От перехода на мажоритарную систему Казахстану толку не будет, - Д.Ашимбаев

12:59 25.11.2019 Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал предложение бывшего посла Казахстана в Грузии Ермухамета Ертысбаева о проведении референдума по изменению Конституционного закона о выборах и закона "О политических партиях" и обвинение Армана Шураева в адрес Нурлана Нигматулина о том, что он "задушил" традиционные СМИ



Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал предложение бывшего посла Казахстана в Грузии Ермухамета Ертысбаева о проведении референдума по изменению Конституционного закона о выборах и закона "О политических партиях" и обвинение Армана Шураева в адрес Нурлана Нигматулина о том, что он "задушил" традиционные СМИ.



Напомним, Ермухамет Ертысбаев в интервью Tengrinews.kz прокомментировал обращение инициативной группы граждан по проведению республиканского референдума, которая предложила изменить Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", в том числе с введением системы выборов по одномандатным округам и одинаковому соотношению с пропорциональной системой и изменить закон "О политических партиях", в том числе с уменьшением количества членов партии при ее государственной регистрации с сорока до одной тысячи человек.

Ермухамет Кабидинович высказал сомнение, что "власть пойдет на изменение пропорциональной системы выборов (по партийным спискам) на мажоритарно-пропорциональную".



"Снижение численности партии с 40 000 до 1000 тоже в высшей степени сомнительно: вместо политического плюрализма мы получим анархию и охлократию. Политическая модернизация нужна, и Президент на это настроен, но не надо гнать лошадей: вспомните распад Союза 30 лет назад. Для референдума нужно 200 тысяч граждан по закону. С другой стороны, если реально эти 200 000 граждан потребуют референдума, то он должен состояться. Хотя возникает вопрос: относятся ли такие вопросы (изменение выборной схемы) или снижение порога для регистрации партии к важнейшим вопросам государственной жизни, как прописано в законе о референдуме?" - отметил Ертысбаев.



По словам Данияра Ашимбаева, комментарий Ертысбаева "выглядит исключительно как самореклама".

"Промолчу по поводу того, что экс-советник и экс-посол особо не возмущался, когда переходили с мажоритарной системы на пропорциональную или ужесточали закон о партиях, - написал политолог на своей странице в Facebook. - С "мажоритарки" ушли не из-за того, что власть там вечно боролась с оппозицией, а из-за беспрецедентной, особенно в последние годы, электоральной коррупции и информационных войн окружного масштаба. Реально округов, где против власти шла именно оппозиция было немного. В основном драки шли между представителями местного истеблишмента. Помнится, в одном из округов в 2004 году выдвинулись два заместителя акима области, которых еле-еле развели по сторонам.



Знакомый главврач в 2003-м жаловался на коллегу, который оптом продал 100 голосов пациентов и сотрудников его конкуренту. Нынешняя модель в существующем виде плоха тем, что партийные списки и депутаты оторваны от регионов. Партии (особенно главная) слишком завязаны на центр, что раздражает и местные элиты, и население, которое в депутатах Мажилиса не видит своих представителей. Здесь решением видится не метание между электоральными системами, а хотя бы адаптация пропорциональной системы к региональным интересам. По опыту той же ФРГ, скажем. Можно и нужно ввести национальное, региональное и гендерное квотирование партийных списков. Подобные предложения вносились в рамках рабочей группы НСОД.

Простой переход полностью на мажоритарную систему, на мой взгляд, никакого толку не даст.



Что касается минимальной численности партий, то снижение в принципе возможно и даже нужно, причем достаточно радикальное. Партии должны иметь определенное количество филиалов в ключевых регионах и не должны отстаивать интересы отдельных социальных, национальных, религиозных или иных групп. С остальным разберется электорат.

Хочу напомнить, что конституционное большинство "Нур Отана" возникло как явление только в 2007 году, а до этого власть спокойно работала с парламентом, независимо от наличия конституционного или даже формального большинства пропрезидентской партии. Работать было конечно сложнее, но она была основана на качестве, а не на количестве.



Важный вопрос - это реформа Сената. Ситуация, при которой треть депутатского корпуса назначаема, а не избираема, плохо влияет на легитимность всей парламентской системы.

К тому же, если посмотреть на руководство верхней палаты, то спикер, оба вице-спикера и 2 председателя комитета из 6 - не избранные, а назначенные. Тут единственным решением может быть сокращение числа президентских сенаторов и регулирование процедуры их выдвижения.

В конституции сказано, что назначаются они "с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества". Тогда лучше уже прописать, что это за интересы, кроме временного трудоустройства разных руководящих работников...", - отметил Ашимбаев.



Что касается обвинений члена национального совета общественного доверия (НСОД) и медиаменеджера Армана Шураева в адрес спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, оно прозвучало на Форуме стратегических инициатив, прошедшем в Нур-Султане.



"В последние годы, особенно, я могу сказать, в бытность, когда был руководителем администрации президента господин Нигматулин, который сейчас заявляет разные демократические вещи в парламенте, якобы борется с коррупцией. На самом деле это человек, который задушил СМИ напрочь. Поэтому нет никакого доверия к традиционным СМИ", - заявил Шураев.

Как сообщило kz.media, по мнению Шураева, проблема в том, что в стране не осталось независимых СМИ, и виноваты в этом те, кто сегодня у власти.



"Я думаю, что государство само себе очень большую головную боль нажило этим самым. Потому что государство говорит: "Давайте бороться с коррупцией". На самом деле, чтобы бороться с ней, первое условие – это независимые СМИ, независимые журналистские расследования. У нас все это запретили просто напрочь. У нас должны быть все частные СМИ. И никакого госзаказа не должно быть. Это такой наркотик для СМИ, игла, с которой они не могут соскочить, к сожалению", - подчеркнул Шураев.

В свою очередь Данияр Ашимбаев в своем посте отмечает, что тезис про "удушение свободы слова" в современных условиях превратился в идеологический жупел:

"Функционирование СМИ определяется его бюджетом, т.е. владельцами, спонсорами или заказчиками, а также рекламой и "монетизацией" популярности. В чистом виде независимых СМИ на информационном рынке практически нет. Что интересно: многие журналисты, считающие, что работают в независимых или даже оппозиционных СМИ, не хотят знать, откуда издание получает финансирование.

Многие "расследователи" элементарно не в состоянии написать материал, выходящий за рамки оплаченного топика. Такова, к сожалению, наша реальность.

Другой парадокс: государственный, особенно идеологический аппарат очень не любят "несогласованный контент", а усредненный госчиновник патологически обожает читать именно разоблачения, прогнозы и слухи. ГосСМИ так и не научились генерировать интересный и качественный продукт, при этом сжирая миллиарды и миллиарды.

Сокращение числа государственных СМИ необходимо, как и серьезная реформа государственной информационной политики и размещения госинформзаказа. На в этом году из республиканского бюджета на последний "выкатили" почти 43 млрд. тенге, что, мягко говоря, представляется чрезмерным и неоправданным. В то же время полностью отказываться от него нецелесообразно - но при условии качественных реформ, а заодно отказа от распределения средств только среди госСМИ. Нужны изменения правил игры: авторитетный арбитраж информационных споров, декриминализация статьи о клевете, налоговые льготы, гранты на развитие независимых СМИ.

Что касается арбитража, то вспомнился такой случай. После ареста Сейтказы Матаева и массовых допросов медийных менеджеров возникла сильная напряженность. Позвонили то ли с АП, то ли с профильного министерства и спросили: кто мог бы данный конфликт урегулировать? Ответил: единственного человека, кто мог бы вам помочь, вы только что сами посадили...



Уголовные дела против Матаева или Бигельды Габдуллина может и имели под собой какое-то формально-правовое обоснование, но с политической точки зрения были большой ошибкой государственной власти.

С другой стороны, обвинения в адрес Нурлана Нигматулина, высказанные Арманом Шураевым, в "удушении свободы слова", на мой взгляд, не слишком объективны.

Если подходить даже с формально-либерального подхода к этой теме, то список "душителей" надо начинать совершенно с других имен и совершенно другого исторического периода. Кроме того, насколько мне известно, в бытность руководителем администрации президента, Нигматулин несколько раз тормозил попытки некоторых ретивых силовиков и идеологов начать уголовные преследования в отношении ряда СМИ и их руководителей. Поэтому вешать "индивидуальные" ярлыки, на мой взгляд, неоправданно.



22.11.2019 / Источник - vteme.kz

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