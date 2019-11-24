 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленского подводит команда. Весной в Украине возможны досрочные парламентские выборы, - "НГ"
11:03 25.11.2019

Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине
24.11.2019

Владимир Зеленский все еще пользуется доверием избирателей, но его окружение – уже нет.

Через полгода после инаугурации нового президента украинцы начали разочаровываться. Владимир Зеленский по‑прежнему пользуется высоким уровнем доверия. Но его команда – парламентская фракция и правительство – множит скандалы и вызывает недовольство. Если ситуация будет развиваться в таком направлении, то уже весной политологи прогнозируют масштабный политический кризис, который может закончиться внеочередными выборами.
Сейчас 43% украинцев продолжают верить, что новая власть лучше прежней. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в ноябре Центром Разумкова. Эксперты отметили, что в октябре в команду Зеленского верили на 5% больше граждан. За месяц с 27 до 30% увеличилось число тех, кто считает, что новые лица ничем не отличаются от старых.

И с 8 до 12% возросло число тех, кто считает команду Зеленского даже хуже команды Петра Порошенко.
Сам президент, который сейчас отмечает первое полугодие на посту, пользуется доверием 68% (не доверяют Зеленскому 24%). Это рекордно высокий показатель доверия для Украины. Кроме него украинцы делают ставку на председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова (ему доверяют 52%, не доверяют 31%). И на режиссера Олега Сенцова, который не занимает никаких государственных должностей, но проявляет общественную активность (доверяют 36%, не доверяют 29%). Самый высокий уровень недоверия, по данным Центра Разумкова, зафиксирован по отношению к Петру Порошенко (ему не доверяют 79%), Виктору Медведчуку (75%), Юлии Тимошенко (70%).
Политологи отмечают, что на фоне давнего разочарования в старых политиках в украинском обществе нарастает раздражение составом и деятельностью новой команды власти. Сразу после июльских парламентских выборов и назначения нового правительства в августе началась полоса скандалов с участием представителей так называемой команды Зе. Политический обозреватель Кирилл Сазонов в колонке для Site.ua, перепечатанной "Главкомом", сделал подборку всех скандальных историй, в которых фигурировали члены правящей партии "Слуга народа". Неприглядные поступки новой команды стали достоянием гласности благодаря журналистам, а также пранкеру, который скрывается под псевдонимом Джокер. Последний вступает с оскандалившимися депутатами в переписку, выдавая себя за лицо, приближенное к Зеленскому, а затем обнародует эти беседы.

Именно в такой переписке депутат от "Слуги народа" рассказал о нездоровой ситуации внутри парламентской фракции партии власти. Другой признал, что на самом деле во время заседания Верховной рады обсуждал стоимость и перечень услуг проституток. А одна из молодых представительниц новой команды власти, получившая пост замминистра, написала о коррупции и подковерных играх.
Сазонов напомнил, что были также скандалы, связанные с попыткой "решать вопросы по бизнесу через Генпрокуратуру – неплохой старт", что депутаты "обсуждают зарплаты в конвертах". Он отметил, что каждый новый скандал громче предыдущего. И привел пример: "Групповое изнасилование… В народные депутаты Зеленский протащил человека, который с друзьями‑мажорами затащил двух девушек в угнанную машину (одна все же убежала), насиловали оставшуюся вчетвером по очереди, а потом выбросили жертву в поле". После этого скандала разразился новый – оказалось, что еще один депутат "как‑то связан с организатором банды, которая похищала и убивала майдановцев".

И рядовые украинцы, и эксперты признают, что партия "Слуга народа" фактически не существовала ранее, создавалась на ходу после президентских выборов. Поэтому в нее попали случайные люди. И хотя окружение Зеленского пытается теперь очистить ряды, но состав правящей политической силы бросает тень на президента. Политолог Владимир Фесенко написал в соцсети, что в ноябре обнародование компромата превратилось в тенденцию: "В большинстве случаев абсолютно очевидно, что это является результатом спецопераций. С одной стороны, понятно, что и команда Порошенко, и другие проигравшие в президентских и парламентских выборах пытаются таким образом перейти в контрнаступление и атакуют команду Зеленского (по самому президенту прямых атак пока не было), пытаясь ее дискредитировать, ослабить и рассорить". С другой стороны, в самой команде Зеленского начались распри, которые грозят перерасти в войну всех против всех.
Политолог Виктор Небоженко, которого цитирует издание "Страна", отметил, что партия власти создается очень тяжело, и что Владимир Зеленский разочаровывается в "Слуге народа" не меньше, чем его избиратели. "Он очень боится, что быстрый рост региональных организаций правящей партии "Слуга народа" впитает в себя отъявленных коррупционеров, местных политических демагогов, циничных чиновников и просто отбросы общества – жуликов, барыг, насильников и рэкетиров. Как это случилось с частью депутатов фракции "Слуга народа" в Верховной раде. И это угробит его рейтинг доверия и надежды быстрее, чем ошибки, непрофессионализм и коррупция его кабмина", – написал Небоженко.

Опрос Центра Разумкова показал, что рядовые украинцы ставят плохие оценки правительству через три месяца после назначения нового состава министров. Ухудшение ситуации больше всего отмечается в таких сферах, как рост цен и тарифов (назвали 50% респондентов), здравоохранение (31%), социальная защита (28%), уровень благосостояния семьи (27%), оплата труда (24%), уверенность в завтрашнем дне (31%), уровень стабильности (28%), экономическая ситуация в стране (23,5%), ситуация с преступностью (22%), пенсионное обеспечение (21%).

"В целом 37,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре с.г. так считали 57%, а в октябре – 45%), 35% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17%, в октябре – 29%)… Оценивая, как изменилась ситуация в стране в целом по сравнению с началом 2019 года, 48% респондентов заявили, что она не изменилась, 26% – что ухудшилась, 15% – что улучшилась", – сказано в отчете по итогам исследования.
Примечательно, что украинцы все еще верят в искреннее намерение Владимира Зеленского и его ближайшего окружения изменить ситуацию к лучшему. Но 44% считают, что президенту это пока не удается (25% верят, что удается). Судя по результатам исследования, в Украине растет число тех, кто чувствует себя обманутым.

Политолог Дмитрий Корнейчук сказал в интервью Ukrlife.TV, что сейчас фракция партии "Слуга народа" и правительство впитывают в себя негативные оценки общества, как губка. "Когда фракция и кабмин аккумулируют на себя весь негатив… а потом Зеленский выйдет и скажет: "Я дал ребятам шанс, они не справились". Политолог Андрей Миселюк в колонке для "Левого берега" отметил, что это произойдет весной. Он прогнозирует масштабный политический кризис, который закончится досрочными выборами Верховной рады и назначением нового правительства.

В Украине сейчас много говорят о том, что команда Зеленского сформирована из случайных людей, на которых президент не может опереться. И допускают, что после скомпрометировавших себя депутатов и сотрудников министерств придет новая политическая сила. Миселюк обратил внимание, что в Украине существует большая группа активных граждан, которые не являются сторонниками ни прежней, ни нынешней команды власти. "От сторонников Зеленского их отличает прежде всего активная патриотическая позиция. Они уверены, что Россия – опаснейший враг Украины… И на данном этапе никаких компромиссов с РФ (с соблюдением интересов Украины как государства – жертвы этого врага‑агрессора) не может быть по определению. Их категорически не устраивает пассивная позиция Зеленского в переговорах с Москвой. А также беспрекословное выполнение украинским президентом требований‑ультиматумов России, которые противоречат национальным интересам страны в конфликте в Донбассе", – написал Миселюк. По его мнению, от сторонников Порошенко этих активных граждан "отличает уверенность в том, что бывший президент и другие "старые политики" за время пребывания при власти бесповоротно дискредитировали себя и свои схемы управления страной". Наконец, зарождающаяся "третья сила", по мнению политолога, отличается от лагерей поддержки Порошенко и Зеленского тем, что ориентируется на средний класс. "Теперь весь вопрос в том, успеют ли разрозненные группы сторонников "третьей силы" до весенних досрочных выборов в Верховную раду осознать себя реальной альтернативой и Зеленскому, и "старым политикам". С тем, чтобы наладить между собой взаимодействие, разработать общую программу и систему координации усилий, организовать и провести успешную избирательную кампанию", – написал Миселюк.

Киев

Источник - ng.ru
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