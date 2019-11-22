Новым замполитом УзбАрмии стал полковник Каршиев, замом МВД по по охране общественного порядка - генерал Икрамов

23:23 24.11.2019

Азизбек Икрамов назначен замглавы МВД

Азизбек Икрамов, ранее работавший замминистра обороны по воспитательной и идеологической работе, назначен замминистра внутренних дел по охране общественного порядка.



Заместителем министра внутренних дел Узбекистана по охране общественного порядка назначен генерал-майор Азизбек Исроилович Икрамов, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.



До назначения он работал заместителем министра обороны по воспитательной и идеологической работе. Пресс-служба Минобороны в субботу сообщила, что он покинул свой пост в связи с переводом на другую должность.

Предыдущий замминистра внутренних дел по охране общественного порядка Мухиддин Уткурович Жураев был освобожден от должности накануне.

Азизбек Икрамов начал деятельность в системе Министерства обороны в 2017 году. До этого работал в системе МВД.



Новым замминистра обороны по воспитательной и идеологической работе назначен полковник Хамдам Аликулович Каршиев, работавший командующим Войск охраны категорированных объектов. Его пост, в свою очередь, занял полковник Журъат Амангелдиевич Якубов.



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Перестановки в руководстве МВД

В структуре МВД произведен ряд назначений - сменились два заместителя министра, а также главы ГУБДД, ГУМиОГ и Главного управления ППС и охраны общественного порядка.



Вчера, 00:27 Политика

В руководстве Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд перестановок, сообщила пресс-служба МВД.



Аюбхон Рахматуллаев.

Полковник Аюбхон Тошхужаевич Рахматуллаев, с июня 2018 года работавший заместителем начальника УВД Ферганской области - начальником Управления финансового и материально-технического обеспечения, стал заместителем министра внутренних дел - начальником Главного управления финансового и материально-технического обеспечения. Он сменил на этом посту Рустама Машрабжоновича Эргашева.



Бекмурод Абдуллаев.

Новым начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД стал полковник Бекмурод Тожимирзаевич Абдуллаев, с октября 2018 года занимавший должность заместителя начальника ГУВД Ташкента - начальника Управления финансового и материально-технического снабжения. С 4 января текущего года эту должность занимал полковник Бахтиер Пулотович Пормонов.



Улугбек Мухамедов.

Начальником Главного управления миграции и оформления гражданства МВД, которое долгие годы возглавлял полковник Бадриддин Усманович Шорихсиев, стал полковник Улугбек Ташпулатович Мухамедов, ранее работавший ответственным сотрудником Администрации президента.



Главное управление безопасности дорожного движения МВД возглавил полковник Олим Чорикулович Саидов, ранее работавший начальником управления координации деятельности органов внутренних дел Юнусабадского района, а до этого - заместителем начальника УВД Ташкентской области и начальником следственного управления. Долгие годы начальником ГУБДД был полковник Холматжон Ахматович Сайдалиев.

Ранее "Газета.uz" писала о назначении заместителем министра внутренних дел по охране общественного порядка Азизбека Исроиловича Икрамова, бывшего заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе. На этом посту он сменил Мухиддина Уткуровича Жураева.