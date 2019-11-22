КазПолупрез Токаев собрался с визитом в Бишкек. Если застанет Жээнбекова несвергнутым...

10:04 25.11.2019

Токаев посетит Кыргызстан

В рамках визита планируется подписание соглашений в сфере транспорта, миграции, здровоохранения и приграничной торговли.



27 ноября состоится государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, сообщает 24.kg.



По его словам, в рамках визита планируется подписание соглашений в сфере транспорта, миграции, здровоохранения и приграничной торговли.



- За последние пять лет впервые пройдет заседание высшего межгосударственного совета двух стран, - отметил Данияр Сыдыков.



28 ноября в Бишкеке пройдет саммит ОДКБ. В нем примут участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана, а также премьер-министр Армении.



- В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ его участники обсудят 21 вопрос из разных сфер, - заявил Сыдыков.

Как уточнил Сыдыков, также в рамках пленарной сессии совета запланировано заседание совета министров обороны, глав МИД и секретарей Советов безопасности стран-членов организации.

Сыдыков добавил, что из-за повышенных мер безопасности в столице Киргизии во время саммита будут перекрыты ряд улиц, и попросил горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.