Директор РГКП "Нац-центр тестирования" КазМинобраза Алимкулов сел на 3,5 года за взятку в 5 лямов тенге

09:16 25.11.2019

Вынесен приговор экс-директору "Национального центра тестирования"

Он получил взятку 5 млн тенге.



Директор РГКП "Национальный центр тестирования" Минобразования и науки Алимкулов осужден за взяточничество, сообщает Zakon.kz.



- Он подозревался в получении взятки в сумме 5 млн тенге за не расторжение договоров по оказанию гостиничных услуг, беспрепятственное подписание актов выполненных работ, попустительство и общее покровительство, - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.



22 ноября приговором Специализированного межрайонного следственного суда по уголовным делам города Нур-Султана Алимкулов признан виновным в получении взятки и осужден к 3,5 годам лишения свободы.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.



24 мая стало известно, что генеральный директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки Рамазан Алимкулов арестован. Преступления, которые им совершались, по версии следствия, связаны с административно-хозяйственной деятельностью.