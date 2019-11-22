В центре Бишкека закипел несанкционированный антикоррупционный майдан

10:30 25.11.2019

В Бишкеке прошла мирная акция против коррупции



Участники митинга против коррупции. Бишкек, 25 ноября 2019 года.



В Бишкеке у здания парламента Кыргызстана проходит акция, участники которой призывают принять меры по борьбе с коррупцией. Данному митингу предшествовала публикация расследования о предполагаемой коррупции на таможне. Один из организаторов акции #ReАкция гражданский активист Улан Усойун рассказал Радио Азаттык, кыргызской редакции Радио Свобода о требованиях собравшихся:

"У народа много требований, но сегодня мы ставим три основных: первое - задержать Райымбека Матраимова, второе - место всех воров в тюрьме и третье - мы требуем реальных реформ. Это реакция граждан. Мы вышли выразить свою позицию. Здесь есть люди, которые впервые выходят на митинг".

Он добавил, что никто из политических сил акцию не поддерживал. По его словам, граждане организовали ее сами, а неравнодушные отправляли средства на плакаты и брошюры.



Прибывшие к месту сотрудники милиции заявили организаторам митинга, что проводимый митинг, по их мнению, незаконный. Сотрудники сослались на решение суда, которое якобы запрещает проведение митингов. Однако присутствующие на акции юристы сказали, что это решение суда относится к конкретной акции, которая должна была пройти 13 ноября. После этого милиционеры ушли. В интервью журналистам они сказали, что акция незаконная, однако не уточнили, какие меры намерены принять.

Радио Азаттык совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg выпустило вторую часть своего расследования о том, как из Кыргызстана вывели минимум 700 млн долларов. 10 ноября в Стамбуле убили одного из фигурантов журналистского расследования – китайского бизнесмена уйгурского происхождения Айеркена Саймаити. Он рассказал журналистам, что в махинациях замешана семья бывшего замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов опроверг информацию о том, что его брат Райымбек Матраимов может быть причастен к коррупции на таможне, отметив, что "журналисты опирались на информацию, полученную от подозреваемого в преступлении".