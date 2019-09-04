 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Имя легендарного Кара майора присвоено воинской части в АлматыИмя легендарного Кара майора присвоено воинской части в Алматы
16:38 24.11.2019

Приказом министра обороны РК от 04.09.2019 воинской части Вооруженных сил Казахстана в городе Алматы присвоено имя полковника Бориса Керимбаева - легендарного Кара майора. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Таким образом увековечено имя казахского офицера, который является примером исполнения воинского долга, доблести и чести для военнослужащих разных поколений.

Борис Тукенович Керимбаев родился 12 января 1948 года в поселке Прудки Алматинской области. Он окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина. Офицерскую службу начинал командиром мотострелкового взвода в группе советских войск в Германии, командовал разведротой в Среднеазиатском военном округе, возглавлял штаб, а позже – мотострелковый батальон.

В 1980 году Керимбаева оформили для загранкомандировки в Эфиопию в должности советника командира пехотной бригады. В том же году он назначен командиром формируемого в г. Капчагай 177-го отдельного отряда спецназначения.

В 1981 году полковник Борис Керимбаев был отправлен в Афганистан. Его отряд сразу приступил к боевым действиям против формирований моджахедов. Офицер был ключевым участником противостояния советских войск и отрядов Ахмад Шах Масуда в Панджшерском ущелье. В 1982 году отряд под его командованием был переброшен туда для частичного контроля и блокирования формирований афганских моджахедов на неопределенный срок. Через 8 месяцев постоянных огневых контактов с преобладающим по численности противником, регулярных засадных операций и рейдов, главарь моджахедов вынужден был согласиться на временное перемирие. Итогом стало прекращение боевых действий группировки против советских войск. В марте 1983 года полковник Керимбаев вывел все подразделения из ущелья.

Прозвище "Кара майор" командир получил от своего личного состава и именно так остался в памяти военнослужащих. После возвращения офицер служил заместителем командира 22-й отдельной бригады спецназначения в город Капчагай, командиром 546-й отдельного учебного полка спецназначения. В 1992 году по состоянию здоровья уволился из Вооруженных сил в звании полковника.

12 февраля 2019 года после продолжительной болезни Борис Керимбаев ушел из жизни в Алматы. Офицер награжден орденом "Красного Знамени", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" (3 степени), орденом "Айбын" (1 степени) и юбилейными медалями. Напомним, в октябре этого года имя Халық Қаһарманы полковника Касыма Кайсенова было присвоено воинской части в г. Усть-Каменогорск, а имя легендарного казахстанца генерал-майора Шакира Джексенбаева – воинской части в г. Тараз.

Источник - КАЗИНФОРМ
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