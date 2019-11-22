В Кыргызстане каждый кому-то брат и сват; когда чиновника подозревают в коррупции, все родня спешит на помощь – президент Жээнбеков

12:06 25.11.2019

Президент КР Сооронбай Жээнбеков накануне вечером в интервью агентству "Кабар" заявил, что "все поставленные цели в борьбе с коррупцией будут достигнуты". Передает "Кабар".



"Все поддерживают борьбу с коррупцией, но на деле все обстоит немного по-другому. Наше население достигает 6,5 млн человек, когда расспрашиваешь, выясняется, что все кому-то брат, сват и родственник. И когда какой -нибудь чиновник подозревается в коррупции, его родственники спешат его оправдать. Такое у нас есть. Но в последнее время такое явление тоже понемногу уходит в прошлое", - сказал президент.



Отмечая большую поддержку со стороны народа в беспощадной борьбе с коррупцией, президент заверил, что все поставленные цели будут достигнуты.



"Самое главное - у нас есть воля и поддержка народа. В этом процессе главное - чистка государственных органов, которые призваны бороться с коррупцией. Это - судебная система, прокуратура, милиция, финполиция, Счетная палата и другие", - подчеркнул Жээнбеков.



Глава государства особо обратил внимание на то, что для получения результата в борьбе с коррупцией нужно избавить эти ведомства от "нечистых сотрудников".