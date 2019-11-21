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Горячая граница. Почему не исполняются директивы президентов Кыргызстана и Таджикистана
19:11 24.11.2019

Горячая граница. Почему не исполняются директивы президентов Кыргызстана и Таджикистана, а решения депутатов засекречиваются?

Во время сентябрьской инспекции в Баткенской области премьер-министру Кыргызстана М.Абылгазиеву показали последствия обстрела погранпункта…Во время сентябрьской инспекции в Баткенской области премьер-министру Кыргызстана М.Абылгазиеву показали последствия обстрела погранпункта…

Недавно в г. Исфара Согдийской области РТ прошло знаковое мероприятие: встретились главы госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана - Орозбек Опумбаев и Саймумин Ятимов. Руководители спецслужб обсудили, как обеспечить безопасность в приграничных районах. А также повысить эффективность межведомственного сотрудничества в противодействии терроризму и экстремизму. И, конечно, как посодействовать работе межправкомиссии по делимитации и демаркации госграницы двух стран.

БИШКЕК, 16 Ноя - Orbita.kg. Действительно, содействие специалистам КР и РТ, пытающимся вот уже четверть века определить строгие линии рубежей двух наших республик, крайне важно и сверхнеобходимо! Иначе столкновения жителей приграничья, и даже вооруженных людей в форме, будут продолжаться.

Мы уже рассказывали в статье "Рубежи Кыргызстана и Таджикистана: из-за бездействия властей баткенцы создали организацию "Граница" (https://orbita.kg/?p=7204) о весеннем инциденте у межей Баткенской области. 13 марта тамошние граждане РТ, с целью сорвать прокладку новой дороги, проводимой кыргызской стороной, закидали камнями строительную технику. Все это вылилось в эксцесс с блокированием объездных путей, сожжением приграничных зданий, автомобилей и, увы, в стрельбу.

Стычки продолжились и на следующий день, несмотря на то, что к месту ЧП прибыли представители властных структур обеих государств.

Итог драматических событий: трое кыргызстанцев, включая сотрудника милиции, получили огнестрельные ранения; с таджикской стороны ранены более 20 человек, двое скончались…

Позвольте, а где результаты следствия?!

Но есть и другие итоги, не менее проблемные. Несмотря на то, что после мартовского ЧП правоохранительные органы КР возбудили в общей сложности 7 уголовных дел (по фактам гибели людей, травм и поджогов), и тоже самое сделала таджикская сторона, результаты этой работы широкой общественности неизвестны.

Внешне обеими сторонами были приняты превентивные меры - это проведение разъяснительных работ с местным населением, совместные патрулирования границы на спорных участках, создание постоянно действующих комиссий под руководством руководителей двух соприкасающихся областей (Баткенской КР и Согдийской РТ), с включением в их состав представителей правоохраны и прокуратуры обеих стран для недопущения новых фактов насилия.

"Но все это носило и носит больше декларативный характер, с целью лишь показать свою миролюбивость и некое стремление к компромиссам, однако на деле такие шаги не имели эффективной составляющей. Обещали обе стороны в целом ответить, что явилось первопричиной ЧП, кто конкретно виноват и понес наказание. Увы, итогов так и не было озвучено. Между тем в СМИ и заявлениях для внутренней аудитории обе стороны традиционно обвиняют в эскалации конфликта друг друга" - подчеркнул эксперт Эмильбек Закир уулу.

То же случилось и после стычки 22 июля, когда на неописанном участке возле анклава Ворух его жители начали устанавливать флагшток с флагом Таджикистана. Это показалось обитателям близлежащего кыргызского айыла Ак-Сай политическим вызовом, что в итоге привело к забрасыванию камнями обеими толпами, а затем и к пальбе. 14 человек, включая милиционера и пограничника, пострадали с кыргызской стороны, и 10 – с таджикской, один из которых скончался. Из села Ак-Сай пришлось эвакуировать порядка 300 человек.

После этого, 26 июля, при беспрецедентных мерах безопасности, на участке между Ак-Саем и Ворухом состоялась, казалось бы, историческая личная встреча – Э.Рахмона и С.Жээнбекова, а также официальных делегаций двух стран. Сам президент Рахмон был здесь последний раз 26 лет назад (все-таки Ворух находится в полном окружении землями Баткенской области КР), а Жээнбеков в качестве главы государства здесь вообще никогда не был, учитывая и щепетильность политического момента, и неопределенность тамошних участков. После этого переговоры продолжились в таджикском городе Исфара, а завершились 27 июля в г. Чолпон-Ата, в госрезиденции президента КР на Иссык-Куле.

Почему не были исполнены директивы двух президентов?

По оценкам экспертов, состоявшаяся знаковая встреча лидеров РТ и КР в уникальном месте (возле Воруха и Ак-Сая), детальная проработка актуальных вопросов членами обеих делегаций, общий высокий статус этого переговорного этапа должны были кардинальным образом изменить обстановку на госрубежах, ускорить остро дискутируемый процесс делимитации и демаркации.

Увы, но даже после этого эскалация продолжилась!

16 сентября 2019 года на участке погранпостов "Максат" и "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области, именуемом "Футбольное поле" (спорный участок, принадлежавший ранее близстоящей средней школе в махалле Бахор, затем превращенном в совместный стихийный рынок, где торговали граждане обеих регионов, а ныне, из-за конфликтов, ставший пустырем) зафиксирована очередная перестрелка. Со стороны таджикских пограничников погибли 3 военнослужащих (начальник погранпоста в звании подполковника, и двое рядовых), с кыргызской стороны – 1 (прапорщик из пограничного спецназа "Бору"). Военнослужащими РТ использовались не только автоматы, но и гранатометы и минометы. Были обстреляны погранпосты ГПС КР, жилые здания и школа в селе Максат.

В общем итоге ранения получили минимум 12 таджикистанцев (из них пятеро военных). А также 13 граждан КР, включая 7 военных. Из пострадавших со стороны КР только у одного колотая рана боковой поверхности шеи из-за осколка, у остальных – огнестрельные ранения, попадания отмечены в голову, конечности, грудные клетки, брюшные полости, и т.д.

К месту ЧП экстренно прибыл премьер-министр КР и профильные специалисты из РТ. Проведены были очередные переговоры между сторонами. Премьер КР встретился с бойцами местных сил ГПС КР, осмотрел поврежденные здания, лично участвовал в похоронах прапорщика Р.Муминова.

17 сентября, в Бишкеке, президент КР провел совещание по ситуации на границе, позже он посетил раненых, которых перевезли из Баткена в столичные больницы.

Как это водится, таджикская сторона обвинила в разжигании конфликта оппонентов, заявив, что на "Футбольном поле", в нарушение двусторонних соглашений, начато было незаконное строительство неизвестного объекта, а когда граждане махалли Бахор воспротивились этому, то к месту инцидента были дополнительно стянуты от 250 до 300 военнослужащих, которые и открыли огонь, в том числе по мирным гражданам.

После случившегося МИД обеих стран обменялись нотами протеста. 18 сентября из зоны конфликта были выведены дополнительно стянутые туда подразделения личного состава и бронетехника обеих сторон. А 26 сентября депутаты нашего Жогорку Кенеша приняли постановление по информации правительства КР о конфликте 16 сентября, но он, увы, имеет гриф "секретно", - подытожил Эмильбек Закир уулу.

Автор: Касыбек Жолчуев

Источник - orbita.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574611860
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