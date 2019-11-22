На местных выборах в Гонконге побеждают противники Китая

10:08 25.11.2019

В Гонконге представители оппозиционных продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов.



24 ноября в Гонконге прошли выборы в советы 18 городских округов. На 452 места претендовали 1090 кандидатов.

По информации местных властей, явка на выборах признана рекордной – на избирательные участки пришли 2,94 млн человек - 71,2% от всех зарегистрированных избирателей.

По предварительным данным, сторонники оппозиционного продемократического лагеря побеждают в 17 из 18 округов, заняв 396 из 452 мест (почти 90%). У проправительственного блока, который ранее контролировал 75% мест в советах округов, всего 42 места.



Местные выборы не могут напрямую повлиять на расклад политических сил в Гонконге, но голосование может стать важной проверкой популярности городских властей и оппозиции. Члены окружных собраний обычно занимаются вопросами районного благоустройства, но шесть человек представляют округа в городском парламенте, выборы в который намечены на 2020 год. Члены окружных советов участвуют в выборах главы администрации Гонконга. 117 окружных депутатов получают места в комитете выборщиков. Всего в нем 1200 человек, большинство выборщиков назначаются властями Китая.

С марта в Гонконге продолжается противостояние поддерживаемых Пекином местных властей и демонстрантов, требующих соблюдения гражданских прав и демократических свобод.



Нынешние протесты в Гонконге были сперва вызваны намерениями местных властей разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики этого законопроекта с самого начала были уверены в том, что он готовился не столько для передачи в руки китайского правосудия уголовных преступников, сколько для выдачи на расправу в Пекин скрывающихся в Гонконге диссидентов, правозащитников и всех несправедливо преследуемых людей.

Манифестанты давно уже добились полного отказа администрации Гонконга от законопроекта об экстрадиции, однако требования к центральным властям КНР о прекращении общего нарастающего давления на Гонконг и все права его обитателей, закрепленные еще в Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга 1984 года и в Основном законе Гонконга, продолжают звучать на каждой протестной акции.



Участники манифестаций и уличных боев в Гонконге уже требуют отмены официальной оценки их действий как "антигосударственных беспорядков", предоставления им всеобщего избирательного права и прямых полноценных выборов членов местного Законодательного совета и главы исполнительной власти. До сих пор глава администрации Гонконга не избирается на прямых народных выборах, а назначается специальным избирательным комитетом, подчиняющимся КПК. Кроме того, только половина депутатов в законодательном собрании Гонконга избирается на прямых народных выборах – остальные законодатели выбираются непрозрачно, разнообразными "бизнес-сообществами".



Гонконг - специальный административный район Китая, пользующийся широкой автономией. Демонстранты опасаются, что власти КНР хотят ее свернуть. Они требуют введения всеобщего избирательного права, чтобы городские чиновники были подотчетны жителям Гонконга, а не Пекину.