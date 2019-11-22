 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Матраимову - арест, Жээнбекову - кетсин! В Киргизии закипает очередная революция
20:10 24.11.2019

Депутат: Арестовать Матраимова, уволить глав Генпрокуратуры, МВД, Финпола

Соцсети "кипят" в связи с публикацией второго расследования СМИ о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Конечно, ведь в нем убитый позже, 10 ноября, в Турции бизнесмен Айеркен Саймаити из первых уст повествует о грандиозной схеме отмывания и хищения финансов, в которой оказались вовлечены не только, как ранее предполагалось, бывший замначальника Государственной таможни Раим Матраимов, но и высокие чиновники из правоохранительных органов страны.
Стоит отметить, буквально за несколько часов до появления скандальной публикации в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия по изучению убийства Саймаити. Депутаты "решили выяснить", с кем действительно имел деловые и дружественные отношения ныне покойный, а ранее объявленный в розыск за мошенничество бизнесмен. В состав комиссии вошли 12 парламентариев, но до большинства из них редакции VB.KG на момент публикации статьи так и не удалось дозвониться. Ознакомились ли они с материалами журналистского расследования? Намерены ли изучить его на комиссии и использовать в качестве доказательной базы? Пока это вопросы остаются без ответов.

Саймаити перед убийством рассказал СМИ как выводили из КР $700 млн 6

Тем временем, один из самых активно обсуждающих эту тему - депутат Дастан Бекешев – на своем официальном сайте призвал общественность не молчать и предложил требовать:
1) арестовать Раима Матраимова;
2) сменить всех руководителей правоохранительных органов и назначить из числа доверяемых, а нелояльных лиц;
3) провести официальное расследование и наказать всех причастных к отмыванию денег;
4) защитить журналистов от ОПГ.
- Я не могу остаться в стороне. (…) Ни один гражданин, любящий свою страну не должен оставаться в стороне. Мы во власти контрабандистов, коррупционеров, ОПГ и отмывателей денег. Они украли у нас надежду. Надежду на развитие. Они создали апатичную среду в стране. Из-за них многим приходится уезжать из страны, а многие планируют уехать. Они купили известных спортсменов, докторов и политиков; они через государственные каналы показывают свою правду. Теперь они хотят быть в парламенте, а часть из них уже в парламенте.

Депутаты, связанные с Саймаити, будут изучать обстоятельства его убийства 11

Они хотят купить всех нас, а кого не удастся, то, возможно, и убить. Нам надо объединиться, - высказался парламентарий.
Бекешев предложил гражданам просит президента Сооронбая Жээнбекова об адекватной на журналистское расследование реакции через соцсети, петиции, письменные обращения, вопросы на встречах, блоги, сторисы и прочие современные коммуникации.
- Можно организовать митинг, но у многих погода не та, работа, семья, болезнь, лень, нежелание. Поэтому потребуем сидя на диване, в кабинете, в дороге, в туалете, где придется.
Ставьте хештег в соцсетях #матрстангакаршымын, #япротивматрстана и публикуйте указанные требования. Отправили письмо, опубликуйте его и поставьте этот хештег. Если это не поможет, то будем собираться. Я же, как депутат, буду выступать официально, но нужна народная поддержка. Прошу выразить поддержку хотя бы в социальных сетях. Надо показать, что мы все с вами против беспредела. Мы хотим жить в Кыргызстане, а не в Матрстане, - призвал депутат.

22 ноября 2019 12:26 - Оксана Гут

Источник - Вечерний Бишкек
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