Казах Ержан Максим занял второе место на Детском Евровидении

08:47 25.11.2019

Конкурс проходил в Польше.



Казахстанский певец Ержан Максим занял второе место на престижном конкурсе молодых талантов "Детское Евровидение", который проходил в Польше, передает Zakon.kz.



12-летний мальчик исполнил специально написанную для этого выступления композицию Armanyńnan Qalma - Не отступай от мечты. Ее авторами стали Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов. Полное видео выступления Ержана Максима можно посмотреть здесь.

Первое место, как и в 2018 году, заняла представительница Польши - Виктория Габор спела песню Superhero на польском и английском.



Ержан Максим прославился после участия в шоу "Голос. Дети" на "Первом канале". Сначала победительницей назвали дочь российской исполнительницы Алсу - Микеллу Абрамову, а казахстанец оказался на второй строчке. Но позже выяснилось, что на итоги сезона повлияла накрутка голосов. В специальном выпуске Ержана Максима, как и всех финалистов "Голос. Дети", объявили победителем.

Впервые Казахстан принял участие в Junior Eurovision в 2018 году в Минске (Беларусь). Страну тогда представляла 12-летняя певица Данэлия Тулешова, исполнившая песню "Өзіңе сен" (Верь в себя). Она заняла шестое место. Победу одержала Роксана Венгель из Польши с песней "Anyone I want to be".