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Турция атакует курдов боевыми дронами
00:31 25.11.2019

Вашингтон не намерен делиться с Асадом сирийской нефтью

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
24/11/19

Анкара не снимает с повестки дня вопрос о военном присутствии в зоне безопасности на севере Сирии, которую контролируют войска Башара Асада и Россия. В интервью катарскому телеканалу Al Jazeera министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Москва якобы "в дополнение к турецко‑российскому патрулированию могут в ближайшие дни договориться о создании нескольких наблюдательных пунктов (НП) в Сирии". Очевидно, что Турция продолжает строить планы и готовиться к более жестким действиям против курдских вооруженных формирований "Сирийских демократических сил" (СДС).

Всю минувшую неделю шли ожесточенные бои между СДС и протурецкими боевиками из состава Сирийской национальной армии (СНА) в провинциях Ракка и Хасеке.
При этом Анкара активно использовала беспилотные летательные аппараты, в результате чего погибли не только боевики СДС, но и мирные жители. Видимо, это стало причиной того, что против протурецких формирований в минувшую субботу был совершен теракт в центре Тель‑Абьяда. Как сообщил телеканал Al Arabiya, "по меньшей мере 10 человек погибли, еще 20 пострадали". Арабские и турецкие эксперты предполагают, что это сделали курдские партизаны.

Приближенное к турецким официальным кругам агентство Anadolu приводит мнение научного сотрудника Фонда политических, экономических и социальных исследований Кутлухана Герючю, который прямо заявил, что "Турция должна рассмотреть возможность начала новой военной операции в регионе". К таким действиям ее якобы "подталкивает сотрудничество между Россией и формированиями СДС" (YPG), которые Анкара считает террористическими".

Турецкие СМИ цитируют заявление Хулуси Акара о том, что "Анкара ежедневно регистрирует по 10–15 нарушений режима безопасности на восточной и западной границах своей 145-километровой буферной зоны в Сирии". По словам министра, США и РФ "в полной мере не выполнили условия договоренностей" об отводе курдских формирований от границы. В то же время он отметил, что для предотвращения нарушений границ зоны безопасности Турция "находится в постоянном контакте с Россией". Как указал министр, все несоответствия оперативных данных о ситуации с отводом курдов "обсуждаются с РФ".
О контактах с турецкой стороной при решении проблем в зоне безопасности на севере Сирии заявил и замначальника главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал‑майор Виталий Кох. "По работе в зоне около турецкой границы могу сказать, что трудности, конечно, есть, потому что впервые стоит задача именно совместного патрулирования, – сказал генерал. – Проводились переговоры с турецкой стороной. Что определено по договоренности президентов в этой зоне – это мы выполняем".

В субботу Минобороны РФ сообщило, что Москва и Анкара совершили уже десятый совместный патруль "российской военной полиции и Вооруженных сил Турции". Никаких эксцессов у патруля с местным населением не было. Это стало, видимо, возможным после того, как обеспечивать безопасность патруля обязались 20 ноября "бойцы сил внутренней безопасности сирийского региона Евфрат", которые подчиняются местным курдским властям.

Однако вряд ли эти власти и тем более командование СДС также будут лояльны и к созданию предлагаемых Турцией стационарных НП в зонах, которые контролируют Дамаск и Москва. Если вспомнить, еще 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара рассматривает возможность создания 12 наблюдательных пунктов к востоку от реки Евфрат. Но на встрече в Сочи 22 октября Москва данную идею не поддержала. В меморандуме, подписанном президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом, стороны договорились только о том, что после отвода курдских формирований из 30-километровой зоны безопасности будет осуществляться совместное патрулирование.

"Анкара хочет навязать Москве новые условия для своего военного присутствия на севере Сирии, что вряд ли положительно скажется на уровне безопасности в регионе", – сказал "НГ" член‑корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков. Он уверен, что российское руководство не пойдет на такие уступки, поскольку Дамаск выступает категорически против присутствия Турции и других стран в Сирии. Эксперт обратил внимание на то, что с очередным заявлением на эту тему руководство Сирии выступило на прошлой неделе. "Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает преступные нападения, совершенные турецкими оккупационными силами на сирийский народ, и призывает мировое сообщество оказать воздействие на Анкару с целью прекратить агрессию", – привел он выдержки из заявления сирийского МИДа.

"Дамаск также требует вывода американских войск и частных военных компаний. Именно они сейчас поддерживают СДС и не дают режиму Башара Асада пользоваться нефтяными месторождениями, расположенными восточнее Евфрата", – отмечает Родюков. Он считает, что пока разрешить ситуацию в пользу Дамаска невозможно, так как США проявляют агрессивность и поддерживают курс на экономическое удушение сирийских властей: "На прошлой неделе авиация международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, разбомбила четыре парома, транспортировавших нефть с восточного берега Евфрата на западный в провинции Дейр‑эз‑Зор, где дислоцируется правительственная армия. Такая блокада с помощью США и формирований СДС продолжается уже несколько лет. И Москва, и Дамаск ничего не могут поделать в ответ на это. Ведь, как заявляет сейчас глава Пентагона Марк Эспер, США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить".

Эксперт не считает, что американцы и курды сейчас начинают новый этап борьбы с "Исламским государством" (ИГ – запрещено в РФ). "О таких планах заявил начальник Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи. На самом деле Пентагон просто обозначил формальную причину своего возвращения в Сирию и продемонстрировал дальнейшую поддержку сепаратистски настроенных формирований СДС, власть которых в Дамаске не признают", – отметил Родюков.

Источник - ng.ru
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