 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.11.2019
00:53  Президенту Киргизии грозят импичментом, - В.Панфилова
00:34  Иран не должен опоздать с реформами, - Cт.Тарасов
00:31  Турция атакует курдов боевыми дронами
00:13  Христианам Ближнего Востока без помощи России и США пока не обойтись, - С.Стремидловский
00:00  Евразийский экономический союз расколол Узбекистан, - Cт. Притчин
Воскресенье, 24.11.2019
23:23  Новым замполитом УзбАрмии стал полковник Каршиев, замом МВД по по охране общественного порядка - генерал Икрамов
20:10  Матраимову - арест, Жээнбекову - кетсин! В Киргизии закипает очередная революция

19:11  Горячая граница. Почему не исполняются директивы президентов Кыргызстана и Таджикистана
16:38  Имя легендарного Кара майора присвоено воинской части в Алматы
16:25  В казахском Таразе скоро откроют грандиозный этнокультурный комплекс "Шахристан"
12:20  Мир вновь пилят на сферы влияния, - Джереми Клифф
10:36  Афганский советник по нацбезу Мохиб неожиданно примкнул к своим коллегам по... СНГ
01:55  Иуда тоже раскаивался (о преступлении историка О.Соколова), - Н.Нуртазина
Суббота, 23.11.2019
18:08  Как казахи пришли в Россию и получили там землю
18:06  Как ликвидировали самого опасного басмача – курбаши Ибрагим-бека
18:04  Калмыцко-ногайские войны
18:01  Владимир Путин вручил орден жене Ильхама Алиева. За заслуги в... чем-то
17:56  Foreign Policy: каковы реальные шансы на перизбрание Трампа в 2020 году?
14:31  79-летнего канибадамского колдуна-дуа арестовали за разврат (новости, 16-й? век)
14:29  Китай выталкивает американцев с рынка электромобилей и лития
14:22  Из 12 блюд. Младший зять Мирзиеева устроил гап (застолье) в честь рос-бойца Хабиба Нурмагомедова (видео)
14:20  Узбекистан. Сумерки, - Б.Мусаев
14:19  Марево фашизма над Пиренеями, - С.Кожемякин
14:00  Шла Саша по шоссе и сосала... В правительство через постель. Как формируется УкрКабМин
10:04  Год назад обвинявшаяся в подделке документов Мамбетжунушова назначена замглавой Таможни Киргизии
09:02  ЕАЭС лишил Киргизию таможенных льгот
08:39  От турецких выборов ждут фальстарта? - И.Субботин
08:36  В Кабуле убит самый известный афганский политолог Вахид Можда
08:35  Окажет ли Израиль военную помощь сирийским курдам? - З.Гельман
08:31  Китайские дроны-киллеры напугали Америку
Пятница, 22.11.2019
21:06  Главу Кырфинпола Таирова уличили в связях с компаниями, которые отмыли сотни миллионов
17:55  Сокровища викингов: украденный клад может "переписать историю" Англии
16:13  Детектив вокруг трубы "Северного потока", - Bild
16:08  Из Киргизии "вытащили" $700 млн. Жээнбеков разводит ручками
16:02  "…Поддерживать всячески престиж и достоинство бухарского эмира", или основы политики российской империи на востоке, - Б.Алимджанов
15:13  Поиск родственников Казаха-Героя. Старший лейтенант Рахим Досмухамбетов не получил орден "Александра Невского"
15:09  Гремучая смесь: что происходит в Иране. Рост цен на топливо привел к кровопролитию, - К.Логинова
15:08  Председатель Си: "Данные предпочтительнее слов". Алгоритмическое управление миром как цель руководства КНР
15:06  Этот мир нас не устраивает категорически. Молодежь как фитиль к существующей "элите", - М.Хазин
15:04  Космос как зона конфликта, - Франк Херольд
13:47  Международную исламскую академию в Ташкенте возглавил экс-министр Рустам Касимов
13:22  У узбекских хокимов появятся в аппарате "творческие советники"
12:49  Япония. Российская фигуристка А.Косторная установила мировой рекорд для коротких программ - 85.04 баллов!
12:38  В КырПарламенте опять дебатируют отставку правительства, обвинив его в "выводе из страны миллионов долларов"
12:33  Мирзиеев провел "чистку" аппарата УзбМВД - уволен последний некоренной генерал Дмитрий Пан
11:45  Сначала почка, потом печень: украинцев и кыргызов разделывают на органы для евреев в Казахстане, - "СП"
10:51  Москва и Кабул укрепляют новый канал стратегической коммуникации, - А.Серенко
10:12  До Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений, - В.Никифорова
10:07  Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?
10:05  Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП? - САМ
07:49  Почему черные африканцы страшат Макрона меньше украинских банд, - Св.Князев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Христианам Ближнего Востока без помощи России и США пока не обойтись, - С.Стремидловский
00:13 25.11.2019

Христианам Ближнего Востока без помощи России и США пока не обойтись

На Ближнем Востоке представители христианских меньшинств размышляют над тем, что поможет им выжить и сохраниться. Некоторые считают, что христиане должны открыться арабскому миру во всем его разнообразии. Вопрос в том, поможет ли это открытие меньшинствам в ситуации, когда страны региона сами стоят на грани выживания, а защитой гонимых реально занимаются мировые державы.

СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ

Вчера в субботу, 23 ноября, в Париже должен был открыться первый Конгресс арабов-христиан за братство. Подробный анонс мероприятия дал итальянский католический портал Vatican Insider и, похоже, пока только он.

Насколько можно понять, за организацией Конгресса стоит бывший ливанский депутат Фарес Суаид и Ассоциация "Богоматерь горы". Помимо солидной ливанской делегации, прибывшей в Париж, участие в саммите принимают сирийцы, иракцы, иорданцы, палестинцы и египтяне. Приглашены представители Католической церкви во Франции и исполняющий обязанности апостольского нунция монсеньор Андреа Ферранте. Впрочем, что касается клириков, то, как говорят организаторы Конгресса, их голос важен, однако "миряне должны научиться говорить об этике и совести от своего лица". Актуальным поводом для встречи называются "бархатные революции", под которыми подразумеваются массовые протесты, охватившие в последние недели Ливан и Ирак. Их участники требуют "морального обновления политики", что напрямую затрагивает существующую религиозную карту Ближнего Востока.

По словам Суаида, "к сожалению, христиане Ливана сегодня разделены на три группы". Первая считает, что христиане, как меньшинство, нуждается в защите со стороны местных правительств или международных сил. Таким образом, они поддерживают идею союза религиозных меньшинств против угрозы, которую видят в суннитском большинстве. Вторая группа сохраняет молчание. "Мы являемся частью третьей группы", поясняет экс-депутат. Ее представители подчеркивают, что история ливанского христианства основана на отрицании изоляционизма христианской общины. Она должна "открыться арабскому миру со всеми его составляющими", а не ждать. А христиане должны снова стать "главными героями, как ливанцы, так и арабы". Третья группа видит в реализации концепции защиты меньшинств упование на "Хезболлу" в Ливане и на Россию в регионе в целом, что, судя по всему, ее не устраивает.

В качестве альтернативы организаторы конгресса видят вписывание арабов-христиан в арабский мир, основанный на принципах разнообразия и равного гражданства для всех. Это доброе и благое пожелание, осталось только понять, насколько оно реализуемо сегодня. Разделения по этническим и религиозным принципам на Ближнем Востоке никуда не делись. Более того, в последнее время складывается впечатление, что они могут полыхнуть с новой силой. Тот же Ливан, в котором проходят акции протеста, показывает, что они не ограничиваются дихотомией "демократическая оппозиция и гражданское общество - коррумпированные власти", а начинают вызывать к жизни признаки прошлого, кровопролитной гражданской войны с ее конфессиональными раздорами. Тут не до идеального мира с "равным гражданством для всех", тут более насущные вопросы: как не скатиться в кровопролитие и резню.

Можно по-разному к этому относиться, но способом предотвращения насилия, от которого пострадали христиане Ближнего Востока и возникла проблема их физического исчезновения в регионе как социально значимой группы, остается военная мощь стран, защищающих христиан. В первую очередь, мировых держав. Что бы стало с христианами, если бы российские военные не сражались с религиозными экстремистами, прежде всего, боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, а американские военные в Ираке? И если сейчас подкатит очередная волна, начнется возрождение терроризма на Ближнего Востока, появится "второй халифат", смогут ли остановить погромы христианских общин страны региона, которые и так сталкиваются с огромными проблемами и стоят на грани выживания? К тому тогда будут обращаться за помощью те же ливанцы?

Предположения - пусть и в далекой перспективе - что выход из кризиса лежит в концепции "равного гражданства для всех", то есть своего рода секуляризации Ближнего Востока, не является панацеей, что показывает опыт секуляризации Турции. Нужен внешний гарант. Возможно, учитывая, что первый Конгресс арабов-христиан за братство проходит в Париже, его организаторы надеются привлечь на свою сторону Францию. Исторический опыт защиты христиан, вплоть до отправки экспедиционного корпуса в Ливан в 1860 году, французы имеют. Однако Парижу требуется вначале перестроиться самому, сделать шаг навстречу Церкви у себя дома. А до того христианам Ближнего Востока не обойтись без России и Соединенных Штатов, которые предпринимают реальные усилия по сохранению меньшинств в регионе.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574629980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Сената: "Поддерживая развитие профессионального спорта, нельзя забывать о роли спорта массового"
- Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч на полях МПА СНГ в Санкт-Петербурге
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание совета директоров АО "НУХ "Байтерек"
- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Швейцарии Ули Маурером
- От перехода на мажоритарную систему толку не будет
- Недоглядел, не проконтролировал - и поплатился
- Вопросы переселения казахстанцев с юга на север обсудили в Петропавловске
- США и Казахстан сделали важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  