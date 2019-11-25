 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.11.2019
15:00  Каваноз Ахмед-паша: как русский раб стал визирем Османской империи
14:55  Алма-Атинская старина. Спелых яблок осень вкус и запах носит..., - В.Проскурин
14:53  Ильяс Колчак-паша: как предок адмирала-белогвардейца воевал с Россией в XVIII веке
14:27  Чемпионка Казахстана по ММА красотка Варвара Полторанина завершила карьеру. "Мама просила больше не драться"...
14:26  "Кумарская битва": как "непобедимую" армию Китая разбили 510 казаков
13:30  Нацкомпанию "Kazakh Tourism" возглавил Ержан Еркинбаев
13:25  "День возрождения тюркской письменности" впервые празднуют в Казахстане

13:13  Афганистан для Трампа становится вторым Вьетнамом, - Ст.Тарасов
12:39  Президенты Назарбаев и Токаев: напряжение растет, - М.Казначеев
12:30  Кыр-крим-олигарх Матраимов: "Я жертва клеветы" (более глупого PR-оправдания трудно придумать)
12:06  В Кыргызстане каждый кому-то брат и сват; когда чиновника подозревают в коррупции, все родня спешит на помощь – президент Жээнбеков
11:03  Зеленского подводит команда. Весной в Украине возможны досрочные парламентские выборы, - "НГ"
10:36  В Туркменистане заблокировали википедию после обновления страницы о Бердымухамедове
10:30  В центре Бишкека закипел несанкционированный антикоррупционный майдан
10:08  На местных выборах в Гонконге побеждают противники Китая
10:04  КазПолупрез Токаев собрался с визитом в Бишкек. Если застанет Жээнбекова несвергнутым...
09:58  РосГуано-кино. Либер-шиза продолжает очернять наследие СССР, - В.Шурыгин
09:16  Директор РГКП "Нац-центр тестирования" КазМинобраза Алимкулов сел на 3,5 года за взятку в 5 лямов тенге
08:47  Казах Ержан Максим занял второе место на Детском Евровидении
07:11  Сын Египетского президента Махмуд ас-Сиси поедет военным атташе в Москву
00:53  Президенту Киргизии грозят импичментом, - В.Панфилова
00:34  Иран не должен опоздать с реформами, - Cт.Тарасов
00:31  Турция атакует курдов боевыми дронами
00:13  Христианам Ближнего Востока без помощи России и США пока не обойтись, - С.Стремидловский
00:00  Евразийский экономический союз расколол Узбекистан, - Cт. Притчин
Воскресенье, 24.11.2019
23:23  Новым замполитом УзбАрмии стал полковник Каршиев, замом МВД по по охране общественного порядка - генерал Икрамов
20:10  Матраимову - арест, Жээнбекову - кетсин! В Киргизии закипает очередная революция
19:11  Горячая граница. Почему не исполняются директивы президентов Кыргызстана и Таджикистана
16:38  Имя легендарного Кара майора присвоено воинской части в Алматы
16:25  В казахском Таразе скоро откроют грандиозный этнокультурный комплекс "Шахристан"
12:20  Мир вновь пилят на сферы влияния, - Джереми Клифф
10:36  Афганский советник по нацбезу Мохиб неожиданно примкнул к своим коллегам по... СНГ
01:55  Иуда тоже раскаивался (о преступлении историка О.Соколова), - Н.Нуртазина
Суббота, 23.11.2019
18:08  Как казахи пришли в Россию и получили там землю
18:06  Как ликвидировали самого опасного басмача – курбаши Ибрагим-бека
18:04  Калмыцко-ногайские войны
18:01  Владимир Путин вручил орден жене Ильхама Алиева. За заслуги в... чем-то
17:56  Foreign Policy: каковы реальные шансы на перизбрание Трампа в 2020 году?
14:31  79-летнего канибадамского колдуна-дуа арестовали за разврат (новости, 16-й? век)
14:29  Китай выталкивает американцев с рынка электромобилей и лития
14:22  Из 12 блюд. Младший зять Мирзиеева устроил гап (застолье) в честь рос-бойца Хабиба Нурмагомедова (видео)
14:20  Узбекистан. Сумерки, - Б.Мусаев
14:19  Марево фашизма над Пиренеями, - С.Кожемякин
14:00  Шла Саша по шоссе и сосала... В правительство через постель. Как формируется УкрКабМин
10:04  Год назад обвинявшаяся в подделке документов Мамбетжунушова назначена замглавой Таможни Киргизии
09:02  ЕАЭС лишил Киргизию таможенных льгот
08:39  От турецких выборов ждут фальстарта? - И.Субботин
08:36  В Кабуле убит самый известный афганский политолог Вахид Можда
08:35  Окажет ли Израиль военную помощь сирийским курдам? - З.Гельман
08:31  Китайские дроны-киллеры напугали Америку
Пятница, 22.11.2019
21:06  Главу Кырфинпола Таирова уличили в связях с компаниями, которые отмыли сотни миллионов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Афганистан для Трампа становится вторым Вьетнамом, - Ст.Тарасов
13:13 25.11.2019

Для США война в Афганистане, в которой они потеряли более двух с половиной тысяч солдат и израсходовали около одного триллиона долларов, может продлиться еще несколько десятилетий. Выход из ситуации – найти способ более благопристойного завершения своего участия в боевых действиях в стране, становящейся для США "вторым Вьетнамом".

США и движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали, а точнее, возобновили переговоры в Катаре. По словам бывшего деятеля движения Саида Акбар Ага, они "проходят тайно", но имеют некоторые особенности.

В отличие от прежних времен американцы накануне провели консультации с афганским правительством, которое приняло предложенную повестку: прекращение огня и начало прямых переговоров между афганскими властями и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над соглашением, хотя ранее считалось, что пункты его уже прописаны на бумаге. По словам Трампа, "мы сворачиваемся в Афганистане, мы работаем над соглашением с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посмотрим, что будет". Напомним, что ранее президент США отменил переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за террористической атаки в Кабуле, поставив тем самым "жирную точку" в переговорном процессе по афганскому урегулированию, состоявшим из девяти раундов. Что нового теперь?

Источники в Пентагоне заявляют, что "разрабатывается план поспешного вывода войск из Афганистана на случай, если соответствующее решение будет принято в ближайшие недели", и действия Трампа относительно Сирии можно считать "генеральной репетицией" того, к чему он готовится в Афганистане. Насколько удачна подобная аналогия? Вашингтон посылает интригующие "сигналы" многим политическим силам в Афганистане. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что они "близки к победе", добиваясь полного вывода американских войск из страны, в то время как позиции официального Кабула, который в последнее время тоже заговорил о необходимости вывода из Афганистана американских войск, выглядят очень слабо с точки зрения перспективы межафганских переговоров. Не случайно представители "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) накануне переговоров в Катаре заявили, что приступать к переговорам с официальным Кабулом они не намерены.

По мнению американских экспертов, Вашингтон из-за отсутствия стратегии в Афганистане сам загнал себя в тупик. Вместо того, чтобы политически усиливать Кабул, он способствует выстраиванию параллельной структуры власти. В целом же политическая диспозиция в Афганистане и вокруг него выглядит очень сложной. "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не является политически однородным. Когда американцы устранили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от власти в Кабуле, те раскололись. Сейчас американская военная разведка заявляет, что часть из них стала ориентироваться на Иран, другая часть - на Пакистан. При этом Тегеран и Исламабад имеют все возможности, чтобы если не изменить, то серьезно повлиять на ситуацию в Афганистане. Поэтому те талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ведут переговоры с США в Катаре, не отражают всего спектра политических настроений в этом движении, и любое соглашение может быть нарушено, что уже не раз бывало.

В самом Кабуле в высших эшелонах власти ведется борьба за власть: одна фракция не против того, чтобы иметь дело с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другая выступает против. Недавно президент Афганисана Мохаммад Ашрафа Гани подготовил проект дорожной карты мирного процесса, состоящий из семи пунктов, в число которых входят переговоры с США и НАТО по вопросу вывода войск и сотрудничества с Афганистаном в последующий период, переговоры с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создание консенсуса по мирному процессу со странами региона, а также укрепление существующего государственного строя, совершенствование системы управления и работы силовых структур и борьба с коррупцией. Но глава исполнительной власти Абдулла Абдулла считает этот план нереальным. И в США также не все однозначно.

Недавно двое американских сенаторов представили новый законопроект, который бы обеспечивал надзор Конгресса за продвижением мирного процесса в Афганистане. Некоторые американские издания считают, что конгрессмены стремятся взять под свой контроль политику в Афганистане, чтобы "не зависеть от политических настроений Трампа". Не выглядит удачной и челночная дипломатия спецпредставителя США по мирному урегулированию афганского кризиса Залмая Халилзада. Не случайно появился проект о проведении в Китае четырехсторонних консультаций по афганскому мирному процессу при участии России, Китая, США и Пакистана. Помимо того, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей заявил, что "полный вывод войск из Афганистана не будет возможным до подписания комплексного соглашения о мире, принятого по итогам межафганских переговоров", тогда как возможность таких переговоров выглядит сомнительно. Одним словом, фактор силы подавил интеллект американской дипломатии, которая в Афганистане выглядит беспомощно.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не одержали победу на поле боя, но и не проиграли. Что дальше? Известный афганский публицист Вахид Можда считает, что в перспективе договор с США с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "станет неизбежностью для США, хотя Америка официально не признает их в качестве законной власти". По его словам, "проблема только в том, смогут ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) войти в мирный процесс". В противном случае война для США, в ходе которой они потеряли более 2500 солдат и еще 20 тысяч были ранены, израсходовали около одного триллиона долларов, может продлиться еще несколько десятилетий. Выход из ситуации - найти способ более благопристойного завершения участия США в боевых действиях в Афганистане, становящегося для них "вторым Вьетнамом". Что касается Афганистана, то эта война обошлась им ценой крови более полумиллиона граждан, и негативные ее последствия еще многие десятилетия будут порождать проблемы и вызовы в этом сложном обществе.
Теперь же, пишет пакистанское издание The Nation, нужно ждать момента, когда "Вашингтон объявит свою миссию в Афганистане оконченной". Но объявит ли он войну проигранной или будет переносить ответственность за неудачи на плечи других стран региона? В любом случае для урегулирования ситуации в этой стране необходим региональный консенсус между Китаем, Россией, Ираном, Пакистаном и странами Средней Азии. Переговоры только с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре ничего не дадут.

25 ноября 2019
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574676780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава Сената: "Поддерживая развитие профессионального спорта, нельзя забывать о роли спорта массового"
- Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч на полях МПА СНГ в Санкт-Петербурге
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание совета директоров АО "НУХ "Байтерек"
- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Швейцарии Ули Маурером
- От перехода на мажоритарную систему толку не будет
- Недоглядел, не проконтролировал - и поплатился
- Вопросы переселения казахстанцев с юга на север обсудили в Петропавловске
- США и Казахстан сделали важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  