнал. С другой стороны, Мохиб является технократом и не имеет народной поддержки. Его политические будущее на данном этапе зависит от перемен, связанных с избирательным процессом и перемирия с талибами".
Доктор политических наук, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев заявил "Афганистан.Ру", что канал связи между советами национальной безопасности России и Афганистана нужен в связи с ростом вызовов. "Такой канал связи, по моему мнению, необходим в связи с растущими угрозами для безопасности России и для связанных с нами центральноазиатских стран – как тех, безопасность которых мы гарантируем через ОДКБ, так и остальных, все равно связанных с Россией, в частности, миграционными каналами, – пояснил Казанцев. – Движение террористов ИГ с Ближнего Востока в Афганистан, рост политической нестабильности в самом Афганистане - это все ставит сложные вопросы, которые требуют согласования, в том числе, по линии Совбезов".

23.11.2019 Григорий АЛЕКСЕЕНКО

Источник - afghanistan.ru
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