Сын Египетского президента Махмуд ас-Сиси поедет военным атташе в Москву

07:11 25.11.2019

Сын президента Египта "наказан" дипслужбой в РФ



Бывшего разведчика намереваются перевоспитать в Москве



Сын египетского президента Абдель Фаттаха ас‑Сиси Махмуд в ближайшем будущем займет в дипмиссии страны в Москве пост военного атташе. Это подтвердили "НГ" два независимых друг от друга источника из арабского дипломатического корпуса, работающие в российской столице. Причины перевода высокопоставленного представителя Службы общей разведки в Россию доподлинно неизвестны, но оппозиционные египетские СМИ пишут, что Махмуд разочаровал не только ближайшее окружение отца, но и зарубежных партнеров Египта.

Сын ас‑Сиси Махмуд принадлежал к верхушке влиятельнейшего в Египте силового ведомства – Службы общей разведки. Как сообщает оппозиционное издание Mada Masr, решение о том, чтобы перевести Махмуда в Россию, было принято во время беседы египетского лидера с ближайшим окружением, куда входят глава Службы общей разведки Аббас Камель и глава президентского аппарата Мохсен Махмуд Абдель Наби. Аргументом в пользу переназначения стал рост упоминаний имени ас‑Сиси‑младшего в ведущих мировых СМИ в отрицательном контексте. По‑видимому, сейчас президентская семья борется за улучшение собственного имиджа и за смягчение критических оценок за рубежом.

В материале Mada Masr отмечается, что сын египетского президента не справился со своими обязанностями в Службе общей разведки. Информированные источники издания отметили, что предложение отправить Махмуда ас‑Сиси подальше из Египта исходило от ближайшего союзника Египта в Персидском заливе – Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Представители Абу‑Даби дали понять Каиру, что активность Махмуда вредит репутации его отца. В разведывательном ведомстве ас‑Сиси‑младший курировал работу СМИ.



С 2017 года Служба общей разведки Египта попыталась установить контроль над рядом изданий путем покупки акций. Так, был выкуплен контрольный пакет Египетской медиагруппы. Тем не менее то, как освещалась деятельность президентской администрации, все равно не устраивало ас‑Сиси‑старшего.



По‑видимому, чашу терпения переполнило широкое тиражирование на Западе тех обвинений, которые в своих роликах выдвинул известный египетский диссидент Мухаммед Али, проживающий в Испании. Бизнесмен, который в течение 15 лет работал с секретными строительными проектами в Египте, обвинил ас‑Сиси и его семью в нецелевом расходовании государственных средств и в чрезмерных тратах на сомнительные по своей значимости инфраструктурные проекты. Али выпустил ролики о многочисленных дворцах, отелях и загородных домах, которые его компания якобы построила специально для президента и его окружения. "После этого вы говорите, что мы очень бедны и что мы должны голодать", – говорит Али в одном из своих видео. Эти средства, как отмечает бывший подрядчик, могли бы быть потрачены в интересах нуждающихся.



В сентябре ролики Али, которые не набирают меньше миллиона просмотров, заставили понервничать представителей египетского разведсообщества. В городах республики были зафиксированы антиправительственные выступления, которые в трактовке западных СМИ выглядели как повторение "революции" образца 2011 года – когда своей власти лишился "пожизненный" президент Арабской Республики Хосни Мубарак. Участники протестных акций скандировали лозунги против президента Египта. Арабские СМИ сообщали о применении правоохранителями силы для разгона манифестантов. Отмечалось, что протесты начались после соответствующего призыва Али в социальных сетях. Освещение антиправительственных выступлений вышло далеко за рамки финансируемых некоторыми аравийскими силами СМИ.



Имя ас‑Сиси‑младшего тоже фигурировало в роликах Али. Кроме того, предполагаемому решению о переводе в Москву предшествовали данные о том, что в конце сентября Махмуд пытался организовать и проплатить протесты сторонников египетского президента. По этой информации, ас‑Сиси‑младший намеревался мотивировать людей при помощи небольших выплат. Репутации Махмуда могли повредить и обвинения, которые выдвинул египетский политик и журналист Массаад Абу Фаджр по поводу того, что Махмуд стоит за организацией наркотрафика через Синайский полуостров. Не исключено, что ас‑Сиси‑старший просто захотел снизить внимание общественности к своей семье, члены которой либо регулярно становятся объектом громких криминальных разоблачений, либо попадают под "обстрел" из‑за обвинений в непотизме.



Дипломатические источники арабских изданий утверждают, что Махмуд приступит к выполнению своих обязанностей в Москве в 2020 году. По их словам, это бессрочное назначение. Миссия ас‑Сиси‑младшего в России может продлиться месяцы, а, может быть, и годы. В Каире полагают, что, так или иначе, дипломатическая служба в стране, с которой у Египта есть столь насыщенная двусторонняя повестка, пойдет на пользу сыну египетского президента. Выбор России в качестве места, где ас‑Сиси‑младший будет чувствовать себя в относительной безопасности, аналитики считают хорошим знаком для отношений между Москвой и Каиром. Вопрос об отправке в российскую столицу высокопоставленного представителя Службы общей разведки якобы уже обсуждался на высшем уровне между Россией и Египтом. Вероятно, никакой тревоги в связи с этим Москва не испытывает.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

24.11.2019