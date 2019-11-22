Нацкомпанию "Kazakh Tourism" возглавил Ержан Еркинбаев

13:30 25.11.2019

Назначен председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism"



Решением Совета директоров Еркинбаев Ержан Маликович назначен председателем правления акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Tourism", передает МИА "Казинформ" со ссылкой на primeminister.kz.



Новости по теме Новый замакима города назначен в Атырау Назначен председатель СПК Актобе Медет Кумаргалиев возглавил ТОО "Оператор РОП" Назначен аким Кызылкогинского района Атырауской области Ержан Еркинбаев родился 7 июня 1982 года в г. Шу Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях. В период с 2009 по 2013 год работал генеральным директором горнолыжного курорта "Шымбулак". В 2013-2016 гг. - генеральный директор спорткомплекса "Медеу". В 2016-2019 гг. занимал должность директора Алматинского государственного зоологического парка. С октября т. г. и по настоящее время исполнял обязанности председателя правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".