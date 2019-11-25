Кыр-крим-олигарх Матраимов: "Я жертва клеветы" (более глупого PR-оправдания трудно придумать)

12:30 25.11.2019

Райымбек Матраимов ответил на слова в свой адрес



Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов распространил заявление о нынешней политической ситуации в Кыргызстане.



"Уважаемые соотечественники!

Как вы сами видите, различные политические группы последние два года пытались очернить мое имя. Я думал, что когда-нибудь в этой истории будет поставлена точка, но за последние семь месяцев эта акция только вышла на новый уровень. Отдельные журналисты превратились в инструмент для этих политических групп. Если вчера они называли меня причиной всех экономических проблем в стране, то сегодня они клевещут и уже обвиняют в невообразимых преступлениях.



Ранее, несмотря на решение суда, я добровольно решил не возвращаться в Таможенную службу, чтобы спокойно жить и заниматься бизнесом, уехал за рубеж. В то время, пока я был за границей, к акции по моему очернению успели привлечь неправительственные, общественные организации. Эти политические группы хотят использовать молодежь, болеющих за страну граждан в качестве инструмента против меня.



Вся информация, которую озвучил применительно ко мне "Азаттык", ложная и такие действия некорректны. Я в любом месте могу доказать свою непричастность к таким делам.



Сейчас из-за недостоверной информации и клеветы в обществе высказываются различные мнения и домыслы в отношении меня. Поэтому я решил вернуться на родину. Если в связи со мной имеется какой-либо вопрос, я готов ответить, в том числе правоохранительным органам", - говорится в заявлении.



Адилет Керимбек уулу



25 ноября 2019