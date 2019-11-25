 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосГуано-кино. Либер-шиза продолжает очернять наследие СССР, - В.Шурыгин
09:58 25.11.2019

Кино на вынос
чудовищный метраж: от "Левиафана" к "Дылде"

Российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова получил главный приз XXV Женевского международного кинофестиваля. В самой России эта лента прошла совершенно незамеченной, полностью провалившись в прокате. Причина проста: этот фильм - очередная низкопробная "чернуха" про "жизнь в СССР", которых с начала "перестройки", когда либеральная свобода ворвалась в позднесоветский кинематограф, были сняты сотни! Отечественный зритель уже настолько устал от этого киногуано, что просто игнорирует результаты очередных творческих потуг.

Сюжет "Дылды" - мрачная история двух вернувшихся с Отечественной войны солдаток, одна из которых - тяжело контуженная санитарка, а вторая - ее фронтовая подруга, приехавшая к ней в поисках своего женского счастья. Лента просто переполнена грязью, убогостью, тоталитаризмом и беспросветной драмой героев. Этакий ад "мейд ин Раша". Отвратительная, насквозь лживая дешевка "мальчика из Нальчика" Балагова, подвизающегося на ниве киночернухи уже не первый год.

История лауреата любопытна: благодаря папе-бизнесмену юноша был резко замечен режиссером Алексеем Сокуровым, окормлявшим творческую мастерскую в Кабардино-Балкарском университете. Кантемир был им сразу зачислен на третий курс и дальше рос под мышкой известного японолюба и курилопродавца. Первый балаговский опус "Теснота", о трудной судьбе горских евреев на российском Северном Кавказе, "не выстрелил", хотя его отправляли на все кинофестивали. Причина проста - фильм был убог, как стихотворение третьеклассницы! И вот, спустя два года, под руководством "мэтра" Сокурова, "мальчик из Нальчика" состряпал новую чернуху. И на этот раз - попал в цель! Фильм собрал кучу премий. Оно и понятно - ведь Россия в нем показана как некий мрачный ледяной ад, набитый уродами, проходимцами, "сцуками-коммунистами", страдающими секс‑меньшинствами и циничными мажорами, ведущими образ жизни помоечных крыс. Просто - "в десятку"! То, что нужно западной медиа-машине.

При этом фильм практически является калькой советской киноклассики - "Военно-полевого романа" Петра Тодоровского. Только с одной поправкой - как если бы сюжет "Ромео и Джульетты" пересказывал в тюремной камере своим озабоченным корешам какой-нибудь вор Промокашка. Даже герои - те же. Только вместо гениальной Андрейченко - сразу две унылые "телки", типа, фронтовички, с одним ребенком на двоих, которого они прямо в начале фильма для пущего "драматизьма" удавят. Вместо гениального Бурляева - невнятный интеллигент с лицом "под Путина" в маминой кофточке. Вместо гениального "исполкомовца" Проскурина - советский номенклатурщик с лицом юного Брежнева. И, конечно, обилие грязи, людей-теней, мрачных пейзажей, ходульных сюжетных поворотов и откровенно животной физиологии.

Героини Балагова спариваются с особями мужского пола примерно как тараканы или богомолы - без эмоций, потрескивая хитиновыми панцирями и щелкая жвалами. Одна только сцена снята с любовью и страстью - помывка в женской бане. Тут уж горячий кавказский юноша Балагов дал волю своим детским фантазиям, до отказа набив место съемки (естественно, некие грязные, сочащиеся водой руины!) голыми статистками всех форм и возрастов. Лобки, ягодицы, груди - просто праздник юного повелителя камеры! И, вуаля! "Дылда"!

После просмотра осталось только одно ощущение - стыда за то, что заставил себя просмотреть все это от начала и до конца. Очевидно, все это киногуано снимается теперь исключительно на потребу Западу.

Собственно, об этом я уже писал - за последние годы в среде российской режиссерской хипстерни появилась мода снимать "кино на вынос". Это когда изначально планируется, что отечественный зритель его не примет и смотреть не будет, а потому фильм однозначно с треском провалится в прокате. Зато его можно смело двигать на Запад под всякие премии, потому как он снят с учетом всех тамошних штампов и клише о России.

До Балагова по той же самой дороге пошел небесталанный Андрей Звягинцев, снявший своего "Левиафана" исключительно с прицелом на западного зрителя и западное признание. И не ошибся! Фильму сходу присудили "Золотой глобус" - одну из самых престижных мировых наград. "Левиафан" - точно такая же киночернуха, как и "Дылда", но уже на современном сюжете - социальная драма с шаблонным набором персонажей: "ручной" начальник ГУВД, оторва прокурорша, коррумпированная судья, друг-предатель. Нового в ней - разве что плевки в Церковь. Местный епископ и местные батюшки внешне вроде бы никак не участвуют в этой драме, но при этом именно Церковь оказывается тем мрачным молохом, которому приносится в жертву жизнь и благополучие Николая и его домочадцев, и который молча пожирает эти жертвы.
При этом любопытны западные комментарии к этой награде. Британская Evening Standard: "Нам вбивают в голову мысль о неизбывности коррупции и религиозного лицемерия в России… Главная мысль состоит в том, что в России так было всегда. И если путинская Россия не хуже всего того, что ей предшествовало, если страдания - всего лишь неотъемлемая часть панорамы российской жизни, то почему нас должна так волновать судьба Коли и его семьи? … Путин может спать спокойно: у этого зверя зубов нет".
Звягинцев представил на суд западных кинокритиков картину, которая почти идеально соответствовала вековым представлениям западного обывателя о России. Именно такой: "страной рабов, страной господ и непрерывно льющейся водки", - все последние двести лет себе и представляют Россию на Западе. И в этом смысле для англичанина или датчанина, американца или немца, обветшалая императорская романовская Россiя ничем не отличается от гулаговского сталинского СССР, запойной ельцинской "Раши" и нынешней "чекистско-путинской" России. Все это суть одно: "Царь - вельможи - холопы - казаки и внизу безмолвная, бессловесная масса - рабы!" Голосуя за "Левиафана" и "Дылду", члены западных жюри голосовали за тот образ России, к которому они привыкли, с которым им комфортно и привычно соседствовать.

Остается только узнать, насколько в создании этой киночернухи поучаствовало российское государство в лице Фонда кино? И сколько еще за деньги налогоплательщиков будет сниматься антироссийских, антирусских фильмов в рубрике "гуано на вынос"?

Владислав Шурыгин
25.11.2019

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574665080
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