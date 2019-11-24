Президенту Киргизии грозят импичментом, - В.Панфилова

00:53 25.11.2019

В Бишкеке объявлены массовые акции протеста



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



24.11.19



Ширин Айтматова призывает Сооронбая Жээнбекова положить конец коррупции. Кадр из видео с канала Umut 2020 на You Tube



В Бишкеке на площади Ала‑Тоо в понедельник состоится мирный митинг "REакция", направленный против коррупции и воровства в Киргизии. Причиной недовольства граждан стало расследование ряда международных организаций и СМИ по выводу из страны 700 млн долл. В республике действовала транснациональная организованная группировка под покровительством чиновников. Депутат парламента Ирина Карамушкина призвала коллег начать процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова.

О своем участии в митинге заявил популярный в Киргизии певец Мирбек Атабеков, а также известные в республике блогеры и политики. Ожидается, что в акции активное участие примет молодежь. Организаторы – неправительственный сектор и гражданское общество. "Все это мне напоминает бесструктурное управление, которое уже было опробовано и обкатано в Украине, Грузии, Армении", – сказал "НГ" киргизский эксперт Марс Сариев. Это может стать "кыргызгейтом" – скандалом, похожим на "Уотергейт", разразившийся в США в начале 70-х годов прошлого века.



Причиной столь массового недовольства жителей республики стало опубликованное расследование о коррупционных схемах, выводе 700 млн долл. и транснациональной преступной группировке, действовавшей в республике более 10 лет. Расследование провели журналисты радио "Азаттык" (Радио "Свободы") и Kloop.kg и эксперты международной Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), а также движения "Умут 2020", которое возглавляет экс‑депутат парламента Ширин Айтматова совместно с Bellingcat.



Айтматова уже успела обнародовать расследование о мукомольной мафии в Жогорку Кенеш (парламенте) Киргизии. Это вызвало недовольство в рядах депутатов. Многие из них, чьи имена были озвучены, назвали это расследование "попыткой набрать политические очки к парламентским выборам", проведение которых намечено на 4 октября 2020 года. Ширин Айтматова также выступала с заявлениями о коррупции во власти, в том числе в таможенной сфере. Минувшим летом она начала кампанию против экс‑заместителя председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова, прозванного в народе Раим‑миллион за огромное состояние. Она обращалась к власти и президенту лично арестовать Матраимова. Однако, кроме критики в свой адрес, ничего не услышала. Тогда как обещанная президентом Сооронбаем Жээнбековым борьба с коррупцией ограничилась разборками с кланом его предшественника – Алмазбека Атамбаева.



По итогам нынешнего этапа расследования Ширин Айтматова настаивает, что Матраимов должен быть арестован, а его имущество конфисковано. Она считает, что Жээнбеков должен сделать выбор: Матраимовы или народ Киргизии.

Напомним, что новую волну расследований подняли в начале ноября журналисты радио "Азаттык" и Kloop.kg после того, как уйгурский бизнесмен китайского происхождения Айеркен Саймаити представил документы о контрабандных потоках финансов и товаров, а также о коррупции в Киргизии. Причиной огласки схемы стали разногласия с другим уйгурским кланом, которым управлял уроженец Китая Хабибула Абудакадыр. В коррупционных схемах Абдукадыра оказался замешан Матраимов, попали в расследование и другие имена, в частности президента Сооронбая Жээнбекова, киргизских политиков Алтынбека Сулайманова, Дуйшона Торокулова, Эркина Сопокова и Торобая Зулпукарова, а также Лолы Каримовой‑Тилляевой и ее мужа Тимура Тилляева. Саймаити не успел передать все имеющиеся у него документы. 10 ноября его застрелили в кафе в центре Стамбула.



Депутат парламента Ирина Карамушкина заявила, что "на ближайшем пленарном заседании Жогорку Кенеша" предложит своим коллегам "начать процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова". Она отметила, что по фактам, указанным в журналистском расследовании, направит запрос в Генпрокуратуру и потребует оценить эффективность деятельности бывшего полномочного представителя правительства в Ошской области Сооронбая Жээнбекова, поскольку "именно в области, вверенной ему, происходили коррупционные явления, которые могли размыть государственность и независимость республики". Что касается ареста Матраимова, она считает, что Жээнбеков не пойдет на этот шаг, так как связан с ним родственными узами.



Депутат парламента Дастан Бекешев призвал в соцсетях президента "посадить Раима Матраимова", обеспечить безопасность журналистов и их родственников, а также уволить генпрокурора, министра внутренних дел, председателей финансовой службы, финансовой разведки, таможенной службы и назначить людей не лояльных, не близких, а из числа лиц, которым может доверять общественность. "Мы во власти контрабандистов, коррупционеров, ОПГ и отмывателей денег. Они украли у нас надежду. Надежду на развитие. Они создали апатичную среду в стране. Из‑за них многим приходится уезжать из страны, и многие планируют уехать. Они купили известных спортсменов, докторов и политиков; они через государственные каналы показывают свою правду. Теперь они хотят быть в парламенте, а часть из них уже в парламенте. Они хотят купить всех нас, а кого не удастся, то, возможно, и убить", – отметил Бекешев.



Политолог Марс Сариев считает, что у президента сегодня абсолютно проигрышная позиция в информационном поле. "Журналисты опубликовали беспрецедентный материал. Власть в растерянности, и ей будет очень трудно оправдаться перед гражданами. У Жээнбекова только один выход – арестовать Матраимова, уволить ряд силовиков и других чиновников, которые упоминаются в расследовании, очистить таможню и таким образом выйти на "гребень волны", – сказал Марс Сариев. – В противном случае страну захлестнут митинги, а с учетом предстоящих парламентских выборов ситуацией воспользуются глобальные игроки. Причем ставка делается не на региональные кланы, а именно на городскую часть населения, как это происходит в Грузии, опробовано в Армении и в Украине". Он полагает, что митинг будет массовым. В стране безработица, низкие зарплаты, учителя и врачи получают зарплату 5–6 тыс. сом (около 5–6 тыс. руб.).



24.11.2019