 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.11.2019
00:53  Президенту Киргизии грозят импичментом, - В.Панфилова
00:31  Турция атакует курдов боевыми дронами
00:00  Евразийский экономический союз расколол Узбекистан, - Cт. Притчин
Воскресенье, 24.11.2019
20:10  Матраимову - арест, Жээнбекову - кетсин! В Киргизии закипает очередная революция
19:11  Горячая граница. Почему не исполняются директивы президентов Кыргызстана и Таджикистана
16:38  Имя легендарного Кара майора присвоено воинской части в Алматы
16:25  В казахском Таразе скоро откроют грандиозный этнокультурный комплекс "Шахристан"

12:20  Мир вновь пилят на сферы влияния, - Джереми Клифф
10:36  Афганский советник по нацбезу Мохиб неожиданно примкнул к своим коллегам по... СНГ
01:55  Иуда тоже раскаивался (о преступлении историка О.Соколова), - Н.Нуртазина
Суббота, 23.11.2019
18:08  Как казахи пришли в Россию и получили там землю
18:06  Как ликвидировали самого опасного басмача – курбаши Ибрагим-бека
18:04  Калмыцко-ногайские войны
18:01  Владимир Путин вручил орден жене Ильхама Алиева. За заслуги в... чем-то
17:56  Foreign Policy: каковы реальные шансы на перизбрание Трампа в 2020 году?
14:31  79-летнего канибадамского колдуна-дуа арестовали за разврат (новости, 16-й? век)
14:29  Китай выталкивает американцев с рынка электромобилей и лития
14:22  Из 12 блюд. Младший зять Мирзиеева устроил гап (застолье) в честь рос-бойца Хабиба Нурмагомедова (видео)
14:20  Узбекистан. Сумерки, - Б.Мусаев
14:19  Марево фашизма над Пиренеями, - С.Кожемякин
14:00  Шла Саша по шоссе и сосала... В правительство через постель. Как формируется УкрКабМин
10:04  Год назад обвинявшаяся в подделке документов Мамбетжунушова назначена замглавой Таможни Киргизии
09:02  ЕАЭС лишил Киргизию таможенных льгот
08:39  От турецких выборов ждут фальстарта? - И.Субботин
08:36  В Кабуле убит самый известный афганский политолог Вахид Можда
08:35  Окажет ли Израиль военную помощь сирийским курдам? - З.Гельман
08:31  Китайские дроны-киллеры напугали Америку
Пятница, 22.11.2019
21:06  Главу Кырфинпола Таирова уличили в связях с компаниями, которые отмыли сотни миллионов
17:55  Сокровища викингов: украденный клад может "переписать историю" Англии
16:13  Детектив вокруг трубы "Северного потока", - Bild
16:08  Из Киргизии "вытащили" $700 млн. Жээнбеков разводит ручками
16:02  "…Поддерживать всячески престиж и достоинство бухарского эмира", или основы политики российской империи на востоке, - Б.Алимджанов
15:13  Поиск родственников Казаха-Героя. Старший лейтенант Рахим Досмухамбетов не получил орден "Александра Невского"
15:09  Гремучая смесь: что происходит в Иране. Рост цен на топливо привел к кровопролитию, - К.Логинова
15:08  Председатель Си: "Данные предпочтительнее слов". Алгоритмическое управление миром как цель руководства КНР
15:06  Этот мир нас не устраивает категорически. Молодежь как фитиль к существующей "элите", - М.Хазин
15:04  Космос как зона конфликта, - Франк Херольд
13:47  Международную исламскую академию в Ташкенте возглавил экс-министр Рустам Касимов
13:22  У узбекских хокимов появятся в аппарате "творческие советники"
12:49  Япония. Российская фигуристка А.Косторная установила мировой рекорд для коротких программ - 85.04 баллов!
12:38  В КырПарламенте опять дебатируют отставку правительства, обвинив его в "выводе из страны миллионов долларов"
12:33  Мирзиеев провел "чистку" аппарата УзбМВД - уволен последний некоренной генерал Дмитрий Пан
11:45  Сначала почка, потом печень: украинцев и кыргызов разделывают на органы для евреев в Казахстане, - "СП"
10:51  Москва и Кабул укрепляют новый канал стратегической коммуникации, - А.Серенко
10:12  До Европы дошел масштаб совершаемых мигрантами преступлений, - В.Никифорова
10:07  Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?
10:05  Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП? - САМ
07:49  Почему черные африканцы страшат Макрона меньше украинских банд, - Св.Князев
07:46  Америка усиливает давление на Иран, - Вл.Щербаков
07:18  Архив адмирала Колчака продали в Париже с молотка за 3 млн евро
06:58  Россия инвестирует в охваченный беспорядками Иран? - О.Соловьева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Президенту Киргизии грозят импичментом, - В.Панфилова
00:53 25.11.2019

В Бишкеке объявлены массовые акции протеста

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

24.11.19

Ширин Айтматова призывает Сооронбая Жээнбекова положить конец коррупции. Кадр из видео с канала Umut 2020 на You Tube

В Бишкеке на площади Ала‑Тоо в понедельник состоится мирный митинг "REакция", направленный против коррупции и воровства в Киргизии. Причиной недовольства граждан стало расследование ряда международных организаций и СМИ по выводу из страны 700 млн долл. В республике действовала транснациональная организованная группировка под покровительством чиновников. Депутат парламента Ирина Карамушкина призвала коллег начать процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова.
О своем участии в митинге заявил популярный в Киргизии певец Мирбек Атабеков, а также известные в республике блогеры и политики. Ожидается, что в акции активное участие примет молодежь. Организаторы – неправительственный сектор и гражданское общество. "Все это мне напоминает бесструктурное управление, которое уже было опробовано и обкатано в Украине, Грузии, Армении", – сказал "НГ" киргизский эксперт Марс Сариев. Это может стать "кыргызгейтом" – скандалом, похожим на "Уотергейт", разразившийся в США в начале 70-х годов прошлого века.

Причиной столь массового недовольства жителей республики стало опубликованное расследование о коррупционных схемах, выводе 700 млн долл. и транснациональной преступной группировке, действовавшей в республике более 10 лет. Расследование провели журналисты радио "Азаттык" (Радио "Свободы") и Kloop.kg и эксперты международной Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), а также движения "Умут 2020", которое возглавляет экс‑депутат парламента Ширин Айтматова совместно с Bellingcat.

Айтматова уже успела обнародовать расследование о мукомольной мафии в Жогорку Кенеш (парламенте) Киргизии. Это вызвало недовольство в рядах депутатов. Многие из них, чьи имена были озвучены, назвали это расследование "попыткой набрать политические очки к парламентским выборам", проведение которых намечено на 4 октября 2020 года. Ширин Айтматова также выступала с заявлениями о коррупции во власти, в том числе в таможенной сфере. Минувшим летом она начала кампанию против экс‑заместителя председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова, прозванного в народе Раим‑миллион за огромное состояние. Она обращалась к власти и президенту лично арестовать Матраимова. Однако, кроме критики в свой адрес, ничего не услышала. Тогда как обещанная президентом Сооронбаем Жээнбековым борьба с коррупцией ограничилась разборками с кланом его предшественника – Алмазбека Атамбаева.

По итогам нынешнего этапа расследования Ширин Айтматова настаивает, что Матраимов должен быть арестован, а его имущество конфисковано. Она считает, что Жээнбеков должен сделать выбор: Матраимовы или народ Киргизии.
Напомним, что новую волну расследований подняли в начале ноября журналисты радио "Азаттык" и Kloop.kg после того, как уйгурский бизнесмен китайского происхождения Айеркен Саймаити представил документы о контрабандных потоках финансов и товаров, а также о коррупции в Киргизии. Причиной огласки схемы стали разногласия с другим уйгурским кланом, которым управлял уроженец Китая Хабибула Абудакадыр. В коррупционных схемах Абдукадыра оказался замешан Матраимов, попали в расследование и другие имена, в частности президента Сооронбая Жээнбекова, киргизских политиков Алтынбека Сулайманова, Дуйшона Торокулова, Эркина Сопокова и Торобая Зулпукарова, а также Лолы Каримовой‑Тилляевой и ее мужа Тимура Тилляева. Саймаити не успел передать все имеющиеся у него документы. 10 ноября его застрелили в кафе в центре Стамбула.

Депутат парламента Ирина Карамушкина заявила, что "на ближайшем пленарном заседании Жогорку Кенеша" предложит своим коллегам "начать процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова". Она отметила, что по фактам, указанным в журналистском расследовании, направит запрос в Генпрокуратуру и потребует оценить эффективность деятельности бывшего полномочного представителя правительства в Ошской области Сооронбая Жээнбекова, поскольку "именно в области, вверенной ему, происходили коррупционные явления, которые могли размыть государственность и независимость республики". Что касается ареста Матраимова, она считает, что Жээнбеков не пойдет на этот шаг, так как связан с ним родственными узами.

Депутат парламента Дастан Бекешев призвал в соцсетях президента "посадить Раима Матраимова", обеспечить безопасность журналистов и их родственников, а также уволить генпрокурора, министра внутренних дел, председателей финансовой службы, финансовой разведки, таможенной службы и назначить людей не лояльных, не близких, а из числа лиц, которым может доверять общественность. "Мы во власти контрабандистов, коррупционеров, ОПГ и отмывателей денег. Они украли у нас надежду. Надежду на развитие. Они создали апатичную среду в стране. Из‑за них многим приходится уезжать из страны, и многие планируют уехать. Они купили известных спортсменов, докторов и политиков; они через государственные каналы показывают свою правду. Теперь они хотят быть в парламенте, а часть из них уже в парламенте. Они хотят купить всех нас, а кого не удастся, то, возможно, и убить", – отметил Бекешев.

Политолог Марс Сариев считает, что у президента сегодня абсолютно проигрышная позиция в информационном поле. "Журналисты опубликовали беспрецедентный материал. Власть в растерянности, и ей будет очень трудно оправдаться перед гражданами. У Жээнбекова только один выход – арестовать Матраимова, уволить ряд силовиков и других чиновников, которые упоминаются в расследовании, очистить таможню и таким образом выйти на "гребень волны", – сказал Марс Сариев. – В противном случае страну захлестнут митинги, а с учетом предстоящих парламентских выборов ситуацией воспользуются глобальные игроки. Причем ставка делается не на региональные кланы, а именно на городскую часть населения, как это происходит в Грузии, опробовано в Армении и в Украине". Он полагает, что митинг будет массовым. В стране безработица, низкие зарплаты, учителя и врачи получают зарплату 5–6 тыс. сом (около 5–6 тыс. руб.).

24.11.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574632380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал ряд международных документов
- Нурсултан Назарбаев посетил спектакль "Тыраулап ұшқан тырналар"
- Крымбек Кушербаев провел совещание по вопросам работы консультативно-совещательных органов при Президенте РК
- О результатах контроля качества госуслуг
- Депутаты "Ак жола" просит провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов сотовой связи
- Кадровые перестановки
- Расширенное заседание коллегии прошло в Министерстве обороны РК
- Калмуханбет Касымов провел переговоры с Секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым
- Абаев сказал, что завещает свои органы для трансплантации после смерти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  