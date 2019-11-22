Христианам Ближнего Востока без помощи России и США пока не обойтись, - С.Стремидловский

00:13 25.11.2019

Христианам Ближнего Востока без помощи России и США пока не обойтись



На Ближнем Востоке представители христианских меньшинств размышляют над тем, что поможет им выжить и сохраниться. Некоторые считают, что христиане должны открыться арабскому миру во всем его разнообразии. Вопрос в том, поможет ли это открытие меньшинствам в ситуации, когда страны региона сами стоят на грани выживания, а защитой гонимых реально занимаются мировые державы.



СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ



Вчера в субботу, 23 ноября, в Париже должен был открыться первый Конгресс арабов-христиан за братство. Подробный анонс мероприятия дал итальянский католический портал Vatican Insider и, похоже, пока только он.



Насколько можно понять, за организацией Конгресса стоит бывший ливанский депутат Фарес Суаид и Ассоциация "Богоматерь горы". Помимо солидной ливанской делегации, прибывшей в Париж, участие в саммите принимают сирийцы, иракцы, иорданцы, палестинцы и египтяне. Приглашены представители Католической церкви во Франции и исполняющий обязанности апостольского нунция монсеньор Андреа Ферранте. Впрочем, что касается клириков, то, как говорят организаторы Конгресса, их голос важен, однако "миряне должны научиться говорить об этике и совести от своего лица". Актуальным поводом для встречи называются "бархатные революции", под которыми подразумеваются массовые протесты, охватившие в последние недели Ливан и Ирак. Их участники требуют "морального обновления политики", что напрямую затрагивает существующую религиозную карту Ближнего Востока.



По словам Суаида, "к сожалению, христиане Ливана сегодня разделены на три группы". Первая считает, что христиане, как меньшинство, нуждается в защите со стороны местных правительств или международных сил. Таким образом, они поддерживают идею союза религиозных меньшинств против угрозы, которую видят в суннитском большинстве. Вторая группа сохраняет молчание. "Мы являемся частью третьей группы", поясняет экс-депутат. Ее представители подчеркивают, что история ливанского христианства основана на отрицании изоляционизма христианской общины. Она должна "открыться арабскому миру со всеми его составляющими", а не ждать. А христиане должны снова стать "главными героями, как ливанцы, так и арабы". Третья группа видит в реализации концепции защиты меньшинств упование на "Хезболлу" в Ливане и на Россию в регионе в целом, что, судя по всему, ее не устраивает.



В качестве альтернативы организаторы конгресса видят вписывание арабов-христиан в арабский мир, основанный на принципах разнообразия и равного гражданства для всех. Это доброе и благое пожелание, осталось только понять, насколько оно реализуемо сегодня. Разделения по этническим и религиозным принципам на Ближнем Востоке никуда не делись. Более того, в последнее время складывается впечатление, что они могут полыхнуть с новой силой. Тот же Ливан, в котором проходят акции протеста, показывает, что они не ограничиваются дихотомией "демократическая оппозиция и гражданское общество - коррумпированные власти", а начинают вызывать к жизни признаки прошлого, кровопролитной гражданской войны с ее конфессиональными раздорами. Тут не до идеального мира с "равным гражданством для всех", тут более насущные вопросы: как не скатиться в кровопролитие и резню.



Можно по-разному к этому относиться, но способом предотвращения насилия, от которого пострадали христиане Ближнего Востока и возникла проблема их физического исчезновения в регионе как социально значимой группы, остается военная мощь стран, защищающих христиан. В первую очередь, мировых держав. Что бы стало с христианами, если бы российские военные не сражались с религиозными экстремистами, прежде всего, боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, а американские военные в Ираке? И если сейчас подкатит очередная волна, начнется возрождение терроризма на Ближнего Востока, появится "второй халифат", смогут ли остановить погромы христианских общин страны региона, которые и так сталкиваются с огромными проблемами и стоят на грани выживания? К тому тогда будут обращаться за помощью те же ливанцы?



Предположения - пусть и в далекой перспективе - что выход из кризиса лежит в концепции "равного гражданства для всех", то есть своего рода секуляризации Ближнего Востока, не является панацеей, что показывает опыт секуляризации Турции. Нужен внешний гарант. Возможно, учитывая, что первый Конгресс арабов-христиан за братство проходит в Париже, его организаторы надеются привлечь на свою сторону Францию. Исторический опыт защиты христиан, вплоть до отправки экспедиционного корпуса в Ливан в 1860 году, французы имеют. Однако Парижу требуется вначале перестроиться самому, сделать шаг навстречу Церкви у себя дома. А до того христианам Ближнего Востока не обойтись без России и Соединенных Штатов, которые предпринимают реальные усилия по сохранению меньшинств в регионе.