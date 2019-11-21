 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В казахском Таразе скоро откроют грандиозный этнокультурный комплекс Шахристан В казахском Таразе скоро откроют грандиозный этнокультурный комплекс "Шахристан"
16:25 24.11.2019

В Таразе готовятся к открытию этнокультурного комплекса "Шахристан" и памятника "Аулие-Ата", передает корреспондент МИА "Казинформ".

Напомним, строящийся в Таразе историко-туристический комплекс "Шахристан", вместе с уже существующим археологическим комплексом "Древний Тараз", обещает стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром. Некогда на этой территории находился центральный рынок, который в 2011 году дислоцировали и начали археологические раскопки древнего городища, возраст которого насчитывает как минимум две тысячи лет. Здесь обнаружено порядка 50 тысяч артефактов VI - XII веков, помещенных в построенный здесь же музей - единственный в Казахстане подобного рода музей, где представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз. Также были найдены средневековая цитадель, мечеть VIII - IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережная древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

Уникальный историко-туристический объект, который станет продолжением и дополнением археологического комплекса "Древний Тараз", строится рядом с комплексом "Древний Тараз", на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города.

По словам советника руководителя управления строительства акимата Жамбылской области Рахманкула Байтелиева, возглавляющего также рабочую группу по вопросам строительства и оформления этнокультурного центра "Шахристан", на сегодня строительно-монтажные и инфраструктурные работы практически завершены. Ведутся отделочные и наружные облицовочные работы. Электромонтажные и вентиляционные работы заканчиваются.

""Шахристан" включает в себя несколько отдельно стоящих зданий и объектов, основным назначением которых является ознакомление с историей и культурой древнего Тараза, - рассказал Рахманкул Байтелиев. - Это двухэтажный краеведческий музей с четырьмя залами для экспозиций, конференц-залом, бытовыми и техническими помещениями. Быт, культура и история нашего края будут освещаться здесь. Выставочный павильон, предназначенный для экспозиции достижений и передовых технологий современности, включает зал переговоров и конференц-зал, также технические и административные помещения. Все помещения оборудованы современными IT-технологиями. Галерея художественно-изобразительного искусства предназначена для выставки картин разных направлений. Здесь же имеются помещения для проведения мастер-классов художниками".

Помимо этого, в "Шахристане" будут проходить ретро-фестивали в специально сооруженном для этого амфитеатре. В двухэтажном здании "Руханият" будут представлены экспонаты для углубленного изучения обычаев, быта и культуры предков. А Галерея мастеров рукоделия предназначена для изучения и развития ремесленничества, рассказал Рахманкул Байтелиев.

Как сообщили в управлении туризма акимата Жамбылской области, официальное торжественное открытие этих историко-туристических объектов запланировано на 7 декабря и будет приурочено к 80-летию Жамбылской области. Грандиозный памятник хану Карахану, прозванному "Аулие-Ата", появится в расположенном на юго-западной окраине города комплексе Тектурмас.

"Эти объекты внесут свой весомый вклад в повышение узнаваемости Жамбылской области как привлекательного для туризма региона с богатой древней культурой и историей, а также поспособствуют возрождению Тараза как города мастеров-ремесленников, - отметила руководитель облуправления туризма Карлыгаш Аралбекова. - "Шахристан" включает в себя комплекс архитектурных зданий в восточном стиле: центр ремесленников, центр "Тараз-туризм", центр "Руханият и историковедения", амфитеатр "Ретро-фестиваль", художественная галерея, областной краеведческий музей, выставочный павильон, пешеходный Арбат и стела с башенными часами. В рамках открытия центра ремесленников и центра "Тараз-Туризм" мы готовимся к запланированной на 7 - 8 декабря международной выставке "Ремесленники Древнего Тараза", в которой примут участие свыше 50 ремесленников, из которых 20 иностранных и свыше 30-ти казахстанских. Кроме того, планируется участие представителей госорганов и нацкомпаний, общественных деятелей, депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, почетных уроженцев Жамбылской области, внесших весомый вклад в развитие Казахстана. Ожидаем прибытие и туристских ассоциаций, представителей СМИ".

Отмечается, что в перспективе "Шахристан" и "Древний Тараз" объединит в единую композицию пешеходный "Арбат", созданный на прилегающих улицах. Вдоль улицы будет протекать канал протяженностью 350 метров, украшенный фонтанами и малыми архитектурными формами. Находящиеся здесь двухэтажные жилые здания уже оформляют в восточном стиле. От комплекса "Древний Тараз" протянется канатная дорога в сторону расположенного в горах древнего исторического памятника Тектурмас, где планируется создать на обширной площади этнокультурный комплекс.

Источник - КАЗИНФОРМ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574601900
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