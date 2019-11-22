 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркменистане заблокировали википедию после обновления страницы о Бердымухамедове
10:36 25.11.2019

В Туркменистане оказалась заблокирована Википедия – крупнейшая в мире электронная энциклопедия. По мнению источников turkmen.news в Ашхабаде, блокировка совпала с обновлением страницы о президенте Гурбангулы Бердымухамедове. 5 ноября в нее был добавлен раздел "Личность и взгляды", содержащий вырезки из дипломатических сообщений сотрудников американского посольства в Ашхабаде, описывавших Бердымухамедова как подозрительного, недоверчивого, ограниченного, очень консервативного, лживого и мстительного человека.
Описание характера Бердымухамедова и примеры конкретных людей, сталкивавшихся с ним лично в разные годы, стали доступными в 2010 году благодаря утечке дипломатических телеграмм США, которые были опубликованы на сайте Wikileaks.
Ниже приводится содержание раздела "Личность и взгляды" с сокращениями:

Согласно опубликованным в Wikileaks служебным документам и переписке американских дипломатов и сотрудников посольства США в Ашхабаде, доверенные источники американских дипломатов охарактеризовали Гурбангулы Бердымухамедова следующим образом: "тщеславный, привередливый, мстительный человек, тяготеющий к микро-менеджменту, не любит людей умнее, чем он сам".

В другом досье о Бердымухамедове говорится, что он "принимает решения по всем государственным вопросам. По словам [имя скрыто], Бердымухамедов - человек подозрительный, недоверчивый, ограниченный, очень консервативный, лживый, "хороший актер", мстительный. [Имя скрыто] сказал, что, хотя людям свойственно забывать что-либо через несколько месяцев или через год, Бердымухамедов никогда ничего не забывает… В ходе личной беседы с одним высокопоставленным человеком, который являлся источником американских дипломатов, Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что на самом деле не считает всех туркменов одинаковыми и равными. По мнению Бердымухамедова, настоящие, исконные и чистокровные туркмены происходят только из района между селениями Бахарлы и Кака на юге Туркменистана, у склонов гор Копетдаг в Ахалском велаяте, а туркмены, проживающие в других частях страны, являются не настоящими туркменами, впитавшими кровь узбеков, казахов, персов, таджиков и других окружающих народов. Источники дипломатов охарактеризовали Бердымухамедова как убежденного туркменского националиста. В другой переписке американских дипломатов речь идет о том, что, "поскольку он сам (Бердымухамедов) не отличается особым интеллектом, наш источник заметил, что он с подозрительностью относится ко многим людям.
Источники turkmen.news отметили, что на странице, посвященной Бердымухамедову, и ранее содержалась критическая информация, но до сих пор Википедия в стране оставалась доступной.

Единственный провайдер интернета в Туркменистане – служба электросвязи "Туркментелеком", блокирует десятки сайтов зарубежных СМИ, соцсетей и других сервисов, используя подмену DNS серверов, блокировку IP-адресов и проверку заголовка хоста HTTP.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574667360
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